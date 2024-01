La tajante sentencia de Pep Guardiola sobre el escándalo sexual de Kyle Walker en Manchester City

El entrenador del Manchester City apoyó a Kyle Walker en este momento (REUTERS/Molly Darlington)

Manchester City afrontará un partido vital este miércoles en su lucha por continuar a la caza del puntero, Liverpool, en la Premier League, pero el equipo experimenta semanas difíciles por lo sucedido con Kyle Walker. El lateral derecho se separó de Annie Kilner, luego de que ella se enterara que había tenido un hijo a escondidas con la modelo Lauryn Goodman. El escándalo sexual provocó diversas opiniones de los protagonistas y ahora le llegó el turno al entrenador de los Ciudadanos, Pep Guardiola.

El técnico de 53 años se sentó en la sala de conferencias para someterse a las preguntas de los periodistas a un día del cruce contra Burnley desde las 16:30 (hora argentina) en condición de local. Una de las consultas hizo mención a la continuidad de Walker como capitán después de las noticias sobre su vida amorosa. Este es un honor compartido con Kevin De Bruyne, Rodri, Rubén Dias y Bernardo Silva, y fue elegido por el plantel. En consonancia, Pep expresó: “Por supuesto, fue una decisión del equipo, no mía”.

“Lo apoyo a él y a su familia, pero no hablaré de asuntos personales”, agregó sobre su situación personal. El diálogo con los reporteros también se destacó por la confirmación de que Erling Haaland regresará a la convocatoria para el encuentro venidero después de varias semanas apartado por una lesión, pero el tópico referido a la ascendencia del lateral como uno de los cinco elegidos para portar el brazalete fue el detalle distintivo de un nuevo capítulo en la actualidad del hombre de 33 años.

Esto se produce a pocas horas de que Kyle Walker rompiera el silencio en una entrevista con The Sun: “Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle, pero hay dolor y dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella, hizo esto. Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir”.

Kyle Walker se casó con Annie Kilner en 2021 (Foto: Ian MacNicol/Getty Images)

Tiene tres hijos en común con Kilner (Riaan, Roman y Reign), quien está embarazada de otro niño, y dos con Lauryn Goodman: “Cuando conocí a Annie a los 17 años, nunca imaginé que mi vida privada sería así. Nunca pensé que sería padre de seis hijos (4 con Annie y 2 con Lauryn). En el fútbol he logrado más de lo que jamás pensé que lograría. Pero herir personalmente a quien realmente creo que es mi mejor amiga, eso es lo que duele mucho. ¿Cómo podría lastimar a alguien que amo tanto? Eso es algo que necesito encontrar en mí mismo”.

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas”, declaró. Y agregó: “El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”.

El noviazgo de Kyle Walker con Annie Kilner atravesó una serie de turbulencias desde que se conocieron cuando él daba sus primeros pasos en el Sheffield United. Al final de la década pasada, tuvieron un breve impasse, durante el cual inició un romance con Lauryn Goodman. La mujer quedó embarazada y dio a luz en 2019 a su primer hijo en común, Kairo. El representante de la selección de Inglaterra volvió a confiar en el amor con Kilner, con quien se casó en diciembre de 2021 hasta su escandalosa separación en el primer mes de 2024.

Lauryn Goodman tuvo dos hijos con Kyle Walker

Goodman ofreció distintas definiciones sobre la relación sostenida con Walker y sus pedidos para blanquear la segunda hija concebida por ambos: “Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”.

La influencer de 32 años le contó la verdad a Kilner en medio de un viaje del defensor de Manchester City a Liverpool para enfrentar a Everton: “El día después del Día de San Esteban (26 de diciembre) le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba fuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija”. “Me dijo: ‘Tuve un presentimiento y les decía a mis amigos que era su hija’. Le dijeron que estaba loca. Yo les dije: ‘Eso no está bien’. Kyle había negado muchas veces que fuera su hija”, precisó.

A partir de esa confesión, el vínculo sostenido con Walker se precipitó en los primeros días del año y su, ahora, ex esposa fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de un posteo en Instagram: “Publico esto en respuesta a las crecientes y recientes consultas de los medios de comunicación sobre mi matrimonio con Kyle y en un esfuerzo por proteger a mi familia contra la intensidad de los focos mediáticos. Lamentablemente, tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto. Por ahora, pido que se respete mi intimidad y la de nuestros 3 hijos pequeños durante este difícil momento”.