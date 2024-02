Lewis Hamilton rompió el silencio tras su histórico pase a Ferrari y explicó los motivos de este cambio que sacudió a la Fórmula 1

Lewis Hamilton correrá en Ferrari desde 2025 (Foto: EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro) EFE

Lewis Hamilton sacudió por completo la escena del automovilismo durante las últimas horas. Su histórico traspaso a Ferrari después de estar más de una década sentado en la butaca de Mercedes quedará registrado como uno de los hitos más trascendentes de la Fórmula 1. Mientras la expectativa crece a cada segundo, el corredor de 39 años decidió romper el silencio para dar sus explicaciones.

Te puede interesar: Revolución en la Fórmula 1: aseguran que Lewis Hamilton acordó su salida de Mercedes y correrá en Ferrari

“Me siento increíblemente afortunado, después de lograr cosas con Mercedes que sólo podía haber soñado de niño, de tener ahora la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia: conducir con el rojo de Ferrari”, reconoció el británico en un extenso posteo que realizó en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

Ese mensaje lo abrió reconociendo que pasó “unos días de locura llenos de emociones” y se enfocó principalmente en agradecer a la gente de Mercedes que le permitió ganar seis de sus siete títulos en la Fórmula 1. Sin embargo, comparó esta salida del team alemán a finales del 2024, luego de 12 temporadas, con el salto que había dado en el 2013 tras marcharse de McLaren: “Ha llegado el momento de hacer un cambio y asumir un nuevo reto. Aún recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me incorporé a Mercedes en 2013. Sé que algunas personas no lo entendieron en su momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo ahora. Estoy emocionado por ver lo que puedo aportar a esta nueva oportunidad y lo que podemos hacer juntos”.

Te puede interesar: El detrás de escena de una histórica decisión: por qué Lewis Hamilton dejará Mercedes y correrá en Ferrari en 2025

Si bien dejó sobre la mesa el sueño de poder correr en la escudería con mayor historia en la F1, algo que parece repetirse entre los pilotos, no ahondó sobre las apuestas técnicas que hay detrás de su decisión de desembarcar en Maranello de cara a los cambios reglamentarios que habrá para el 2026.

Mientras tanto, en Europa se habla del salario “colosal” que percibirá desde su arribo al Cavallino Rampante. El medio italiano Formu1a.uno aseguró que el presidente de Ferrari, John Elkann, lleva tiempo intentando convencer al británico. En ese contexto, advierten que en total ganará, “entre salario, patrocinadores, derechos de imagen, bonificaciones y más”, alrededor de 100 millones de dólares al año.

Se especula que Lewis embolsará alrededor de 100 millones de dólares al año (Foto: EFE) EFE

Hay que recordar que son las primeras palabras oficiales de Lewis, más allá que Mercedes había difundido un textual de él cuando se confirmó que activaría la cláusula de salida de su contrato. “Es un lugar donde crecí, por lo que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente de Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar bien juntos”, señaló allí.

Te puede interesar: El salario “colosal” que cobrará Lewis Hamilton tras su histórico arreglo con Ferrari y el rumor sobre su reemplazante que promete sacudir a la Fórmula 1

En medio del resonante suceso, quien salió también a tocar el tema fue Toto Wolff, jefe de Mercedes. “Nos reunimos para tomar un café en mi casa en Oxford. Me dijo que había decidido correr por Ferrari en 2025 y eso fue básicamente todo. Tuvimos una buena hora de conversación”, confesó el directivo en una charla con BBC Sport. “Sentía que necesitaba un cambio y puedo entender eso. Hemos tenido un éxito tremendo. Compartimos la opinión cuando decidimos firmar un contrato a corto plazo de que puede haber oportunidades para él y para nosotros. Creo que es la oportunidad de firmar un contrato a más largo plazo con Ferrari y darle una gran oportunidad al final de su carrera”, agregó.

EL TEXTO COMPLETO

Han sido unos días de locura llenos de emociones.

Pero como todos saben, después de 11 años increíbles en Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a la Scuderia Ferrari en 2025.

Me siento increíblemente afortunado, después de lograr cosas con Mercedes que sólo podía haber soñado de niño, de tener ahora la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia: conducir con el rojo de Ferrari.

Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, así que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar nunca. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos y estoy muy agradecido por el duro trabajo y la dedicación de todos con los que he trabajado a lo largo de los años y, por supuesto, de Toto, por su amistad, guía y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, batido récords y nos hemos convertido en el equipo de pilotos más exitoso de la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki, que fue un gran apoyo y al que sigo echando de menos cada día.

También debo compartir mi enorme agradecimiento a toda la junta directiva de Mercedes-Benz y a todos los miembros de la empresa en Alemania y en todo el mundo por haberme apoyado durante estos 26 años.

Pero ha llegado el momento de hacer un cambio y asumir un nuevo reto. Aún recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me incorporé a Mercedes en 2013. Sé que algunas personas no lo entendieron en su momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo ahora.

Estoy emocionado por ver lo que puedo aportar a esta nueva oportunidad y lo que podemos hacer juntos. Sin embargo, ahora mismo no pienso en 2025. Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Tengo más ganas que nunca, estoy más en forma y más concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más. Estoy comprometido al 100% con el trabajo que tengo que hacer y decidido a terminar mi colaboración con el equipo en lo más alto.

Gracias a todos los que me han acompañado en este viaje, todos me han apoyado mientras perseguía mis sueños y espero poder seguir haciendo que se sientan orgullosos. Como siempre, les envío mi amor y mi energía positiva.