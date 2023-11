Histórico castigo en la Premier League: Everton fue sancionado con una quita de 10 puntos por incumplir el Fair Flay Financiero y quedó en zona de descenso

Everton quedó en zona de descenso tras la quita de puntos (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

En pleno receso por Fecha FIFA, la Premier League sorprendió este viernes con la sanción más grande en los 31 años de historia desde su creación. El organismo encontró violaciones al Fair Play Financiero dentro de las cuentas del Everton y le aplicó una histórica quita de 10 puntos, que lo dejó en zona de descenso, en la penúltima posición del campeonato.

Una comisión independiente dictaminó que los Toffees incumplieron las reglas financieras de la competencia después de registrar una pérdida de USD 155 millones durante tres años hasta el final de la temporada 2021/22. Los puntos del reglamento referidos a ganancias y sustentabilidad financiera solo permiten un máximo de USD 130 millones en el mismo período de tiempo. Caso contrario, cada club queda en riesgo de ser sancionado, como le sucedió a los residentes en Liverpool.

Esta deducción de unidades es un golpe muy profundo para la institución, ya que pasa del 14° al 19° lugar y disminuye su puntaje de 14 a 4. Quedó penúltimo en igualdad de puntos con el colista Burnley, pero posee mejor diferencia de gol y está a dos unidades del Luton Town, que se estaría salvando del descenso gracias a la estrepitosa caída de sus pares en la tabla. Esta lucha por la permanencia no es algo atípico para Everton, debido a que luchó por conservar el status durante las últimas dos temporadas.

Cabe recordar que este elenco es un histórico del fútbol inglés, siendo el que más temporadas acumula en la Primera División (121) y el segundo con más años consecutivos en la máxima categoría (70, desde 1954; detrás de las 98 registradas por Arsenal). “El Everton está conmocionado y decepcionado por la decisión de la Comisión de la Premier League”, esgrimió la entidad en un comunicado publicado en redes sociales.

Everton está penúltimo en la Premier League (Foto: AP)

Las autoridades calificaron la medida como “desproporcionada e injusta” y manifestaron su deseo de continuar el litigio: “El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League. El proceso de apelación comenzará ahora y el caso del Club será escuchado por un Comité de Apelación designado de conformidad con las normas de la Premier League a su debido tiempo”.

“Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la Comisión no son ni un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas”, añadieron. Y detallaron: “El club también seguirá con gran interés las decisiones que se tomen en cualquier otro caso relacionado con las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad de la Premier League”. Esta última afirmación sucede porque Manchester City y Chelsea han sido acusados por la Liga de cometer varias violaciones a las reglas financieras.

El caso de los Ciudadanos, tricampeones defensores del certamen doméstico y ganadores de la reciente Champions League, incluye 115 presuntas infracciones por información engañosa sobre sus finanzas desde 2009 a 2018. Por otro lado, los Blues permanecen bajo sospecha después de que se revelará que su antiguo dueño, Roman Abramovich, realizó distintos pagos a empresas offshore a través del club.

Everton es el tercer equipo en sufrir una quita de puntos desde la inauguración de la Premier League en 1992. El primero había sido el Middlesbrough, cuando recibió una penalización de tres puntos por retirarse de un partido contra Blackburn en la temporada 1996-97. El segundo antecedente sucedió en 2010 cuando le sacaron nueve puntos al Portsmouth por entrar en administración, una forma de protección contra quiebra.

El comunicado completo del Everton

El Everton Football Club está conmocionado y decepcionado por la decisión de la Comisión de la Premier League.

El Club cree que la Comisión ha impuesto una sanción deportiva totalmente desproporcionada e injusta. El Club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League. El proceso de apelación comenzará ahora y el caso del Club será escuchado por un Comité de Apelación designado de conformidad con las normas de la Premier League a su debido tiempo.

El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente en la información que ha proporcionado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El Club no reconoce la conclusión de que no actuó con la máxima buena fe y no entiende que esto haya sido una alegación hecha por la Premier League durante el curso del procedimiento. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la Comisión no son ni un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas.

El Club también seguirá con gran interés las decisiones que se tomen en cualquier otro caso relacionado con las Reglas de Beneficios y Sostenibilidad de la Premier League.

El Everton no puede hacer más comentarios sobre este asunto hasta que el proceso de apelación haya concluido.

