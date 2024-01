El show de Thiago Almada en la goleada de la Selección Sub 23 ante Chile: dos gritos y una gran jugada con asistencia incluida

La Albiceleste y La Roja se enfrentaron por la cuarta fecha del Grupo B

No por nada, a los 22 años, puede jactarse de ser campeón del mundo con la Selección Mayor. No por nada la Fiorentina acaba de preguntar condiciones por su pase y el Atlanta United de la MLS pidió 25 millones de dólares por su ficha. Thiago Almada confirmó que es el conductor y figura del combinado Sub 23 de Argentina, que goleó 5-0 a Chile en Venezuela desde su magia. El ex Vélez anotó dos goles y regaló una asistencia para decretar el triunfo que garantizó la clasificación de los dirigidos por Javier Mascherano al cuadrangular final del Preolímpico, que ofrece dos plazas para los Juegos de París 2024.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Preolímpico 2024 tras triunfo de Argentina vs Chile y derrota de Perú vs Uruguay

El fantasista se estacionó en las bandas para desde allí limpiar el juego y sacar ventaja a espaldas de los laterales. Así, con él lanzado y al timón, llegaron las mejores acciones del seleccionado. Como el córner perfectamente ejecutado que llegó a la volea de Valentín Barco, que tapó el arquero. O un remate de media distancia que también contuvo Vicente Reyes. Pero a los 45 minutos, la valla trasandina abdicó ante Almada. Tras un remate de Castro, el portero dio rebote, y el enganche no perdonó: 1-0.

Ya en el complemento, el show de Thiago no cesó. De buen diálogo futbolístico con el Diablito Echeverri, y bien acompañado por Solari, Barco, el citado Castro y Nardoni volcado como lateral, también firmó el 2-0. Fue de penal, tras una falta al volante de Racing, que por la lesión de García terminó destacándose como marcador de punta.

La perfecta ejecución del penal del hombre del Atlanta United (EFE/ Rayner Peña R)

El 10 se hizo cargo y con un remate al ángulo amplió las distancias. Y luego bajó la persiana en el 3-0: tomó el balón en el área, se sacó de encima a dos rivales y asistió al ariete ex Vélez (acaba de ser vendido al Bologna de Italia) para decretar que el partido ya no era partido.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Preolímpico Sub 23 del Grupo A y B

Aaron Quirós y Luciano Gondou (tercer tanto en tres partidos, aprovechando cada segundo en cancha) decoraron el score para un equipo que va de menor a mayor en el certamen y el viernes cerrará su participación en el Grupo B ante el Uruguay de Bielsa, que quedó eliminado.

Almada también rubricó su tercera conquista en el certamen (la anterior, en el triunfo ante Perú por 2 a 0) y expresó su conformidad por la evolución de la escuadra en una competencia con poco margen de error.

Te puede interesar: Javier Mascherano cometió infantil error que impresionó a periodistas de DIRECTV en Perú vs Argentina Sub 23

“Creo que tuvimos varias chances claras en el primer tiempo para convertir el gol, en el el segundo salimos un poco mejor y pudimos liquidarlo. Lo importante es que dependíamos de nosotros, pudimos sacar el partido adelante, ahora a pensar en el viernes, en Uruguay”, analizó lo sucedido en el césped, donde, dicho quedó, se entendió bien con el Diablito Echeverri.

“Claudio es muy importante para nosotros, y en lo que podamos lo vamos a ayudar a él, estamos contentos de que haya iniciado y lo hizo de la mejor manera”, elogió a su compañero de apenas 18 años, dando cinco de ventaja respecto al tope de la categoría.

También tuvo tiempo para respaldar a Castro, que logró congeniar con la red por primera vez en el campeonato. “Los 9 viven del gol, tenía que llegar y llegó”, dijo sobre su asistencia a su ex compañero en el Fortín. Es que Almada jugó para él y para sus compañeros. Digno de un precoz campeón del mundo.