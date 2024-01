El duro ataque de la UEFA al Manchester City frente a un posible descenso por incumplir el Fair Play Financiero: “Teníamos razón”

Aleksander Ceferin es el presidente de la UEFA (Foto: Arne Dedert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa)

El 6 de febrero de 2023 tuvo origen una noticia de impacto mundial en el seno de la Premier League. El vigente campeón, Manchester City, fue acusado por más de 100 infracciones a las reglas del Fair Play Financiero. La falta de un veredicto definitivo y la reciente quita de 10 puntos al Everton por un hecho de menor gravedad en escala instaló mucha incertidumbre en los actuales ganadores de la Champions League hasta el punto de plantear la posibilidad del descenso automático a la Segunda División como una posibilidad cierta.

Te puede interesar: La jugada maestra del Manchester United para recuperar su grandeza: la pieza clave que le “robó” al City

Diversas voces se han alzado para manifestar sus opiniones en el último tiempo, como lo fue Pep Guardiola, pero ahora fue el turno del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una entrevista con The Telegraph. El reconocido dirigente trajo a colación la causa realizada por este organismo, que concluyó a comienzos de 2020 con la expulsión de los Ciudadanos por dos años de la Liga de Campeones sumado a una multa de 30 millones de euros (USD 32 millones) por violar las reglas financieras: “Sabemos que teníamos razón. No decidiríamos si no creyéramos que teníamos razón”.

En aquel tiempo, la decisión fue revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya que esa entidad consideró que algunas de las supuestas infracciones “no estaban demostradas”, mientras que otras habían prescrito. Además, redujo el castigo económico a 10 millones de la moneda europea (más de USD 10.800.000) por no cooperar con los investigadores.

Te puede interesar: Destaparon la triple vida que llevaría la estrella del Manchester City Kyle Walker en medio de su escandaloso divorcio

“Como abogado durante 25 años sé que, a veces, ganas un caso que estás seguro de que vas a perder. Y, a veces, pierdes un caso cuando estás seguro... Hay que respetar la decisión del tribunal. No quiero hablar del caso de Inglaterra, pero confío en que la decisión de nuestro órgano independiente haya sido correcta”, manifestó Ceferin en el mano a mano concedido en exclusiva al periodista Ben Rumsby.

En este sentido, pidió un esclarecimiento inmediato: “Por supuesto puedo entender la frustración de los hinchas. Quieren saber qué está pasando y cuáles son las consecuencias, pero no quiero entrar en este proceso concreto porque no sé cómo lo lleva la Premier League”.

Está investigado por 115 presuntas infracciones (REUTERS/Phil Noble)

La investigación en curso contra los Sky Blues en Inglaterra hace hincapié a 115 presuntas infracciones cometidas desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18 y está vinculada a información engañosa sobre sus finanzas. La denuncia incluye no haber especificado todos los detalles de la remuneración de jugadores y entrenadores, no cumplir con las normas justas del juego y no cooperar con la investigación de la Premier League, según afirmó el periodista Sean Ingle del The Guardian.

Te puede interesar: La Superliga acelera en su consolidación: arrancará en 2025, contará hasta con 50 equipos y será gratis

Las alternativas de las penas poseen un amplio catálogo de sentencias, pero lo sucedido a fines de 2023 con Everton acota el margen. A los Toffees les sacaron 10 unidades por registrar una pérdida de USD 155 millones durante tres años hasta el final de la temporada 2021/22. Los puntos del reglamento referidos a ganancias y sustentabilidad financiera solo permiten un máximo de USD 130 millones en idéntico período de tiempo.

La severa medida provocó que se empiece a hablar de una histórica penalidad para uno de los clubes más fuertes del mundo, pero no es el único sospechado porque Chelsea también quedó bajo la lupa. Analizan presuntas irregularidades financieras entre 2012 y 2019, bajo el mandato de su antiguo propietario Roman Abramovich.

Este terremoto estuvo acompañado de las palabras de la abogada deportiva Catherine Forshaw, quien se refirió al caso del Everton: “Si eres abogado de estos clubes, después de este veredicto estarás más nervioso. Ya existe un precedente. Y en comparación con Chelsea y Manchester City, es probable que Everton se encuentre en el extremo inferior del espectro en términos de gravedad. Así que creo que el descenso no está descartado”.

En noviembre pasado, Guardiola mantuvo un tenso cruce con un periodista debido a esto: “Me estás cuestionando como si hubiéramos sido castigados. De momento, somos inocentes. Hay más posibilidades de quedarme si estamos en la League One (tercera categoría) que si ganamos la Liga de Campeones”. Su contrato vence el 30 de junio de 2025.

A pesar de que el medio The Times manifestó de que una “deducción de 30 puntos o un descenso automático de la Premier League parecería muy real”, las demoras en el proceso instalan una resolución a largo plazo: “Puede pasar un año o mucho más antes de que esos casos lleguen a una conclusión”.

De momento, Manchester City está segundo en la Premier League con 43 puntos, a 5 de distancia del líder, Liverpool, con un partido menos que los Reds. Ya quedó eliminado en la Copa de la Liga, pero sigue con vida en la FA Cup, certamen en el que jugará este viernes los 16avos de final ante Tottenham. Además, el martes 13 de febrero iniciará los octavos de final de la Champions League contra Copenhague, cuya serie se resolverá en el Estadio Ciudad de Manchester el próximo miércoles 6 de marzo.