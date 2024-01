La estrella del Manchester City Kyle Walker habló por primera vez tras conocerse que tuvo tres relaciones paralelas: “Lo que hice es horrible”

De izquierda a derecha: Annie Kilner, Kyle Walker y Lauryn Goodman

Después de ser protagonista de un escándalo amoroso que recorrió el mundo, Kyle Walker rompió el silencio y admitió en una entrevista con el periódico británico The Sun todo lo que sucedió desde el momento en que conoció a Lauryn Goodman, hasta hoy: separado de su esposa Annie y lejos de sus hijos.

El hombre que luce la cinta de capitán en el elenco de Josep Guardiola terminó formalmente su extensa relación con su esposa Annie Kilner semanas atrás, pero su nombre se instaló en los medios cuando se conocieron los explosivos detalles que dinamitaron la relación: el defensor fue padre de una niña con su amante, Lauryn Goodman, por segunda vez.

“Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella, hizo esto. Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir”, se lamentó el experimentado jugador en una extensa nota con el periódico británico.

“El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder” afirmó el futbolista, que según el medio en cuestión no cobró por conceder la entrevista pero sí se realizará “una donación a una organización benéfica de su elección”.

Kyle Walker asumió la responsabilidad (Reuters)

Después de que saliera a la luz su infidelidad, el referente del Manchester City relató cómo fue el momento en el que se enteró que iba a ser padre del primer hijo que llevaba Lauryn en su vientre. Según sus palabras, Kyle conoció a Lauryn desde los 20 años aunque siempre insistió en que no hubo una relación. Sin embargo, en abril del 2020 la mujer dio a luz a su primer hijo.

Tras enterarse de esa situación, Walker llamó a Annie desde el campo de entrenamiento con la intención de advertirle, antes de que se enterara por los medios. “Tengo que decirte algo. Tuve una aventura de una noche con alguien”, le dijo. Cuando su esposa creyó que no podría haber algo más doloroso que una infidelidad, el futbolista continuó: “Tengo que decirte algo más. Fue como una pesadilla. Antes de que tuviera tiempo de pensar le dije: ‘Dice que está embarazada y es mío’”.

Tras esa declaración, el inglés prometió que no mantendría ningún contacto con Lauryn más allá de cumplir con los acuerdos financieros por la paternidad. Pero en agosto del 2022, y tras conocer a su hijo Kairo, ambos retomaron el contacto en secreto. Dos meses después, en octubre, Walker volvió a tener un encuentro íntimo con ella: “No fue intencional ni premeditado. Estaban pasando muchas cosas. No es una excusa. Me había roto la ingle y tenía que prepararme para luchar por un Mundial”.

Mientras continuaba con su recuperación en el club, un nuevo llamado iba a caerle como un baldazo de agua fría: Lauryn estaba embarazada por segunda vez. “Me lo dijo a finales de octubre, principios de noviembre. Recuerdo haber subido las escaleras en el campo de entrenamiento cuando recibí una llamada telefónica de ella. Yo estaba con el fisio en ese momento. Casi me desmayo. Yo estaba simplemente en blanco. Me dijo: ‘¿Qué te pasa?’, y no se lo dije porque necesitaba procesarlo yo mismo”.

Kyle Walker habló por primera vez de su infidelidad (Reuters)

“Cuando estaba lidiando con todo esto, todavía podía jugar al fútbol. Mi mamá, mi papá y mis amigos me han preguntado: ‘¿Cómo?’. Pero fue mi liberación. Fueron 90 minutos, 100 minutos, dos horas si quieres llamarlo así, donde no tuve que mirar ese teléfono ni escuchar las demandas de cierta persona. He hecho todo lo posible para mantener esto en secreto, pero no porque esté avergonzado o avergonzado”, se sinceró.

Finalmente, ambas mujeres iban a tener un primer acercamiento, cuando un día después del Boxing Day, Lauryn le envió un mensaje a Annie a través de Instagram que contenía una imagen de Kyle con los dos niños en el parque. “Sabía que algo iba a pasar cuando regresé del Mundial de Clubes. Estaba gritando por teléfono, diciendo que Annie estaba embarazada. Dije que no era asunto suyo. Sentí que tenía que mentirle porque sabía que si le decía la verdad todo iba a explotar. El embarazo fue la gota que colmó el vaso”.

Fue entonces cuando Annie le pidió que abandonara la casa familiar en Cheshire. También contactó al reconocido abogado de cuestiones maritales que se encargó del caso de Wayne Rooney y para año nuevo anunció en un comunicado que se tomaría “un tiempo lejos” de Kyle.

Walker, en tanto, vive solo en una propiedad alquilada, consciente de que su familia está prácticamente acabada después de haber tenido un segundo hijo extramatrimonial. “Cuando conocí a Annie a los 17 años, nunca imaginé que mi vida privada sería así. Nunca pensé que sería padre de seis hijos (4 con Annie y 2 con Lauryn). En el fútbol he logrado más de lo que jamás pensé que lograría. Pero herir personalmente a quien realmente creo que es mi mejor amiga, eso es lo que duele mucho. ¿Cómo podría lastimar a alguien que amo tanto? Eso es algo que necesito encontrar en mí mismo”, se preguntó el jugador de 33 años.

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro . Pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante... y yo tengo la culpa”, resumió Walker y sentenció: “Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo. Los que están fuera del campo definitivamente son más dañinos y me han hecho más daño. El fútbol ha sido mi vida desde que tenía seis años, pero mi familia está antes que nada en este planeta”.

Durante la entrevista, el futbolista no hizo referencia a la tercera relación paralela que el diario sensacionalista The Sun aseguró que tenía. “Se ha descubierto que Kyle también estuvo saliendo con una mujer misteriosa. La conoció en un club en enero de 2019, cuatro meses antes de separarse brevemente de su esposa, Annie Kilner. La relación con la modelo duró hasta septiembre de 2021″, afirmaron en el artículo que llevó la firma del periodista Stephen Moyes.