El Kun Agüero dio detalles inéditos de la interna de la Selección con Sampaoli en el Mundial 2018: “Fue todo un quilombo”

El ex futbolista reveló los problemas que tuvo el plantel argentino con el técnico y cómo repercutieron en el rendimiento del equipo en Rusia.

Sergio Agüero recordó su paso por la selección argentina y reveló cómo fue la dura convivencia con Jorge Sampaoli, entrenador del equipo en el Mundial 2018 que se desarrolló en Rusia y en donde la Albiceleste quedó eliminada en octavos de final al caer ante Francia. El Kun reconoció que existieron problemas con el técnico nacido en Casilda desde antes del comienzo de la competencia y que terminaron de explotar durante el certamen.

“Fue un quilombo, la hacemos corta. Todos saben lo que pasó, fue todo un quilombo. Es difícil porque uno en Argentina quiere ganar, pero la realidad es que estaba todo complicado en Rusia, en todo sentido”, comenzó a desglosar Agüero en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank!

El ex futbolista que marcó dos goles en aquella Copa del Mundo (ante Islandia y Francia) repasó el mal clima interno que se vivió en Rusia. “A pesar de que hice goles, todo fue un buen quilombito. Para mí, por lo que yo recuerdo, comenzó una semana antes, se veía que iba a ser todo un tema ese Mundial. Salió algo en contra del técnico en la AFA, de una de las empleadas que trabajaba ahí, haciéndole un problema a Sampaoli. Ya ahí empezamos con problemas. El entrenador ya sabe lo que pienso. No hablé con él y no tengo más nada que decir”, continuó el Kun.

Ante la pregunta de Varsky acerca de si se podían solucionar las diferencias en el vestuario y unirse para sacar adelante al seleccionado en el campo, el goleador histórico del Manchester City fue contundente: “No había chance de arreglar el quilombo ahí, no se podía cambiar el entrenador, ni los jugadores. Era esperar que diera la alineación, sin comunicación ni ideas, jugar a lo que nosotros sabemos y ordenarnos adentro de la cancha”.

Sergio Agüero y Lionel Messi con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en el predio de la AFA en 2018 (EFE/Alejandro García)

Según Agüero, el fracaso de la selección argentina en Rusia estaba destinado, pese a que el equipo estuvo cerca de un milagroso empate en octavos ante Francia (luego campeón). “Capaz que si pasábamos a Francia quedábamos afuera en la siguiente instancia, estaba destinado. Si te fijabas nuestras caras, en otros mundiales se veía una tristeza, pero en este eran caras de ‘esto iba a pasar’, estábamos calientes, pero sabíamos que iba a pasar. Se terminó todo y lo próximo era que la AFA empezara a encaminar de la mejor manera para el siguiente mundial. Era un milagro si llegábamos a la semifinal o a la final, ¿qué querés? ¿que sea careta u honesto? Hay que decir la verdad. Estábamos para el culo”, agregó.

“Nadie sabía cómo iba a ser Scaloni, tenía cero experiencia, pero los objetivos bien claros. El estaba ahí (en el cuerpo técnico de Sampaoli), pero era el tercero detrás de Beccacece. El jugaba con nosotros y cuando le dieron el poder de ser DT se puso serio, lo teníamos como que jodía con nosotros, pero se puso el traje y respetamos lo que él decía”, finalizó sobre la llegada del entrenador que a la postre fue campeón del mundo en Qatar 2022.

OTRAS FRASES DEL KUN AGÜERO

- Su problema en el corazón: “No fue un dolor. Sentía una sensación como que me estaba ahogando con mucha presión en la cabeza y pensaba que era porque volvía a jugar después de la lesión. Era mi tercer partido, pensé que estaba mal físicamente, me estaba cansando, que no podía más y me faltaba el aire, me ahogaba. Cuando miré al arco de mi equipo empiecé a marearme y sentía que me iba a desmayar. Quería decir algo y no me salían las palabras, le agarré la mano al capitán del Alavés para que frenara el partido. Cuando para, siento que me baja esa presión y me empieza a latir el corazón más rápido. El médico me dijo que me tranquilizara, que ya iba a parar. Me dijeron que no podía seguir jugando y me llevaron al hospital, ahí pensé que era más grave. Estuve cuatro días internado. Me empecé a preocupar y me puse nervioso. En dos meses me dijeron que no podía seguir jugando, que era imposible”.

- Sensaciones el perderse el Mundial de Qatar: “Ir al Mundial es el sueño de todos, pero me había sacado esa espina tras haber ganado la Copa América. Estaba aliviado, porque al menos me fui con algo. Me sentía parte de estar con ellos en el Mundial y quería que les vaya bien porque sentía que si no me pasaba lo del corazón capaz iba a estar con los chicos. Los conozco a todos y sentía que si ellos ganaban, yo también. Estaba nervioso porque desde afuera se vive así, pero tranquilo porque me había ido de la Selección con la Copa América”.

- El grupo de la Selección tras la llegada de Scaloni: “Antes, con los chicos nos sentábamos en mesas separadas, pero Scaloni hizo una mesa larga para que charlemos todos. Él tenía experiencia en eso. Los más tímidos eran los arqueros, Dibu (Martínez), Pezzella, Correa, Lautaro y nosotros le íbamos tirando bromas. Cuando Dibu agarró confianza no lo paramos más. Pero todos eran buena gente y los pudimos involucrar. En la Copa América todos nos llevábamos bien. También nos pasó en el Mundial 2014, que había buena energía y llegamos a la final”.

- La salida de Messi del Barcelona: “El lunes llegó a Barcelona para entrenar y me dijo que no entrenaba porque no sabía si seguía, el martes fui a ver una casa y me acompañó, el miércoles estuvimos charlando para vernos y me dice que casi seguro que entrenaba y el jueves a la tarde estaba con Ibai (Lanos), le estaba enseñando a tomar mate y nos enteramos los dos que se iba. El siempre estaba bromeando y no le creí. Hasta que le pregunté a Messi y me dijo que era verdad. Al otro día le escribí, el sábado nos vimos y estaba bastante mal por la situación. Trataba de hacerle bromas o hablar de otra cosa para que no se ponga mal”.