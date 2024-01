Polémica en la TV de Alemania con la ex esposa de Ralf Schumacher por temor a que rompa un “pacto de caballeros” que protege la salud de Michael

Cora-Caroline Schumacher, ex esposa de Ralf Schumacher, se marchó de un reality show después de estar sólo tres días

El accidente que ocurrió hace una década dejó en un delicado estado de salud a Michael Schumacher y su familia decidió rápidamente imponer un minucioso cerco de privacidad para evitar que existan filtraciones sobre el presente del corredor alemán. Poco después de cumplirse diez años de aquella caída mientras esquiaba en los Alpes franceses, casi no hubo detalles vinculados a su vida y apenas un puñado de personas tienen acceso al siete veces campeón de la Fórmula 1. Pero esa tensa calma se vio sacudida en los últimos días por un familiar...

Cora-Caroline Schumacher, ex esposa de Ralf Schumacher –el hermano menor de Michael–, ingresó al reality show “Jungle Camp” que lleva más de 15 temporadas en la televisión alemana. Pero tres días más tarde tomó la decisión de marcharse del juego por decisión “voluntaria”, según informó la cadena RTL que transmite el envío que se desarrolla en un campamento ubicado en una jungla de Australia.

El periódico alemán Bild desafía esa versión oficial y emparentan la veloz salida de Cora Brinkmann a la “misteriosa cláusula Schumi” que tiene la cadena con la familia. Asegura que la producción “respiró hondo” tras la partida, porque hubo “cierto temor” a que mencione “temas que no están destinados” a la audiencia de ese canal.

Cora se separó en 2001 tras 14 años de matrimonio de Ralf Schumacher, quien fue una figura de la Fórmula 1 durante una década, aunque opacado por la exitosa imagen de su hermano. Con el ex piloto de 48 años tuvo un hijo: David Schumacher, quien a sus 22 años corrió recientemente en la Fórmula 3, donde brilló su primo Mick (hijo menor de Michael).

Ralf y Michael Schumacher durante una carrera de Fórmula 1 en 2012 (Foto: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Lo cierto es que esta ex modelo y presentadora de TV no es parte del minúsculo círculo que puede visitar a Michael, pero sí los ejecutivos de la cadena temían por alguna información que pudiese tener sobre Michael, según afirma Bild. “Hay mucho nerviosismo por el carácter locuaz de Cora. Casi miedo. Miedo de que en una situación extrema -alimentada por el hambre u otro tipo de estrés- Cora pueda soltar cosas incontroladas sobre el gigante de la Fórmula 1 Michael Schumacher”, afirmaron los periodistas Sven Kuschel y Nicola Pohl en el informe.

El motivo es que existe un “acuerdo Schumi”, según lo catalogaron; un “FSK”, que son las siglas en alemán de Control Voluntario Schumi (Freiwillige Schumi-Kontrolle). “Se trata de una especie de “pacto de caballeros” entre los más altos ejecutivos de la radiodifusión sobre temas que se extienden a la esfera personal e íntima del campeón”, sentenciaron.

Este pacto de palabra está enfocado en ser cuidadosos sobre algunos relatos vinculados al Káiser, “posiblemente sobre el estado de salud de Michael Schumacher o incluso sobre anteriores celebraciones de Fórmula 1″. Los cronistas apuntan a evitar que “ciertas historia no fueran procesadas para el programa en caso de temidos ‘arrebatos de Cora’” durante los distintos espacios que el reality tiene en un campamento vigilado por cámaras.

Integrante de distintos programas de TV alemanes y portada de diversas revistas como Playboy, esta mujer de 47 años fue parte de la familia Schumacher durante casi 15 años e incluso estuvo vinculada a Ralf hasta dos años después del accidente de Michael. Si bien “no pertenece al estrecho círculo íntimo” que hoy puede acceder al ídolo, se sabe que mantiene una “relación respetuosa pero no demasiado estrecha” con Corinna Schumacher, esposa del mítico corredor y encargada de mantener la privacidad del ex deportista. Independientemente de que ella no tenga acceso al día a día de Michael, se sabe que los primos Mick y David “tienen contacto”.

Corinna es la encargada de cuidar el cerco de privacidad en torno a Michael (Foto: EFE/J.l.cereijido)

La propia Cora ya no está más en el reality, pero todavía existe cierto temor ante las posteriores entrevistas en vivo que dará y que “se emiten sin filtrar”, teniendo en cuenta que ciertos conceptos del reality show podrían pasar por las manos de los editores antes de salir al aire: “Existe el peligro de que Cora pueda soltar cosas que la familia de Michael no querrían ver o leer en televisión”.

El portal Blick afirman que Cora era “el candidato que muchos esperaban” y que “aún no están claros los motivos de la salida”, al mismo tiempo que repasa los rumores sobre problemas de salud de la mujer como una infección previa o una hernia de disco que todavía no está curada. Algunos medios incluso plantearon el interrogante sobre un supuesto “acuerdo” de confidencialidad entre la familia.

El enviado del Bild en Australia asegura que una amiga de Cora difundió la “sospecha de que había llegado una carta a Australia porque Cora estaba revelando muchas cosas alrededor de la hoguera”, pero fue la propia mujer la que habló ante ese diario: desmintió haber recibido alguna intimación y aseguró que puede “decir lo que quiera” de la familia, ya que no hay un “acuerdo de confidencialidad”. Al mismo tiempo, aclaró: “El hecho de que no diga nada se debe a mi respeto y decencia. Me llevo bien con Corinna. Es una excelente consejera para mí. Estamos en contacto regularmente”. Desde su perfil oficial de Instagram también aclaró: “Si no digo nada en contra de mi familia, o ex familia, entonces no tiene nada que ver con nada más que el respeto y la lealtad a la familia. Si quisiera, podría decirlo, pero no lo hago”.

El Bild recuerda que RTL transmitió la época dorada de Michael en la Fórmula 1, teniendo los derechos de la divisional desde 1991 hasta 2022. Inclusive citan las palabras de un “empleado de alto rango” que recuerda la gratitud que mantiene esa emisora con Schumi: “Aunque la industria se mueva muy deprisa: RTL nunca olvidará lo que le debe a Schumi con todos estos grandes momentos. Al menos mientras haya colegas aquí sentados que vivieron esta época increíble”.