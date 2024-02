Nuevo capítulo en el escándalo sexual de Kyle Walker, la estrella del City: la guerra mediática entre su amante y la familia de su ex esposa

Kyle Walker atraviesa un mal momento familiar después de que su infidelidad haya salido a la luz (Reuters/Andrew Couldridge) Action Images via Reuters

La vida de Kyle Walker dejó de pasar por su rendimiento dentro de la cancha en las últimas semanas. El padre de tres niños con Annie Kilner, quien está embarazada de un cuarto, desató un escándalo amoroso tras la confirmación de su separación por una infidelidad con Lauryn Goodman. El vínculo extramatrimonial con la modelo escaló a su punto más álgido cuando ella dio a luz a su segundo bebé con el futbolista. La situación destapó una serie de daños colaterales que parecen no tener fin en la vida del campeón de la Champions League con Manchester City.

La entrevista exclusiva de Goodman con el diario británico Daily Mail generó una encendida respuesta de Sian, hermana de Kilner. Su enojo también estuvo relacionado a la publicación de un video con imágenes de Kairo, que tiene tres años y fue concebido con Walker en medio de un impasse en su relación con Annie, donde “parecía” nombrar a sus hermanastros durante unas vacaciones en España: “Esto sólo demuestra lo bajo que te rebajas para llamar la atención. Notablemente, omite el nombre de su hermano completo, su hermana, pero presumiblemente eso es porque lo estás guardando para otra ‘exclusiva’”.

“¿Olvidaste convenientemente que se te dio la oportunidad de que conociera a estos hermanastros pero te negaste?”, cuestionó a través de un mensaje volcado en su perfil oficial de Instagram. Aquí, la historia toma otro rumbo porque un portavoz de Goodman desmintió este ofrecimiento: “Si bien ella no ve ninguna necesidad de discutir los pensamientos de alguien que no está involucrado en su vida, o en la vida de sus hijos, ella está feliz de aclarar que nunca se le ha dado la oportunidad de que Kairo o su hermana conozcan a sus medio hermanos”.

Sian Kilner, la hermana de Annie, esposa de Kyle Walker

A continuación, se refirió a la frase de Lauryn, en la cual afirmaba que Kairo hablaba “con fluidez” español: “No se trata de demostrar que domina el español. Esto no es en el mejor interés de ninguno de los niños. Esto es, y siempre ha sido, sobre ti. Ya me he visto obligada a pedirte públicamente que dejes en paz a mi hermana y ahora tengo que hacer lo mismo con mis sobrinos. No vamos a aguantar más las burlas online”. En este sentido, le respondió a la amante del jugador, quien se había preguntado “¿cuándo terminará esto?”. “Nos hemos estado preguntando lo mismo”, contraatacó.

La fuente cercana a Lauryn Goodman le restó importancia a las declaraciones: “Lauryn no estaba al tanto de este post de Instagram, ya que no conoce a Sian Kilner”. “Ella siempre pondría los mejores intereses de los niños en primer lugar y siempre daría la bienvenida a una oportunidad para que las familias se conecten. Kyle solo le ha mostrado a Kairo fotos de sus medio hermanos, y no se ha mencionado desde entonces. No hay intención de entrar en ningún tipo de disputa de ojo por ojo”, añadió sobre la intención de conocer a Roman, Riaan y Reign, los hijos en común entre Kilner y Kyle Walker.

La traumática situación sucede a pocas semanas de que Annie Kilner dé a luz a su cuarto hijo con el campeón de la Premier League. “Está en la fase final de su embarazo y le aterroriza la idea de ponerse de parto antes de tiempo. Annie está luchando con sus emociones debido a su separación de Kyle y está profundamente preocupada por el impacto de todos los niños involucrados”, confesaron desde su entorno para The Sun.

Annie Kilner se separó de Kyle Walker (annievkilner)

Días atrás, Lauryn Goodman acusó una “campaña de desprestigio” en su contra y negó haber sido quien filtró la paternidad de su segundo hijo: “Tengo entendido que se hizo así a través de Monk PR”. Esta mención hace hincapié a Rachel Monk, la especialista en relaciones públicas que representa a la pareja separada, a la cual Annie le pidió que se asegurará de que no hubiera “guerras informativas” entre Walker y ella.

“Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, reconoció el lateral derecho de los Ciudadanos tiempo atrás.

Goodman se mostró dolida por esa calificación del “error” para definir un vínculo que le dio dos hijos: “Puedo soportarlo de extraños, pero escuchar eso de su padre fue inimaginablemente cruel. Para mí como madre fue lo más doloroso del mundo. Son niños hermosos, maravillosos y se lo merecen todo. Es horrible que nuestros hijos algún día tengan acceso a esos vídeos y palabras. Creo que ha olvidado lo cruel que puede ser el patio de la escuela. Me rompe el corazón”.

Lauryn Goodman con Kairo en sus brazos. Es el primer hijo concebido con Kyle Walker

Días atrás, la mujer confesó los motivos que la llevaron a dialogar con Annie Kilner para contarle su historia: “Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”.

El inicio de este conflicto tuvo lugar en el comunicado lanzado por Kilner en redes sociales: “Lamentablemente, tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto. Por ahora, pido que se respete mi intimidad y la de nuestros 3 hijos pequeños durante este difícil momento”.

En ese marco, Pep Guardiola respaldó a su dirigido en Manchester City ante la pregunta sobre si estaba en riesgo su capitanía, un honor compartido con Kevin De Bruyne, Rodri, Rubén Dias y Bernardo Silva: “Por supuesto, fue una decisión del equipo, no mía. Lo apoyo a él y a su familia, pero no hablaré de asuntos personales”.