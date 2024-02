El salario “colosal” que cobrará Lewis Hamilton tras su histórico arreglo con Ferrari y el rumor sobre su reemplazante que promete sacudir a la Fórmula 1

Lewis Hamilton con una icónica campera de la selección brasileña de fútbol durante el último GP de Sao Paulo (Foto: Kym Illman/Getty Images) Kym Illman | Getty Images

Un golpe histórico en la Fórmula 1. Eso fue lo que simbolizó el anuncio que realizó Lewis Hamilton para confirmar su salida de Mercedes y el posterior arribo a Ferrari en el 2025. El mítico piloto inglés de 39 años aparecerá en Maranello con el fin de volver a los primeros lugares que abandonó hace tres temporadas y con el objetivo de devolverle la gloria a una escudería que lleva casi dos décadas de sequía. Pero la propuesta de gloria deportiva estuvo acompañada por una sustancial oferta económica.

Te puede interesar: Revolución en la Fórmula 1: aseguran que Lewis Hamilton acordó su salida de Mercedes y correrá en Ferrari

El diario Gazzetta dello Sport afirmó que el equipo de raíces italianas va a “invertir 80 o 90 millones al año en los dos pilotos” a partir de la temporada 2025, aunque este medio planteó que alrededor de 50 millones de euros serán para cubrir el salario del corredor británico. Actualmente, según el periódico Le Parisien de Francia, Carlos Sainz Jr. percibe 11 millones en Ferrari y Charles Leclerc cobra unos 33 millones.

Allí mismo aseguran que el acuerdo con Ferrari, más allá de la impactante suma, lo hará percibir a nivel salarial menos que el acuerdo actual de 60 millones de euros que tiene con Mercedes tras la última ampliación. “Lewis Hamilton recibirá un salario XXL en Ferrari… pero menos colosal que en Mercedes”, advirtieron. El Daily Mail de Inglaterra incluso detalla que la cifra total sería de casi 100 millones de euros contabilizando, además del salario, los “patrocinadores, derechos de imagen, bonificaciones y más”.

Te puede interesar: Hamilton, tras su fichaje por Ferrari: “Es el momento adecuado para dar este paso”

Hay que tener en cuenta que no existen datos oficiales de los contratos de los corredores de F1, pero durante los últimos años los informes indicaban que el acuerdo de Lewis con Mercedes, al menos, superaba de base los 40 millones de dólares. Sin embargo, el último reporte del portal especializado Motorsport indica que la pirámide salarial de la categoría lo tiene actualmente a Max Verstappen en la cima con unos 51 millones de euros.

¿Vettel puede volver del retiro para ocupar la butaca de Hamilton en Mercedes?

La realidad indica que a partir del 2025 se vivirá un nuevo juego de la silla en la Fórmula 1 con esta determinación que tomó el siete veces campeón. La olla de los rumores se desatapó inmediatamente después de que Ferrari sacó tuit confirmando “un contrato de varios años” con el hombre que dejará su butaca vacía de Mercedes luego de 12 años. ¿El más resonante? El posible regreso de Sebastian Vettel del retiro.

Te puede interesar: El detrás de escena de una histórica decisión: por qué Lewis Hamilton dejará Mercedes y correrá en Ferrari en 2025

“Existe un escenario sensacional en el cual Sebastian Vettel podría volver a competir en la F1 a partir del 2025 al volante de Mercedes. El cuatro veces campeón del mundo, que se retiró a finales de 2022 tras dos años decepcionantes con Aston Martin, habría expresado su deseo de volver a los Grandes Premios. Ya habría habido contactos con Audi, que hará su debut oficial en 2026, tras pasar a ser accionista de Sauber. Pero el alemán ahora también podría recurrir a Mercedes”, se animó a plantear el periodista Luigi Perna en la Gazzetta. En ese diario italiano también pusieron los apellidos importantes que finalizarán su contrato tras esta temporada que está por comenzar: Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

En relación al español Sainz Jr., que se quedará libre para dejarle su lugar a Hamilton, la hipótesis más fuerte lo coloca con Audi, que desembarcará en la F1 a partir del 2026 tras asociarse con Sauber. Mientras tanto, plantean en Italia: “¿Es posible que ya pueda unirse a Sauber en 2025, con los actuales pilotos Valtteri Bottas y Guanyu Zhou a punto de expirar sus contratos?”. Y suman una hipótesis que también sacudiría el tablero de la Máxima: “El otro gran destino de Sainz seguiría siendo Red Bull. De hecho, el contrato de Sergio Pérez expira en 2024 y su desempeño dispar atrajo más de una crítica por parte del equipo la temporada pasada”.

No hay que pasar por alto que las dudas sobre el potencial de Mercedes y Ferrari están a la orden del día. La decisión de Hamilton abrió planteos de ambos lados. “En la base del divorcio con Mercedes también debe haber una desconfianza fundamental por parte de Lewis sobre el futuro del equipo, a pesar de que Wolff devolvió a James Allison a la dirección técnica. Las decepciones de 2022 y 2023, que acabaron sin victorias, dejaron sombras en la cabeza de Hamilton”, analizó el cronista Perna. Del otro lado, también en la Gazzetta, el especialista Gianluca Gasparini puso el ojo sobre Il Cavallino Rampante: “Colocar a Lewis junto a Charles es otro de los puntos polémicos del asunto. No será una convivencia fácil, aunque los dos comparten el amor por la música, la moda y los deportes extremos y también son vecinos en Montecarlo. Hamilton se llevaba muy bien con pilotos inferiores a él, pero cuando tuvo que “pelear” con Alonso en McLaren y Nico Rosberg en Mercedes, ciertamente no se contuvo”.

Hay un dato que le agrega mayor presión a la estadía de Lewis en Maranello: Ferrari no gana un título de pilotos desde Kimi Raikkonen en 2007 y de Constructores desde el 2008. 15 temporadas sin éxitos, que apenas registraron segundos lugares en la tabla de corredores con Felipe Massa (2008), Fernando Alonso (2010, 2012 y 2013), Vettel (2017 y 2018) y Leclerc (2022). Demasiado poco para un team caracterizado por su gloria, que incluso entre medio afrontó su peor registro en las últimas cuatro décadas dentro de la Máxima.