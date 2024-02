La tajante decisión de Carlos Palacios sobre su futuro en medio del interés de Boca Juniors

A finales de enero, el nombre de Carlos Palacios merodeó en la cabeza de Juan Román Riquelme para convertirse en refuerzo de Boca Juniors. La seriedad en las negociaciones llevó a una declaración del jugador sobre su posible arribo a la Argentina, pero este viernes quedó descartada esta posibilidad luego de confirmar que seguirá en Colo Colo.

El mediocampista ofensivo de 23 años blanqueó su futuro en conferencia de prensa: “Es un interés importante, todos sabemos lo que es Boca. Después de todo, sigo acá en Colo Colo, estoy feliz, espero poder hacer un gran año y quizás más adelante poder dar un salto”. “Román siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta el día de hoy, tuve la opción de conversar con él”, contó sobre la posibilidad de dialogar con el presidente del Xeneize.

“Me voy a quedar. Estoy muy feliz, me siento contento. Siento que encontré un lugar en el mundo en un equipo tan grande como Colo Colo, el más grande de Chile y uno de los más grandes de Sudamérica”, anunció el ex jugador de Unión Española, Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama. Llegó al Cacique a comienzos de 2023 y, en su primera temporada, marcó 13 goles y 5 asistencias en 35 partidos.

Además, Palacios evitó dar precisiones sobre la oferta del último finalista de la Copa Libertadores para quedarse con sus servicios: “Se lo dejé a mi representante. No sé si fue concreta o no, siempre fui sincero y con eso me quedo tranquilo”. Tiempo atrás, el presidente del directorio de la sociedad anónima Blanco y Negro cuya concesionaria administra al Colo Colo, Aníbal Mosa, había expresado su intención de no venderlo: “Le seduce la idea de Boca, ¿a qué jugador no le seduce eso? Pero todavía creemos y él también lo piensa así de que hay un aporte extra que puede hacer al equipo. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que Carlos se mantenga con nosotros”.

El atacante de Colo Colo, Carlos Palacios (EFE/Elvis González)

El volante chileno, que acumula siete partidos en la selección Trasandina, se mostró expectante de cara a la final de este domingo contra Huachipato por la Supercopa de Chile: “Aspiro a poder ganar el domingo para conquistar una copa y comenzar bien el año. Después, desarrollar un buen papel en la Copa Libertadores. Queremos entrar a la fase de grupos, pasarla, ganar el torneo, la Copa Chile y hacer un gran año”. Colo Colo debe jugar la Fase 2 contra Godoy Cruz entre el 22 y 29 de febrero. De imponerse, aún deberá ganar la Fase 3 para asegurarse un lugar en la zona de grupos del certamen continental.

“El hincha siempre me demostró su cariño. Me decían que me quedara, siempre estaban ahí. Es una gran motivación para uno que el hincha valore mi trabajo. Me llena de emoción y orgullo porque estoy en un lugar privilegiado, que todos los hinchas de Colo Colo les gustaría estar. Es un lugar maravilloso. Estoy muy feliz”, manifestó.

Por último, elogió a Arturo Vidal después de que el Rey haya declarado que no se iba a ir ningún compañero en este mercado: “Es un jugador extraordinario, siempre me gustó su forma de jugar con garra, ímpetu. Lo admiro por todo lo que ha logrado, tenerlo día a día se disfruta más, trato de aprender de él, te ayuda demasiado”.

De esta forma, la chance de poder traer a un volante que se mueva en los últimos metros de la cancha comenzó a evaporarse en Brandsen 805, luego de que también haya sonado para reforzar ese lugar Luka Romero. El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, deberá esperar el regreso de Cristian Medina en esa posición cuando finalice la participación de la selección argentina en el Preolímpico Sub 23. Mientras tanto, este sábado enfrentará a Defensa y Justicia desde las 19:15 en La Bombonera por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.