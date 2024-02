“Le tocó la zona del glúteo”: qué dice el acta del árbitro sobre la agresión a Lucas Ocampos y qué sanción podría sufrir el Rayo Vallecano

Un hincha le metió un dedo en el ano a Lucas Ocampos cuando estaba sacando un lateral

La bochornosa agresión que sufrió Lucas Ocampos en el primer tiempo del triunfo del Sevilla 2-1 ante Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas sigue sumando capítulos. El hecho ocurrió a los 32 minutos del primer tiempo, cuando se disponía a sacar un lateral junto a las plateas, de estrecha cercanía con el campo de juego. Allí, un hincha aprovechó su atención en el partido y le introdujo un dedo en el ano, lo que provocó su reacción, aunque no devolvió el ataque.

Tras la intervención arbitral, el cotejo continuó, pero el victimario no fue removido del sector que ocupaba. Es más, el ex Quilmes y Ajax debió poner en juego el balón con el joven a sus espaldas. Pues bien, ante la repercusión, la Liga de España anunció que denunciará el hecho ante la fiscalía de menores, dado que, según se puede chequear en las imágenes, el agresor es un adolescente.

De todos modos, queda otro flanco, que es el del Comité de Competición, que deberá fallar a partir de lo que indica el informe del juez Francisco Hernández Maeso. ¿Qué indicó en su acta la autoridad del encuentro? Según El Desmarque de España, reza que “en el minuto 32 y cuando el jugador N° 5 del Sevilla, Don Lucas Ariel Ocampos, se disponía a realizar un saque de banda, un espectador situado en la primera fila le tocó la zona del glúteo. El hecho se puso en conocimiento del delegado del Ray Vallecano, no volviendo a suceder ninguna otra incidencia dentro del partido”.

Vale remarcar que, si no hubo ninguna otra incidencia, fue porque Ocampos sólo increpó al desubicado fanático. Y la intervención de los otros jugadores del Sevilla, incluido Marcos Acuña, su compañero en la selección argentino, fue en pos de atemperar los ánimos.

“Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase. Esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y ojalá que un tonto como este no manche a la afición que la verdad que se comportó muy bien”, dijo el extremo que pasó por el fútbol francés.

El diario Mundo Deportivo describió las dos hipótesis de sanción que le pueden caber al Rayo Vallecano. Una es que el citado Comité tome el hecho como una falta leve en base al informe arbitral. En ese caso, como marca el artículo 117 del reglamento, “el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros”.

La declaraciones de Ocampos tras sufrir una agresión en Vallecas

En caso de que los integrantes del Comité entiendan que se trató de una falta grave, la pena puede ascender a una multa de 6.000 euros y el cierre parcial de la platea donde se ubicó el agresor. “Es una actitud incorrecta, el club es ajeno. Deben tomarse las medidas oportunas con el aficionado. Rayo Vallecano lo condena desde el primer momento, pero no debemos ser sancionados”, ensayó una defensa Martín Presa, presidente de la institución que ofició de local, instantes después de la finalización del partido de la polémica.

En caso de cumplirse su solicitud, el peso del castigo recaerá en el aficionado. “¿Qué está pasando con las mentes? Me preocupa mucho que, más allá de las edades, pasen cosas tan extrañas en los estadios. Hay mucho que revisar a nivel de seguridad y de comportamientos. No vale todo en los estadios, y entre lo que no vale, es tener a gente que no está preparada cerca de los jugadores”, fue el planteo de Quique Sánchez Flores, orientador del conjunto andaluz y de Ocampos, la víctima.