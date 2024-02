Los dos cambios estructurales que realizó River Plate en sus inferiores

Martín Demichelis junto a las principales cabezas del nuevo proyecto de inferiores de River Plate

River Plate optó por realizar fuertes cambios dentro de su estructura en las divisiones inferiores para la temporada 2024. El Millonario cuenta con una de las mejores Divisiones Inferiores del fútbol argentino, una muestra de ello son las últimas joyas que transfirieron, como Julián Álvarez o Enzo Fernández, quienes fueron vendidos por importantes sumas de dinero, brillan en dos de los principales conjuntos de Europa y fueron vitales para la obtención de la Copa del Mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Sin embargo, en Núñez no se conforman y van por más.

Te puede interesar: River expuso su jerarquía en el Bajo Flores, goleó a Riestra y escaló a la cima del Grupo A de la Copa de la Liga

Tal cual adelantó Infobae en septiembre, la dirigencia optó por modificar la cabeza del Departamento de Fútbol Formativo, puesto que ocupaba Sebastián Pait, quien tomó las riendas a principios de 2022 como Coordinador General, quien había asumido en el cargo que quedó vacante en su momento tras la salida de Gustavo Grossi. El hombre que marcó una era tras una década de trabajo en Vélez se fue de River Plate ya que “no se dieron los resultados”. Tras una temporada que no fue como se esperaba, se apostó por el desembarco de Hermes Desio.

Hermes Desio, con pasado en la AFA, será el nuevo Coordinador General de las inferiores de River Plate

El cordobés dejó su huella en Renato Cesarini, cuna de varios talentos, como Martín Demichelis, actual entrenador del primer equipo del Millonario. Se encontraba sin trabajo desde que dejó de ser auxiliar técnico de Andrés Lillini en Pumas de México. Vale destacar que cuando arribó a la Albiceleste apostó por nombres como los de Diego Placente y Pablo Aimar en los roles de entrenadores juveniles. Además de su paso por AFA, también trabajó en Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. Hace poco había rechazado sumarse a la estructura de Independiente como manager, tras el pedido de Carlos Tevez.

Te puede interesar: El gol de Miguel Borja que abrió el marcador para River ante Riestra: la impactante estadística del colombiano

“Estoy feliz de estar acá, cuando te llama River la respuesta es muy fácil porque uno sabe lo que significa. Sabemos dónde estamos, qué se espera de nosotros y por eso le agradezco a mi equipo y también a las autoridades del Club por elegirnos. Sabemos que tenemos que estar a la altura de lo que requiere esta institución, detrás nuestro hay una estructura enorme y todo eso es parte de la formación”, manifestó Desio en la presentación oficial que se realizó este jueves en el SUM del club. En el evento también estuvieron presentes Matías Patanian (vicepresidente 1°), Enzo Francescoli (director deportivo), Martín Demichelis (DT de la Primera División) y Hernán Vázquez (presidente del fútbol formativo).

“Hablar de las divisiones formativas de River es hablar de algo muy preciado, es hablar de ese gen River que nos da orgullo y que genera tanta admiración en el mundo. Para que este gen florezca hay mucho trabajo detrás, el de los entrenadores y formadores, el de Casa River, el del Instituto River. Esto se enmarca en una época de crecimiento institucional del que el fútbol formativo es parte, con un nuevo predio de seis canchas que nos hará bien a todos. Le agradezco a Hermes y a todos su equipo porque en manos de ellos está el brillante porvenir de River”, añadió Patanian.

Fabio Radaelli dejó Tigre para ser el nuevo Director de Captación en River Plate

En otro lugar donde habrá un cambio es en un puesto fundamental, como es el de la captación. El nuevo director será Fabio Radaelli, quien viene de ser el coordinador de las inferiores de Tigre y tuvo pasos en roles similares en Huracán (2021).

Te puede interesar: Las polémicas de Riestra-River: por qué fue legal el gol de tiro libre de Nacho Fernández y la secuencia de la roja anulada a González Pirez

El entrenador de 54 años oriundo de Benito Juárez viene de desempeñarse como Coordinador de las Inferiores de Tigre (donde empezó esta trayectoria en juveniles entre 2008 y 2010) y tiene experiencia en ese mismo rol en el Globo, Aldosivi entre 2018 y 2020 y Racing entre 2012 y 2014. Entre algunos de los jugadores más destacados que captó en sus inicios figuran Lautaro Martínez, actual capitán del Inter y campeón del mundo con la selección argentina, y Roger Martínez en la Academia y Lucas Menossi y Rubén Botta en el Matador.

Durante una entrevista con Goles de Medianoche, el experimentado entrenador no ocultó su alegría por desembarcar en” la Casa Blanca del fútbol argentino”. “River es muy difícil de describir. En este club los pibes no solo juegan al fútbol; tienen la escuela en la puerta de sus habitaciones y un respeto absoluto por parte de cada empleado de esta entidad modelo”, esbozó.

Tanto en la Reserva como en el Selectivo (Cuarta, Quinta y Sexta) no habrá modificaciones y tanto Marcelo Escudero como Edgardo Sbrissa seguirán en sus funciones. Ambos mantienen un importante y constante diálogo con Demichelis, que igualmente pasaría a tener algo más de inferencia dentro del proyecto infanto-juvenil, algo similar a lo que sucedió en la etapa de Marcelo Gallardo. Vale recordar que Micho tiene una vasta experiencia con jóvenes talentos, ya que sus primeros años de carrera los hizo dentro de las divisiones inferiores del Bayern Munich.

En una entrevista con Infobae, el entrenador explicó cuáles son las claves de un proyecto de Inferiores: “Me gusta, trabajé muchísimo y me apasiona lo que es la formación y el proceso de evolución de un jugador. Siempre me despertó extrema curiosidad todo esto, porque si a mí me hubiesen etiquetado como jugador de fútbol a los 18 años, hoy no solo que no hubiese tenido una carrera profesional, sino que no sería lo que soy. Y digo esto porque a mí me llegó la primera oportunidad a los 20 años. Yo soy nacido en diciembre, pero el 30 de junio me tenían que mandar por edad un contrato profesional o ir a trabajar o estudiar. Y gracias a Dios que sin haber jugado en Primera, de la categoría 80, el único jugador que no había jugado en Primera en ese momento, decidieron hacerme un contrato. Porque Guillermo Pereyra, Costanzo, Gandolfi ya habían jugado en Primera, entonces el contrato ellos ya lo tenían casi asegurado. Yo no había jugado en Primera y el club decide mandármelo a mí. Entonces yo creo a muerte en la evolución hasta el último día del jugador profesional. Para mí no tiene límites la evolución. Y me molesta, me molesta mucho, cuando en Inferiores solo se entrena para ganar y no se entrena para formar. Entiendo que la cultura argentina es exitismo. Y quizás eso también nos hace diferentes en nuestro ADN, porque somos extremadamente competitivos, y dentro de la competitividad se crece, pero con los chicos hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Me preocupa mucho lo que es la formación y a mí en el Bayern Múnich siempre me quedó muy grabada la frase, porque nosotros trabajábamos a diario con los psicólogos y con los pedagogos. Y siempre nos decían ‘nunca te enojes con un chico a la hora de equivocarse, porque el límite del jugador es tu límite como entrenador’. ¿Se entiende? Si el chico no evolucionó, si el chico no creció, si el chico no mejora, si ese chico no entendió, es tu límite como entrenador. El entrenador de fútbol formativo que se pone a gritar locamente para mí está ciento por ciento equivocado”, argumentó por entonces.

Además sostuvo que lo aprendido en Alemania es factible de aplicar dentro del club de Núñez: “Se puede plasmar, partiendo de la disciplina, de la organización, de la planificación, y después desde el convencimiento. Mirá, no soy el dueño de la verdad en el fútbol, pero hoy por hoy creo que en la Liga Argentina fuimos justos merecedores, sacando 11 puntos de ventaja. Bueno, están los números ahí, no hace falta que lo diga yo. Pero sí te cuento que nosotros no hemos hecho desde mi primer día de entrenamiento un solo ejercicio sin la pelota. Nosotros no nos hemos puesto a correr alrededor de la cancha, no nos hemos puesto a hacer pasadas, no nos hemos puesto a hacer intermitentes, que es un ejercicio muy natural para ocupar minutos dentro de una sesión de entrenamiento. Entonces sí, se puede inculcar metodología. Hay que tener un convencimiento y defender los principios dentro de ese convencimiento, pero creo que nos ha ido bien dentro de lo que hemos hecho”.

En lo que respecta a la grilla de entrenadores de las divisiones juveniles, una de las principales modificaciones es el regreso de Guillermo Rivarola, quien tras una experiencia en Estados Unidos tomará las riendas de la Cuarta División. El Tiburón también trabajó como DT en equipos profesionales como Racing, Olimpo de Bahía Blanca, Pachuca de México, Sporting Cristal de Perú y Deportivo Cuenta de Ecuador. Por su parte, Maximiliano Sperandini volvería a dirigir en la Octava División y Martín Pellegrino pasará a la Séptima. Javier Alonso (Quinta), Jonathan La Rosa (Sexta) y Christian Viola (Novena) seguirán en los mismos puestos.

LA NUEVA ESTRUCTURA DE INFERIORES DE RIVER PLATE PARA EL 2024:

Director deportivo Fútbol Formativo: Hermes Desio

Director de captación: Fabio Radaelli

Coordinador preparadores físicos: Luciano Carnevali

Coordinador Metodología y EPI (Espacio Perfeccionamiento Individual): Jorge Desio

Coordinador Juveniles Mayores: Hernán Díaz

Coordinador Juveniles Menores: Juan Aguilar

Coordinador de videoanálisis: Agustín Urricelqui

Asesor coordinación: Jorge Gordillo

Coordinador: Santiago David

Entrenadores de arqueros: Yago Vucetich, Leonel Cuerdo y Claudio Argüeso

Coordinador médico: Cristian Lasen

Departamento médico: Guillermo Villagrán y Federico Suárez

Kinesiología: Marcos Loyarte y Javier Bonnazola

Readaptadores: Dardo Rubina

Psicólogos: Carla Luaces y Nicolás Pasut

Nutricionistas: Marina Starna y Alan Manobla

Videoanalistas: Bruno Cativiela, Matías Mendieta Grau y Francisco Radaelli

AUTORIDADES FÚTBOL FORMATIVO:

Presidente: Hernán Vázquez

Vicepresidente 1°: José Alberto Serio

Vicepresidente 2°: Luis Guido

Secretaria: Paula Clementi

CUERPO TÉCNICO FÚTBOL JUVENIL:

Cuarta División:

DT: Guillermo Rivarola

AC: Federico Cipollone

PF: Ignacio Basanta

Quinta División:

DT: Javier Alonso

AC: Ernesto Farías

PF: Julián Alario

Sexta División:

DT: Jonathan La Rosa

AC: Franco Speroni

PF: Mauricio Álvarez

Séptima División

DT: Martín Pellegrino

AC: Alan Rado

PF: Leonardo Busti

Octava División

DT: Maximiliano Sperandini

AC: Christian Green

PF: Nicolás Paolorrosi

Novena División

DT: Cristian Viola

AC: Javier Claut

PF: Martín Pucci

PF Liga Metro: Brian Brukchtein