El inesperado reto de un reconocido entrenador argentino: “Me encantaría que Klopp venga y dirija una ratito a Riestra”

El comienzo de Tigre en la Copa de la Liga es preocupante. El Matador de Victoria debutó con un empate frente a Sarmiento y luego cayó frente a Racing y Boca, en dos compromisos en los que el conjunto de Néstor Gorosito reflejó producciones muy pobres. Además de la falta de resultados, el combinado bonaerense generó pocas ocasiones de peligro y ni siquiera ha podido marcar un gol en las tres primeras fechas.

Luego de su última derrota frente al Xeneize, Pipo reconoció que necesita “trabajar y corregir mucho más” en el rendimiento colectivo. “La bronca es que, con muy poquito, te ganan. Te equivocás y pagás con un gol”, se quejó el estratega que está cumpliendo su tercer ciclo al frente de Tigre. Y argumentó: “La parte anímica es muy importante. Necesitamos que los jugadores quieran y para ello hay que hacer un sacrificio mayor. Si se equivocan que sea por querer y no por no querer”.

Más allá de la bronca por el pésimo presente, Gorosito no tuvo reparos en brindarle una entrevista a ESPN, en donde además de marcar los errores aribtrales que beneficiaron a Boca, como la trompada que le pegó Luis Advíncula a Brahian Aleman que fue ignorada por y las autoridades del VAR, el DT también se animó a realizar una comparación entre el trabajo que desarrolla en Argentina con los que se realizan en el Viejo Continente. “Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá. Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Klopp venga y dirija una ratito a Riestra”, sorprendió Pipo en su discurso. Y agregó: “Yo soy fanático de Guardiola pero que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor”.

“Es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa”, continuó el DT. Y también se atrevió a destacar las habilidades de la estrella del Manchester City que estuvo ternado al Balón de Oro durante la última gala: “Haaland en su especialidad es una fiera muy agresiva, potente, fuerte, una mentalidad bien nórdica, mucha personalidad, cabecea estupendo, le pega muy fuerte con las dos piernas”. En este sentido, Gorosito subrayó: “En el fútbol argentino haría muchos goles, pero a mí me gusta otra cosa. Haaland me encanta como delantero, pero crack hay uno solo y ese es Messi. Yo no lo conozco mucho pero Leo es extraordinario, un ejemplo para todos los chicos, familiero, papá, hijo, nunca comenta nada desubicado. Antonela se va a poner celosa, porque siempre hablo bien de él”.

Tigre apenas suma un punto en la zona B de la Copa de la Liga. Y en su próximo compromiso buscará su primer triunfo en el choque pautado para el viernes en La Plata frente a Estudiantes, un rival que está invicto y se entusiasma con pelear por la clasificación a los cuartos de final.