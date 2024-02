La advertencia de Arturo Vidal a Riquelme por la figura con la que quiere reforzarse Boca Juniors: “No creo que se mueva nadie”

El futbolista chileno Arturo Vidal es el refuerzo estelar del Colo Colo (EFE/ Elvis Gonzalez)

A días de que se cierre definitivamente el libro de pases, algunos equipos del fútbol argentino continúan con negociaciones para conseguir refuerzos. Uno de ellos es Boca Juniors, que está buscando jugadores de mitad de cancha hacia adelante y uno de los candidatos que apunta Juan Román Riquelme para satisfacer al entrenador Diego Martínez es Carlos Palacios, futbolista chileno del Colo Colo. Sin embargo, Arturo Vidal se metió en el medio para lanzar una advertencia.

Desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes, el volante que llegó recientemente al Cacique que ahora comanda Jorge Almirón dio un aviso que no entusiasma al bando xeneize, ya que pone trabas al posible desembarco de Palacios, un jugador que participa en el mediocampo pero con características ofensivas y que también puede desenvolverse como extremo por ambos costados. “Yo creo que no se va a ir, así que tranquilos. Tenemos buenos jugadores y todos están felices. Así que no creo que se mueva nadie”, indicó el Rey Arturo en declaraciones en su cuenta de Twitch.

Son días decisivos para Palacios y su futuro más próximo, ya que el viernes 9 de febrero será la fecha límite para realizar incorporaciones en el fútbol argentino y Boca está tras sus pasos. El jugador que lleva 35 partidos y 13 goles en el Colo Colo es una pieza clave en el conjunto de Almirón, que buscará conquistar la Supercopa de Chile el domingo 11 de febrero ante el campeón Huachipato, aunque a Aníbal Mosa, presidente del directorio de la sociedad anónima Blanco y Negro cuya concesionaria administra al Colo Colo, le manifestó que le seduce mucho la idea de pasar a Boca.

Por otra parte, el defensor del Colo Colo Emiliano Amor, en sintonía con las declaraciones de Vidal, dio su opinión sobre la novela que involucra a su compañero de equipo con Boca. “Ojalá lo de Carlos se solucione rápido y se pueda quedar con nosotros porque es un jugador importantísimo. Ya se lo hicimos entender y le fuimos hablando todos los días. Un club tan grande como Colo Colo lo quiere y un club grande como Boca lo quiere. Lo llama Román (Riquelme), también habla con Arturo Vidal, entonces está en una situación privilegiada que tiene que decidir por dos clubes grandes, pero yo lo veo muy comprometido con nosotros y en los entrenamientos deja todo, así que por ese lado estamos tranquilos porque está pensando en el fin de semana”, explicó el ex zaguero de Vélez en conferencia de prensa.

Emiliano Amor, jugador del Cacique, se refirió a la situación de su compañero, que tiene una oferta del Xeneize

Hay que tener en cuenta que la situación de Palacios en el Cacique tiene un detalle que complica a raíz de su contrato dual con el club chileno y Vasco da Gama. El interés por el futbolista salió a la luz luego de que él mismo lo admitiera después del amistoso entre el cuadro chileno y Liverpool de Uruguay. “Bien, bien. Contento tranquilo y confianza. La verdad que no tengo mucho para hablar de ese tema. Lo está viendo mi representante con los dirigentes. Parece que hay algo concreto ahí. Vamos a ver que sea lo mejor para todos y obviamente lo mejor para mí. Estoy al tanto del tema, también me pidieron mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo. Como te digo lo está viendo mi representante con los dirigentes”, comentó.

La contratación de Palacios responde a la necesidad de cubrir el rol de segunda o tercera punta en Boca, puesto que Luca Langoni y Ezequiel Bullaude ocuparon durante los amistosos de verano. Su perfil coincide con el tipo de jugador que Diego Martínez quiere incorporar al plantel, que actualmente cuenta con cuatro extranjeros y tiene espacio para dos más, de acuerdo con el reglamento que permite hasta seis jugadores que no sean argentinos con cinco firmando planilla simultáneamente. ¿Llegará al Xeneize?