El detrás de escena de una histórica decisión: por qué Lewis Hamilton dejará Mercedes y correrá en Ferrari en 2025

Hamilton dejará Mercedes y correrá en Ferrari en 2025. El inglés fue el protagonista excluyente en un día histórico en la Fórmula 1 (Reuters)

El invierno europeo previo a las presentaciones de los autos de Fórmula 1 suelen ser una meseta. Mientras varios de sus protagonistas están de vacaciones, por primera vez en 74 años de historia la Máxima tuvo un cimbronazo con la salida de Lewis Hamilton de Mercedes y su pase a Ferrari para 2025. Nunca antes hubo una jornada tan impactante en cuanto a noticias en la Máxima. Pero detrás de la decisión del inglés de 39 años hay una historia que se remonta a dos temporadas, cuando comenzó a dar señales de un ciclo cumplido.

El 12 de diciembre de 2021, Hamilton estuvo a una vuelta de alcanzar su octavo título y ser el piloto más laureado de la historia. Pero aquella decisión del entonces Director de Carrera de la F1, Michael Masi, en la última neutralización, le permitió a Max Verstappen superar a los rezagados y quedar detrás del inglés, que ganaba la carrera. Con gomas nuevas (entró a cambiarlas con el auto de seguridad en pista), el neerlandés dio cuenta del británico, se llevó el triunfo y el primero de sus tres campeonatos.

Para 2022 la Máxima tuvo un drástico cambio de reglamento y regresó luego de 40 años el efecto suelo, una variante aerodinámica que genera que los autos vayan pegados al piso y que puedan ganar velocidad en las curvas. Aunque pocos tuvieron un as en la manga para esa nueva era técnica y uno de ellos fue nada menos que Adrian Newey, diseñador de todos los autos de Red Bull y que había trabajado en la escudería Fittipaldi a principios de los años ochenta, por lo que conocía a la perfección el efecto suelo.

Red Bull tiene desde hace dos años los mejores autos y Verstappen lo capitalizó con su manejo y efectividad para arrasar con los RB 18 y RB 19, como se llamaron los últimos dos modelos de la escudería austríaca. Mientras tanto, el sueño de Hamilton por la octava corona se hizo añicos y durante dos temporadas no pudo ganar ninguna carrera, algo inédito en su campaña en la Máxima.

Lewis Hamilton y su amigo y jefe de Mercedes, Toto Wolff (REUTERS/Ozan Kose/File Photo) Pool via REUTERS

Las quejas del inglés por radio fueron moneda corriente con el agravante de escucharse en vivo y en directo en las transmisiones de las carreras. Una de las charlas más fuertes fue en Austria el año pasado, cuando el propio jefe de Mercedes y amigo personal de Hamilton, Toto Wolff, le reconoció a Lewis que “sabemos que el auto es malo”. El inglés no se quedó atrás y disparó: “Todo el auto es el problema”.

En las últimas dos temporadas, Mercedes ganó una sola carrera y fue con George Russell en Brasil 2022. Hamilton debió conformarse por conseguir 15 podios, pero siendo el piloto que hace unos años venía batiendo todos los récords, el golpe fue fuerte.

A todo esto, Hamilton hizo varias visitas a la base del equipo en Brackley, Inglaterra, para mostrar su confianza al equipo y a todos los empleados de la fábrica. Fue a modo de correspondencia y agradecimiento a quienes gestaron los coches con los que consiguió seis de sus siete títulos: 2014, 2015 y 2017 a 2020 inclusive.

Cabe recordar que, en agosto de 2023, Hamilton renovó su contrato con Mercedes hasta fines de 2025. Fue otro guiño de respeto y consideración, pero en esas negociaciones con su amigo Wolff le dejó algo en claro: todo tiene un límite y eso consistió en una cláusula de salida que el piloto podía activar con previa anticipación. Ese recurso en su último contrato fue el que usó Hamilton para despedirse del team alemán.

Lewis Hamilton liderando el pelotón. Escena repetida hasta 2020. En 2021 también tuvo un buen auto y por una vuelta no pudo plasmar su octavo cetro (REUTERS/Hamad I Mohammed) REUTERS

¿Cuál fue el motivo de esa cláusula? Hamilton vio que para 2024 el auto no iba a ser lo competitivo que él esperaba que fuese. Hoy la tecnología que maneja la F1, desarrollos en túneles de viento, simulaciones y otras herramientas, permiten visualizar qué puede pasar con un auto en su periodo de construcción. Lewis, conocedor como pocos de la “cocina de la F1″, se dio cuenta de que este año tampoco iba a poder pelear por el cetro.

Lo demostró en 2012 cuando anunció que se iba de McLaren y que se sumaba a Mercedes a partir de 2013 para reemplazar nada menos que a Michael Schumacher. Hamilton tuvo el dato y el que tiene la información también cuenta con el poder: supo que el equipo alemán era el que mejor estaba desarrollando la tecnología híbrida con un motor a combustión interna y otro eléctrico. Este cambio histórico se estrenó en 2014 y hasta 2021 inclusive Mercedes tuvo los mejores coches y arrasó también con cocho campeonatos en fila de Constructores.

Pero lo supo antes de este receso invernal en Europa. Como también se enteró de que Ferrari podía llegar a tener mejores autos en las próximas temporadas. En Maranello hay un fuerte desarrollo de la tecnología de los motores eléctricos y de hecho entre julio y septiembre pasado vendió más coches híbridos que los clásicos a combustión interna.

Al tratarse de autos deportivos como los que siempre fabricó la casa de Maranello, de alguna forma esos desarrollos pueden llegar a ser aplicados -en parte- a los monopostos de la F1. Con el avance de la tecnología híbrida en Ferrari y ante otro cambio radical en el reglamento técnico a partir de 2026, Hamilton no tuvo dudas.

Lewis Hamilton y Michael Schumacher sonríen. El inglés reemplazó al alemán en Mercedes e igualó su récord de siete títulos (Getty)

¿En qué consiste ese cambio? El motor eléctrico será tan importante como el de combustión. Será un 50 por ciento de potencia cada uno, pasando de los 120 kilovatios actuales a los 350 que generará la parte eléctrica de los impulsores de 2026. Ferrari viene trabajando mucho con la tecnología de motores eléctricos en sus autos de calle y es posible que ese “laboratorio” sea una punta de lanza de cara a sus futuros coches de F1.

Con este panorama, Lewis activó la cláusula de salida y el primero en enterarse de esa decisión fue Wolff. Hamilton tuvo códigos con su amigo y con su jefe para decirle que se iba. Toto poco pudo hacer conociéndolo a Hamilton desde hace varios años. Cuando algo se le pone en la cabeza al británico de Stevenage, es imposible sacárselo.

Debido a su súper preparación física y focalizado al ciento por ciento a su carrera deportiva, Hamilton se mantiene vigente y a sus 40 años se sumará a la Scuderia. El caso de Fernando Alonso siendo competitivo y logrando podios con 42 años también es una referencia.

Pero, ¿el cambio de Ferrari es solo por un posible mejor auto? Acá, Formula One Management (FOM), la empresa dueña de los derechos comerciales de la categoría y que está a cargo del grupo estadounidense Liberty Media, tuvo un papel preponderante. Los norteamericanos son los reyes del entretenimiento. Sin bien la F1 es la categoría más importante del mundo, le dieron un golpe de efecto popular global con su serie Drive to Survive y también con las redes sociales, algo que bajo el mando de Bernie Ecclestone no se supo explotar.

Lewis Hamilton trepando el alambrado de los boxes de Monza para llegar al podio y detrás una multitud. En su momento no fue querido por ganarle siempre a Ferrari, pero por su actitud dentro y fuera de la pista se convertirá en ídolo de los tifosis (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

FOM (o Liberty Media) ya tuvo antecedentes de romper el hielo y acaparar la atención del mundo en pleno receso. Eso pasó en 2022 cuando McLaren y Alpine se disputaron al entonces novato Oscar Piastri que, en un hecho sin precedentes, desmintió de forma pública a su propio equipo (Alpine) y luego terminó corriendo con el team inglés en 2023.

Hamilton le comunicó su decisión a FOM, que armó todo circo mediático desde la tarde europea. Filtró la información en prestigiosos medios especializados como Motorsport, Autosport y La Gazzetta Dello Sport. Las redes sociales ardieron y el tema fue tendencia durante toda la jornada. Luego coordinó con Mercedes y Ferrari que en la noche del Reino Unido (19 horas) publicaran al unísono las novedades.

De momento, Lewis se guardó a silencio y sus testimonios sólo aparecieron en el comunicado de Mercedes: “He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar donde crecí, por lo que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente de Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar bien juntos. Estoy 100% comprometido a ofrecer el mejor desempeño que pueda esta temporada y hacer que mi último año con las Flechas de Plata sea inolvidable”.

El tema se instaló en las redes sociales y fue tendencia. Hubo mucha incredulidad, pero con el correr de las horas fue tomando forma. Por caso, las acciones de Ferrari se dispararon por encima de un 10 por ciento, unos 7 mil millones de dólares por el “efecto Hamilton”. “La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años”, informó la casa de Maranello en sus redes sociales cuando confirmó la noticia.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc serán compañeros en 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo) REUTERS

Aquel chico que a los 13 años (como mencionó) se acercó al entonces jefe de McLaren, Ron Dennis para pedirle una oportunidad, luego se convirtió en uno de los dos corredores más laureados de la historia en la F1 junto con Michael Schumacher, ambos con siete títulos. Hamilton, que en ese momento corría en karting, le solicitó una chance a Dennis y le dijo que algún día iba a correr en su equipo. El ex team-manager que trabajó siete años con Ayrton Senna, vio algo en ese adolescente y comenzó a apadrinarlo.

Lo ocurrido este jueves, en el que un peso pesado anunció con un año de anticipación que dejará un equipo y cuál será su próxima escudería, solo tiene dos antecedentes: cuando Alain Prost dejó Ferrari a fines de 1991 sabiendo que en 1993 iba a correr en Williams (el mejor equipo de entonces) y en 2006 con Fernando Alonso, quien dejó Renault, el team con el que había logrado el bicampeonato, para sumarse a McLaren en 2007.

En esa temporada Alonso tuvo como compañero a un joven de 22 años llamado Lewis Hamilton, cuya personalidad y la banca de Dennis, generaron un estallido interno en el team de Woking, que terminó con la salida del español en 2008 y ese año Hamilton logró con McLaren el primero de sus siete títulos.

Desde su debut en la F1, Hamilton se movió como pez en el agua. Está al tanto de todo. Se involucra en todo. Habla con todos los equipos y sus integrantes. Logró algo que ninguno de sus colegas en su época pudo hacer: manejar la mejor información antes que nadie. En Mercedes reemplazó a Michael Schumacher para emular su camino de gloria. Lo alcanzó al Kaiser y ahora volvió a seguir sus pasos y 29 años después de la llegada del alemán a Maranello, Lewis se sumará a la Scuderia para ponerle un broche de oro a su campaña que será conquistar su octavo campeonato y nada menos que con el equipo más famoso de todos.