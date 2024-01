El mensaje de Riquelme para volver, el sueño a futuro que tiene De Rossi en Boca y la propuesta de casamiento de Oriana a Dybala: 11 frases de Paredes

Leandro Paredes se convirtió en un auténtico referente de la selección argentina, pilar indiscutido de la era Lionel Scaloni dentro y fuera del campo. Si bien un tema físico le impidió llegar pleno al Mundial, dejó su aporte a lo largo del certamen para bordar la tercera estrella en Qatar y grabó a fuego su nombre en la historia grande de la disciplina en el país.

Te puede interesar: La selección argentina oficializó los rivales de los próximos dos amistosos en la gira por China de marzo

A los 29 años, es parte de la Roma que acaba de sumar a Daniele De Rossi como entrenador ante la resonante salida de José Mourinho, pero el foco está cada vez más puesto en su posible retorno a Boca Juniors en el futuro.

El campeón mundial dio una entrevista con el programa F90, por ESPN, en la que contó detalles del diálogo con Juan Román Riquelme para retornar durante los cuatro años que durará su gestión como presidente del Xeneize, pero también reveló que De Rossi –hoy entrenador de la Loba– quedó “loco” de su paso por Argentina y hasta le deslizó su sueño de ser entrenador del equipo de La Ribera en algún momento.

Te puede interesar: Lionel Scaloni explicó por qué dudó en seguir como DT de la selección argentina: “El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto”

LAS FRASES DE PAREDES

• El diálogo con Juan Román Riquelme: “Ha hecho las cosas muy bien, como jugador ni hablar y después como dirigente Boca consiguió cosas importantes. Ha cambiado mucho a nivel club. Creo que las cosas que se hicieron en el predio fueron muy importantes para que el club siga creciendo. Cuando hablé con él me dijo que sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar un mensaje para decirme que vuelva, que me dejaba tomar la decisión tranquilo. ‘Tengo cuatro años y antes de los cuatro años tenés que venir’, me dijo. Vamos a ver cómo pasan estos años y el momento llegará seguramente. Antes que termine la gestión tengo que ir, me dijo. Le dije que sí, que él sabía las ganas que tenía de volver al club. Me dijo que sentía que tenía para jugar y disfrutar de este fútbol, pero que las puertas están abiertas para cuando pueda volver. Lo dije siempre que quiero volver cuando todavía me sienta bien, que pueda darle lo mejor de mí al club. Son cuatro años, seguramente antes de esos cuatro años voy a estar en el club si Dios quiere”.

Te puede interesar: La Selección del futuro: las grandes promesas argentinas que hay que seguir de cerca en Europa

• La amistad con De Rossi y su locura por Boca: “Quedó loco. Tengo una relación espectacular con él. Desde que lo tuve como compañero nunca dejamos la relación, hablábamos una o dos veces por mes. Quedó loco la verdad. Es más, me decía que tenía que se entrenador de Roma y traerme; y si no se daba, iba a intentar ser entrenador de Boca y llevarme. Así que hablamos siempre de esto. Hoy en día toca tenerlo como entrenador, es difícil para él y para mí cambiar el chip, pero lo cambiamo cuando somos entrenador-jugador y cuando termina el entrenamiento”.

• Su deseo de venir a Boca acompañado por Dybala: “Lo voy a intentar, después obviamente es decisión de él. No sé qué querrá para su carrera, pero lo voy a intentar. Pero sí, lo vuelvo loco...”.

• El detrás de escena de la propuesta de casamiento de Dybala a Oriana Sabatini: “El día que Paulo le pidió casamiento fuimos como a las 2 de la mañana (a la Fontana di Trevi). Nosotros sabíamos ya diez o quince días antes. Organizamos la cena para comer, pasar la noche y como estaba Álvaro (Morata) dijimos que ellos querían tirar la moneda en la Fontana. Le dijimos te acompañamos y era todo para que Paulo le pida casamiento a Oriana. El que está cerquita (filmando) soy yo, uno de arriba y uno cerquita”.

• La lesión de Messi en el Mundial: “Lo que hicieron todos mis compañeros por esta camiseta durante todo el proceso, en el Mundial mismo, me saco el sombrero con cada uno. Dieron el máximo y más cuando las cosas no estaban de la mejor manera. Hicieron hasta lo imposible para seguir defendiendo esta camiseta. De Paul desgarrado, Lautaro con el tobillo, Leo también con el tobillo, contra México tenía el tobillo muy muy hinchado. Jugó todo el partido, hizo el gol y jugó bárbaro. Cada uno de los 26 que estuvieron ahí dieron el máximo”.

• La pelea contra Países Bajos: “Es una de las imágenes que más me etiquetan en redes sociales. La verdad que uno cuando está con las pulsaciones no se da cuenta lo que hace. A veces no piensa y actúa como si todavía jugara en el barrio. Obviamente no quise hacerlo, me salió de adentro, también por todo l que había pasado antes del partido”.

• La declaración de Scaloni sobre la chance de irse de la selección argentina: “Me sorprendió muchísimo. Como habíamos dicho post partido, ninguno sabía nada. Dio la conferencia sin hablar con nosotros. Pero sabíamos que también era difícil que no siga, porque es el pilar de nosotros, la cabeza de este grupo, llegamos a este momento juntos y no era para mí el momento de que deje. Teníamos una Copa América por delante y tiene que ser muy importante. No hablé con él, no sentía que era el momento. Y para mí él tampoco lo sentía, sino hubiese dejado la Selección. No creí que era el momento de mandarle un mensaje. Dejé que tome su decisión, que piense tranquilo, había muchos meses por delante para la convocatoria de marzo. Sabía que tenía muchos meses para pensar”.

• ¿Llegará Scaloni al próximo Mundial?: “Ojalá. Obviamente como dije antes, él tomando esa decisión en su momento a tres años del Mundial queriendo dejar por diferentes motivos, de acá a tres años va a ser difícil. Pero ojalá, porque para toda la Selección es muy importante y es nuestra cabeza”.

• El elogio a Scaloni como DT: “Lo pongo seguramente entre primero y segundo. Tiene todo lo que me gusta de un entrenador. Es muy claro, te deja las cosas muy fácil, te da mucha confianza, es cercano al jugador, te dice las cosas en la cara cuando te toca jugar y cuando no, no se esconde nunca... Y hemos logrado cosas muy importantes. Me ha bancado muchísimo, me hizo jugar más de 50 partidos. Lo pongo sin dudas en el primer puesto. El otro entrenador que tuve espectacular fue Tuchel, cuando lo tuve en PSG. Muy, muy bueno”.

• Sus pocos minutos en el Mundial: “Estaba consciente que no llegué al 100% al Mundial. Quería lo mejor para mi Selección, para mis compañeros, para el bien mío también. Al final, si ganamos, ganamos todos. Sentía que no había llegado al 100% Mundial. Lo sabía y me lo hizo saber. Lo tomé de la mejor manera, las cosas siempre fueron así. Al que no le tocaba jugar, nunca hizo mala cara. No podía ser el primero en poner mala cara, por eso seguí apoyando al grupo”.

• La final cambiante ante Francia: “No podíamos creer lo que estaba pasando. Como decís, 75 minutos espectaculares y en dos o tres minutos, de un gol a otro, que nos hayan empatado un partido... No sentías que podía llegar a pasar eso. Después terminó el partido, fuimos al suplementario, empezamos a tener la pelota, convertimos y nos empatan otra vez de un penal que no te esperas. Fue una final increíble, inolvidable y seguramente difícil de volver a ver otra final así”.