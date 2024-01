Las 10 ventas más importantes de la era Riquelme como dirigente de Boca Juniors

Valentín Barco, Mateo Retegui y Alan Varela, las ventas más resonantes de la era Riquelme en Boca

Desde que se desató la pandemia del coronavirus a principios del 2020, justo unos meses después de que la actual comisión directiva de Boca Juniors (que renovó algunas caras en las elecciones de diciembre pasado) tomara las riendas de la institución, el fútbol argentino atravesó épocas de vacas flacas en el mercado internacional. Salvo algunos casos aislados, fueron pocas las transferencias que generaron ruido por las cifras o magnitud de la operación. Y al Xeneize, como al resto de los clubes argentinos, le costó más de la cuenta el rubro ventas.

Y es que a pesar de que la directiva boquense no tuvo otra opción que aceptar el pago de la cláusula de rescisión del contrato del Brighton de Inglaterra por Valentín Barco, esta simbolizará la venta más importante de las dos gestiones que tuvieron hasta acá a Juan Román Riquelme como directivo, justo cuando acaba de ser elegido nuevo presidente de la entidad azul y oro. Con 10 millones de dólares, la del Colo encabeza el tope que era comandado hasta hace no mucho por Alan Varela, que llegó a los USD 9 millones con su salida al Porto (sin contar bonus) el año pasado. Y cerca quedó Mateo Retegui, producto del traspaso a Tigre y posteriormente al Genoa de Italia, dando dividendos pese a casi no haber jugado en Boca.

Por debajo del podio figuran Esteban Andrada al fútbol mexicano, Bebelo Reynoso a la MLS, Luis Vázquez a Bélgica, Nicolás Capaldo a Austria y Gastón Ávila a Bélgica, Iván Marcone y Lucas Olaza a España. Otras transacciones que Boca llevó a cabo en el último tiempo, pero no calificaron en este Top 10 son las de Lisandro López a Tijuana de México (2.000.000 de dólares), Wanchope Ábila a Colón de Santa Fe (1.700.000 dólares), Walter Bou a Defensa y Justicia (1.500.000 dólares), el colombiano Sebastián Pérez al Boavista de Portugal (1.500.000 dólares), Agustín Sández a Rosario Central (1.000.000 de dólares) y las de Franco Cristaldo (Huracán), Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale (Unión de Santa Fe), Adrián Sánchez (Atlético Tucumán) y Luciano Giménez (Chacarita) que rondaron el millón de dólares por diferentes porcentajes de sus fichas.

Todas quedaron muy lejos del podio histórico del club encabezado por el uruguayo Rodrigo Bentancur (23.75 millones de dólares), Walter Samuel a la Roma (22.75 millones de dólares) y Fernando Gago al Real Madrid (22.50 millones de dólares), según la página especializada en la materia Transfermarket. La de Barco, por ejemplo, calificará en el puesto 13 del escalafón de toda la historia.

EL TOP 10 DE MEJORES VENTAS DE BOCA JUNIORS EN LA ERA RIQUELME

1. Valentín Barco al Brighton & Hove Albion: 10 millones de dólares

2. Alan Varela al Porto: 9 millones de dólares (sin contar variables)

3. Mateo Retegui a Tigre/Genoa: 8.75 millones de dólares (sin variables ni plusvalías)

4. Esteban Andrada a Monterrey de México: 6 millones de dólares

5. Emanuel Reynoso a Minnesota United: 5 millones de dólares

6. Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica: 5 millones de dólares (sin contar variables)

7. Nicolás Capaldo al Salzburgo de Austria: 5 millones de dólares

8. Iván Marcone al Elche de España: 4.5 millones de dólares

9. Lucas Olaza al Valladolid de España: 4.5 millones de dólares

10. Gastón Ávila al Royal Antwerp de Bélgica: 2.8 millones de dólares (Boca tenía el 60% del pase)

Fuente: Transfermarket