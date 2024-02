Las explosivas confesiones de la amante de Kyle Walker en medio del escándalo sexual con la estrella del Manchester City: “¿Cuándo terminará esto?”

Lauryn Goodman calificó de "manipulador" a Kyle Walker

La vida de Kyle Walker tomó un drástico giro después de la Navidad. Mientras el defensor del Manchester City viajó para enfrentar a Everton en condición de visitante, su amante, Lauryn Goodman, se contactó con su esposa, Annie Kilner, para comunicarle que había tenido un hijo con él durante el matrimonio. Eso desató un escándalo que hasta llegó a poner en tela de juicio su capitanía en los Ciudadanos.

Ahora, el triángulo amoroso sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando Goodman realizó un descargo en su perfil oficial de Instagram, seguido por más de 180.000 personas, en el que negó haber filtrado la paternidad de su segundo bebé con el futbolista, ya que ambos concibieron a Kairo en 2019 en medio de un impasse con Kilner: “Nunca dije que Kyle era el padre de nuestra hija. Se suponía que era un asunto privado”.

En este sentido, realizó una llamativa acusación al entorno de la pareja: “Esto se dio a conocer, sin mi consentimiento o conocimiento en los medios de comunicación - tengo entendido que se hizo así a través de Monk PR. Por extraño que parezca, se ha informado de que representan tanto a Kyle como a Annie. (Hagan de eso lo que quieran). En mi opinión, desde el momento en que se hizo pública, se inició una campaña de desprestigio contra mí y mis hijos. Continuamente se publicaban artículos falsos y se han seguido publicando para adaptarse a la versión que se está difundiendo”.

El periódico británico, Daily Mail, precisó que Annie contrató a la especialista en relaciones públicas, Rachel Monk, para que la representará tanto a ella como a Walker y se asegurará de que no hubiera “guerras informativas” entre ellos. La periodista de ese medio, Katie Hind, entrevistó de manera exclusiva a Lauryn, a quien calificó como “lejos de ser el monstruo que los medios han tildado”. Allí, la mujer relató qué sintió al escuchar que el jugador redujo su relación a un “error” días atrás en charla con el diario The Sun: “Puedo soportarlo de extraños, pero escuchar eso de su padre fue inimaginablemente cruel. Para mí como madre fue lo más doloroso del mundo. Son niños hermosos, maravillosos y se lo merecen todo. Es horrible que nuestros hijos algún día tengan acceso a esos vídeos y palabras. Creo que ha olvidado lo cruel que puede ser el patio de la escuela. Me rompe el corazón”.

A continuación, se realizó una pregunta mientras rompía en llanto: “¿Cuándo terminará esto? Necesito que esto termine”. Y agregó: “Annie me dijo inicialmente que sentía que ambas éramos víctimas de su comportamiento manipulador y controlador”.

En consonancia, señaló: “Fui yo quien terminó con Kyle. Si hubiera querido, podría haber seguido teniendo una familia secreta. Pero ya no pude soportar la toxicidad y me di cuenta de que no era bueno para mis hijos”. “Nada de esto ha sido mi mejor momento, pero no soy la primera ni seré la última mujer que se ha acostado con un hombre casado, y él me envenenó por completo”, manifestó. Vale destacar que Kyle Walker también tiene tres hijos (Roman, Riaan y Reign) con Annie Kilner, quien está embarazada de un cuarto niño con él.

Lauryn Goodman brindó la nota periodística en su casa de siete habitaciones valuada en 2,4 millones de libras (más de USD 3.000.000) comprada por Walker para ella a las afueras de Brighton, que incluye piscina, bañera de hidromasaje y vista al mar, según contó la reportera. En la comodidad de su hogar, la modelo e influencer pidió bajar la escalada de ofensas contra su figura: “Los tres debemos dejar atrás esta ira y este comportamiento destructivo en beneficio de nuestros hijos. Les gustaría pintarme como alguien hambrienta de fama y avariciosa, pero Kyle me dijo que sabe que no soy esa persona y que soy una buena madre”.

Annie Kilner está embarazada de un cuarto hijo con Kyle Walker (Foto: Ian MacNicol/Getty Images) Ian MacNicol | Getty Images

“No tengo miedo de los abogados de Kyle, ni del equipo de publicidad ni de su influencia financiera, ya que he estado lidiando con esto durante años. Tengo una gran cantidad de pruebas para respaldar mi versión de los hechos”, sentenció.

La sorpresiva separación de Annie Kilner con Kyle Walker se dio a conocer a mediados de enero a través de un mensaje de la mujer en redes sociales: “Lamentablemente, tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto. Por ahora, pido que se respete mi intimidad y la de nuestros 3 hijos pequeños durante este difícil momento”. Ambos se conocieron en su adolescencia en la ciudad de Sheffield y, luego de una separación, se casaron en diciembre de 2021.

Los coletazos de lo sucedido provocaron una mención de Pep Guardiola en conferencia de prensa. El entrenador del Manchester City fue consultado sobre si una de las figuras del vigente campeón de la Champions League iba a seguir como capitán, un honor compartido con Kevin De Bruyne, Rodri, Rubén Dias y Bernardo Silva: “Por supuesto, fue una decisión del equipo, no mía”. “Lo apoyo a él y a su familia, pero no hablaré de asuntos personales”, concluyó el DT español.

Nunca dije que Kyle era el padre de nuestra hija. Se suponía que era un asunto privado.

Esto se dio a conocer, sin mi consentimiento o conocimiento en los medios de comunicación - tengo entendido que se hizo así a través de Monk PR. Por extraño que parezca, se ha informado de que representan tanto a Kyle como a Annie. (Hagan de eso lo que quieran).

Siendo la único tutora de nuestra hija, yo soy la única que legalmente puede dar a conocer esta información al público, si yo hubiera querido hacerlo, que no lo hice.

En mi opinión, desde el momento en que se hizo pública, se inició una campaña de desprestigio contra mí y mis hijos. Continuamente se publicaban artículos falsos y se han seguido publicando para adaptarse a la versión que se está difundiendo.