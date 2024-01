“Era feliz ocultando”: explosivas revelaciones de la amante de Kyle Walker y el dato que involucra a su ex esposa a días de separarse

Kyle Walker estuvo presente en los The Best (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La presencia de Kyle Walker en los premios The Best celebrados en Londres no pasó desapercibida en Inglaterra, y menos aún cuando se subió al escenario para tomar la distinción por ser parte del Once Ideal de la FIFA. El defensor del Manchester City atraviesa un complicado momento familiar después de que Annie Kilner haya dejado de ser su pareja tras descubrir que tuvo un hijo con la modelo, Lauryn Goodman, durante el matrimonio.

El hecho, que revolucionó el país europeo en los últimos días, tomó un giro drástico en estas horas porque Goodman contó intimidades de su relación con Walker, fruto de la cual nacieron un bebé de seis meses y Kairo, quien fue concebido en un breve impasse con la propia Kilner. En charla con The Sun on Sunday, confesó: “Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos’”.

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”, detalló. Y profundizó: “Todo llegó a un punto crítico el 23 de diciembre. Kyle y yo habíamos tenido una reunión legal a principios de ese mes y sabía que me estaba mintiendo, y mintiéndole a ella. Esa noche me dijo que quería hablar conmigo por FaceTime el día de Navidad, pero le dije: ‘No, se acabó, esto es demasiado tóxico’. Lo bloqueé. Me convenció de una falsa sensación de seguridad. Me dio una imagen muy diferente de su vida que distaba mucho de la verdad”.

En ese momento, la influencer de 32 años aprovechó el viaje del defensor del Manchester City para afrontar el duelo contra Everton en la ciudad de Liverpool para sacar a la luz su doble vida: “El día después del Día de San Esteban (26 de diciembre) le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba fuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija”. “Me dijo: ‘Tuve un presentimiento y les decía a mis amigos que era su hija’. Le dijeron que estaba loca. Yo les dije: ‘Eso no está bien’. Kyle había negado muchas veces que fuera su hija. No creo que Annie quisiera creer que era verdad, lo cual es comprensible”, agregó.

Lauryn Goodman es la tercera en discordia entre Kyle Walker y Annie Kilner

A continuación, señaló: “No paraba de pedirme pruebas, así que le enseñé la prueba de ADN, pero incluso entonces dudó de que fuera verdad hasta que le señalé el nombre de mi hija en los papeles”. Tiene las mismas iniciales que Kyle Walker (KW). “Quería que todo fuera abierto y honesto entre Annie, él y yo, y ahora lo es. Siempre me ha dicho que quiere una relación con todos sus hijos, pero ahora no sé qué era mentira y qué era verdad”, sentenció.

Además, manifestó por qué tomó la decisión de dialogar con Kilner: “No quería causarle más dolor a Annie ni ser una perra, pero tenía que decírselo porque Kyle estaba demasiado débil para hacerlo. Había papeleo sobrevolando y se habían llevado a cabo reuniones legales, y Annie necesitaba saber la verdad antes de que algo se hiciera público”.

La unión con Goodman era una verdad oculta entre los propios jugadores de la selección de Inglaterra: “No era un secreto para sus compañeros: se ponían al teléfono cuando hacíamos FaceTime. En una llamada prometió traerle a Kairo un balón del Mundial. Y lo hizo, uno de los balones de verdad”.

Anteriormente, el Daily Mail afirmó en exclusiva que Annie Kilner mantuvo “furiosas peleas” con su marido por este romance hasta que ella lo echó de la mansión valuada en 2.4 millones de libras compartida por ambos. El lateral derecho vive en un “ático de Manchester” con la ilusión de recomponer su relación, aunque The Sun afirmó que los amigos de su, ahora, ex esposa, dejaron asentado que “no hay ninguna posibilidad” de un regreso amoroso. Sin embargo, el hecho dio un vuelco de 180 grados después de que el periodista, Pablo Sims, contó en exclusiva para ese matutino que Walker “tendrá otro bebé” con ella. Sería el cuarto tras los nacimientos de Riaan, Roman y Reign.

Así lo reveló una fuente reservada al reportero: “Annie está embarazada de seis meses de su cuarto hijo. Debería ser un momento de gran alegría y emoción. En cambio, ella está luchando mucho con las consecuencias de su último escándalo sexual. Es comprensiblemente frágil, pero hace todo lo posible para proteger a sus hijos y prepararse para la llegada del cuarto”. “Hay que reconocer que Kyle está tratando de formar un frente unido para limitar el daño al que han estado expuestos. Es un poco tarde, pero lo está intentando”, añadió esta persona. La pareja separada fue fotografiada este lunes porque uno de sus hijos, Roman, pasó a estar a cargo de su padre. La mujer “no llevaba su anillo de matrimonio” y concluyeron: “Ella dará a luz en marzo”.

Annie Kilner se casó con Kyle Walker en diciembre de 2021 (Ian MacNicol/Getty Images)

Por otro lado, Lauryn Goodman posteó un extenso comunicado en su perfil oficial de Instagram, seguido por más de 139.000 followers, para exteriorizar como se encuentra su estado de ánimo: “Estoy escribiendo esto entre lágrimas y rompiéndome a llorar delante de mis hijos. Me he ido con mis hijos porque esta semana ha sido muy difícil de sobrellevar”. Luego, siguió con su relato: “Abordé todo lo que se dijo esta semana y le pedí disculpas a Annie”.

“Mi hija tiene sólo seis meses y mis hormonas todavía están al máximo, así que he lidiado con esto de la mejor manera que he podido y ahora necesito que me dejen en paz. No pretendo convertirme en la víctima de esta situación, pero ahora estoy luchando enormemente con mi salud mental, estoy al límite y no puedo ser la mejor madre posible para mis hijos cuando me siento así de deprimida”, expresó. Y cerró: “Sé que a la gente le encantan los chismes, pero esto me está llevando al límite”.

Kyle Walker había conocido a Annie Kilner durante su adolescencia cuando experimentaba sus primeros pasos en el Sheffield United. El noviazgo transitó turbulencias al final de la década pasada, se distanciaron y el jugador de 33 años comenzó su fugaz romance con Lauryn Goodman, del cual provino el nacimiento de Kairo en 2019. Luego de ese impasse, apostaron nuevamente al amor con Kilner e incluso se casaron en diciembre de 2021 tras un vínculo de 12 años.

El comunicado de Lauryn Goodman en redes sociales

La ruptura fue oficializada por la mujer en sus redes sociales: “Lamentablemente, tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto. Por ahora, pido que se respete mi intimidad y la de nuestros 3 hijos pequeños durante este difícil momento”.

Pocas horas después, Kyle Walker publicó un escueto mensaje de tres párrafos: “Annie es una mujer increíble y sólo puedo disculparme por el disgusto que le he causado. Ha formado parte de mi vida durante mucho tiempo y eso nunca cambiará por el bien de nuestros hijos. Pido privacidad para toda nuestra familia, y especialmente para nuestros hijos pequeños, mientras superamos estos momentos difíciles”.