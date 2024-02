Sarmiento-Lanús, Tigre-Defensa y Banfield-Barracas Central, los otros partidos del día: hora, TV y formaciones

Sarmiento-Lanús, Tigre-Defensa y Justicia y Banfield-Barracas, los primeros partidos del día

La quinta jornada de la Copa de la Liga no se detiene y aunque muchas de las miradas se irán con las presentaciones de Boca Juniors (recibe a Central Córdoba) y River Plate (visita a Atlético Tucumán), otros tres partidos le darán color a la jornada. En el primer turno Sarmiento de Junín se medirá con Lanús y Tigre hará lo propio contra Defensa y Justicia. Luego, Banfield chocará ante Barracas Central.

SARMIENTO-LANÚS:

Sarmiento-Lanús, una final por eludir el descenso

Un duelo de necesitados será uno de los encuentros encargados de levantar el telón del día. En el Estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín recibirá a Lanús en una lucha mano a mano entre dos equipos que buscan sumar para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Desde las 17, por ESPN Premium. El árbitro será Andrés Gariano.

Los dirigidos por Sergio Rondina iniciaron de muy mala manera el torneo local y quedaron al borde de caer en zona de descenso al solamente acumular un total de 101 puntos en los promedios. El Verde aún no ganó en la Copa de la Liga y acumula dos caídas en fila (Defensa y Justicia y Central Córdoba).

El Granate, aunque viene de vencer a Platense y ostenta seis unidades en la Zona B, solo acumula 99 puntos y es uno de los equipos que más complicado inició la temporada. Para este encuentro el Ruso Zielinski realizará tres variantes: Juan Cáceres, Ramiro Carrera y Luciano Boggio ingresarán por Café Aguirre, Pity Rodríguez y Felipe Peña Biafore.

Probables formaciones:

Sarmiento: Fernando Monetti; Jeremías Vallejos, Franco Paredes ó Diego Calcaterra, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Joaquín Gho, José Mauri, Fernando Godoy, Sergio Quiroga; Lisandro López o Agustín Fontana e Iván Morales. DT: Sergio Rondina.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti, Julio Soler; Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Luciano Boggio, Marcelino Moreno; Walter Bou y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 17

Televisación: ESPN Premium

TIGRE-DEFENSA Y JUSTICIA:

Tigre recibe a Defensa y Justicia

Duelo de opuestos en la Zona B se dará en el José Dellagiovana. Tigre, que marcha en el último lugar de su grupo, recibirá a un Defensa y Justicia que se ilusiona con clasificar a la Fase Final de la Copa de la Liga. Desde las 17, por TNT Sports. El árbitro será Franco Acita.

El Matador, que sufrió un importante cambio dentro de su plantel, no levanta cabeza de la mano de Néstor Gorosito al solamente cosechar un punto en lo que va de la competencia. Aún no ganaron y no marcaron ningún gol.

El Halcón, por su parte, lleva tres partidos sin derrotas (venció a Platense y Sarmiento e igualó con Boca) y con siete unidades está a tiro de ingresar a los puestos que clasifican a la siguiente ronda del certamen.

Probables formaciones:

Tigre: Matías Tagliamonte; Augusto Aguirre, Facundo Giacopuzzi, Martín Ortega y Nahuel Genez; Agustín Cardozo, Juan Sánchez Miño; Brahian Aleman, Jorge Forclaz y Sebastián Medina; Blas Armoa. DT: Néstor Gorosito.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Ezequiel Cannavo, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo y Alexis Soto; Nicolás Tripicchio y Julián López; Luciano Herrera y Gabriel Alanís; Nicolás Fernández y Gastón Togni. DT: Julio Vaccari.

Estadio: José Dellagiovana

Árbitro: Franco Acita.

Hora: 17.00.

Televisación: TNT Sports.

BANFIELD-BARRACAS CENTRAL:

Banfield se medirá con Barracas Central

Las urgencias comienzan a copar el escenario en el Florencio Sola, donde Banfield buscará cosechar su primera victoria en lo que va del año ante un Barracas Central que se ilusiona con dar el golpe y meterse dentro de los cuatro mejores de la Zona A. Desde las 19.15, por ESPN Premium. El árbitro será Ariel Penel.

El mal inicio del Taladro puso a los de Julio César Falcioni contra las cuerdas al solamente ostentar una unidad y quedar a tiro de la zona roja de los promedios (acumula un total de 103 puntos).

El Guapo, en cambio, cosechó siete puntos, lo que les permite estar en una posición expectante dentro de su grupo al ubicarse a solamente uno de Instituto, último en clasificar a la Fase Final.

Probables formaciones:

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Luciano Recalde y Emanuel Insúa; Matías González, Yvo Calleros; Gerónimo Rivera, Lautaro Ríos e Juan Quintana; Bruno Sepúlveda. DT: Julio Falcioni.

Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi y Rodrigo Insúa; Rodrigo Herrera, Siro Rosane, Lucas Brochero, Alan Cantero y Maximiliano Zalazar; Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 19.15

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: