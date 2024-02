Jugó en el Milan y en la selección de Italia, y se convirtió en el verdugo de Boca al convertir su primer gol en Argentina a los 27 años: “Espero que sean varios”

El nombre José Mauri no es de los más conocidos para el futbolero avezado, porque su recorrido en el país resultó breve. En 2010, con apenas 14 años, viajó a Italia para sumarse a las divisiones formativas del Parma, club en el que debutó profesionalmente a los 17. Luego, sus condiciones tentaron al Milan, que en 2015 se quedó con su ficha y le firmó contrato por cuatro años. En ese entonces, el oriundo de La Pampa, ya nacionalizado, fue citado por las selecciones juveniles de la Azzurra.

Pues bien, a los 27 años, el volante, con el dorsal 8, anotó su primer gol en el fútbol argentino. Y lo hizo ni más ni menos contra Boca, para decretar el empate 1-1 de Sarmiento por la segunda fecha de la Copa de la Liga, en el encuentro disputado en el estadio de San Lorenzo. El mediocampista pisó el área y capitalizó el centro de Gho, para inflar la red y ubicarse la pelota bajo la camiseta, en un gesto que explicó luego, pletórico de emoción: “Quiero agradecer, sobre todo, a mi novia Ludmila, estamos esperando un hermoso bebé”.

Después de aquella irrupción en el Parma, Mauri no consiguió la continuidad que deseaba. Del Milan pasó al Émpoli, después recaló en Talleres de Córdoba, y se mudó a la MLS, con la casaca del Sporting Kansas City. Hasta que Sarmiento le abrió nuevamente las puertas de demostrar su valía en el territorio en el que nació. Y surgieron los contratiempos.

“El año pasado me rompí los ligamentos cruzados, en octubre me tuve que volver a operar, y estuve un año sin jugar. Gracias al técnico, a los compañeros, y a los kinesiólogos por la paciencia”, subrayó. “Ahora que vengan varios”, invocó, en relación a los goles.

Para Mauri, la igualdad en el Bajo Flores fue justa. “Es un premio al esfuerzo que venimos haciendo desde la pretemporada, no merecíamos perder. En la segunda fecha, dos puntos de visitante no están mal. Jugar con grandes y no perder... Vale todo doble. Más de la forma en que se logró, no nos crearon tanto tampoco, y eso es bueno”, destacó.

“Queríamos abrir la cancha desde un principio. Empezamos un poco tirados atrás, pero tuvimos el tiempo de acomodarnos y la segunda parte salió mucho mejor y conseguimos el empate. Los equipos grandes te juegan uno contra uno en toda la cancha y supimos aprovechar”, analizó, y se marchó con una sonrisa. Porque el arco se le abrió. Y empezó a ser profeta en su tierra.

* Las principales alternativas del partido disputado en el Bajo Flores