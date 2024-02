Alina Moine dio detalles de su relación con Marcelo Gallardo y habló sobre las fotos juntos en Mónaco: “Compartimos muchísimas cosas”

Alina Moine habló sobre su relación con Marcelo Gallardo

Luego de los rumores de romance que unieron durante un largo tiempo a Alina Moine y Marcelo Gallardo, los caminos de ambos transitan por senderos diferentes mientras ella disfruta de su noviazgo con el ex futbolista Federico Giuliani y el Muñeco dirige en Arabia Saudita. En ese contexto, la periodista decidió dar detalles del vínculo que mantuvo con el ex entrenador de River Plate.

“Somos recontra amigos. De hecho hablamos. Me escribió para Navidad y después me escribió para fin de año. Es más bueno que yo para esas cosas protocolares, porque yo soy re colgada”, expresó ante las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece) cuando le plantearon que en algún momento fueron “más que amigos” con el ídolo del Millonario.

En esa línea, la periodista aseguró que las cosas con Gallardo “nunca estuvieron mal” por lo que actualmente “siguen siempre igual”. “Al contrario, con Marcelo somos muy amigos. Hablamos. Obvio que sigue el vínculo, como todos los amigos. Claro que nos escribimos”, agregó.

Sin embargo, se permitió un espacio de reflexión para hablar sobre los rumores de romance que los rodearon durante un extenso período: “Qué se yo... Igual, por ahí para el afuera se hace un mundo que con Marce no nos hacíamos. Tal vez el error nuestro fue no haber blanqueado más nuestra amistad. Pero también yo tenía ese prejuicio de soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River. Y la verdad que fuimos amigos muy íntimos, compartimos muchísimas cosas”.

Uno de los detalles que alimentó aún más esas versiones fueron las fotos de un viaje que realizaron Moine y Gallardo a Europa, un punto que ella tocó durante la entrevista: “En algún momento ustedes publicaron una foto en Mónaco... ¿De dónde la sacaron? Todavía hoy me sigo preguntando, de hecho nos juntamos con Marce y dijimos de dónde la sacaron. Tuvimos algunas presunciones, pero la verdad que no lo pudimos deducir. Nos lo seguimos preguntando porque además esa foto, yo decía en algún momento: ‘Marce va a salir otra, no puede ser que haya salido’. Porque había un montón de fotos de ese viaje. ¿Por qué esa sola? Fue todo como medio raro. Encima que sale esa...”.

Las fotos de Gallardo y Moine en Mónaco que se viralizaron a inicios del 2023

Semanas atrás Gallardo cumplió 48 años y Geraldine la Rosa viajó hasta Dubai con el hijo menor de ellos Benjamín para darle una sorpresa: “Feliz cumpleaños, te amamos”, escribió Geraldine en sus redes tras compartir el video del emotivo momento. Ante la pregunta sobre la relación de ellos, Alina se limitó a decir: “Que sean felices. A las personas que quiero les deseo que sean felices. Quiero que él sea feliz, de la misma forma que él está feliz por mí”.

La referencia es al noviazgo que confirmó en mayo del año pasado con el ex futbolista Federico Giuliani, de 32 años, quien por entonces se desempeñaba en la secretaría técnica de San Lorenzo. “Sentimentalmente estoy muy contenta, con Fede. En mayor, más o menos, que confirmamos. La verdad que estoy feliz. Fueron las primeras vacaciones con Fede, estuvimos en Uruguay con amigos. La verdad que descansamos, y juntamos energías para arrancar el año”, aseguró. Giuliani tuvo una carrera en las canchas con pasos por Argentino Quilmes, Ben Hur, Atlético de Rafaela y Arsenal de Sarandí, entre otros clubes.

Hay que recordar que las versiones del vínculo entre Alina y Marcelo surgieron después del 2017, cuando el futbolista se había separado de Geraldine La Rosa luego de casi tres décadas juntos. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y en 2019 nació Benjamín.