Brighton presentó a Valentín Barco como fichaje: el apodo especial que le puso y el foco en un popular videojuego

La presentación de Valentín Barco en Brighton

Valentín Barco fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Brighton & Hove Albion Football Club. El club inglés desembolsó los 10 millones de dólares correspondientes a su cláusula de salida y de esta manera Boca Juniors, que había hecho un último intento por renovarle su contrato con una mejora salarial para apostar a una futura venta por una cifra mayor, tendrá que conformarse con la que estaba estipulada en su vínculo y buscarle un reemplazo en este mercado. El lateral de 19 años firmó por cinco años.

El conjunto inglés anunció su llegada simulando una negociación del famoso videojuego Football Manager, debido a que el joven surgido de la cantera del club de La Ribera ganó popularidad en Europa a raíz de este juego. Barco es uno de los destacados de este videojuego que nació en Inglaterra en 1992 con el nombre Championship Manager y es muy similar a la serie de simuladores que se crearon en España también en la década del 90 llamada PC Fútbol. El video fue acompañado por el nuevo apodo que recibió en territorio británico: Wonderkid (Niño Maravilla)

Luego de anunciar el acuerdo entre todas las partes, el futbolista que actualmente se enceuntra abocado al Preolímpico para conseguir un boleto rumbo a Paris 2024 con la selección argentina Sub 23 se animó a enviarle un salido en inglés a los simpatizantes del club. “Hola fanáticos del Brighton, soy Valentín Barco. Nos vemos pronto”, soltó mientras levantaba el pulgar izquierdo.

“Conocemos a Valentín desde hace mucho tiempo y estamos impresionados con el progreso que ha logrado a nivel nacional e internacional. Estamos encantados de darle la bienvenida al club y estamos deseando ver cómo progresa y se desarrolla con Roberto (De Zerbi). Ha jugado predominantemente en el lado izquierdo, como lateral, lateral o extremo, pero también demostró su versatilidad con Boca, jugando en el mediocampo. Es un prospecto apasionante, pero también es importante que le demos tiempo, ya que necesita adaptarse y adaptarse al nuevo entorno y a la Premier League”, manifestó David Weir, encargado del fútbol del club.

el otro video

Según trascendió, la entidad de Sussex del Este ofertó 10.500.000 dólares para quedarse con su ficha, pero el Xeneize descartó esa vía de salida ya que en ese caso iba a hacer menos de 8 millones de dólares de caja teniendo en cuenta los impuestos. A través de la ejecución de su cláusula, se quedará con unos 9.500.000 dólares en total y cash, ya que a la institución argentina solo se le deduce el 3% del fondo de retiro para jugadores y el 2% para la AFA (el representante de Barco negociará por su cuenta su comisión con Brighton, los impuestos y el 15% para el futbolista).

El juvenil de 19 años irrumpió en escena desde muy joven y debutó de la mano de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, fue con Jorge Almirón que empezó a tener más rodaje en la Primera y se afianzó no como lateral izquierdo -su puesto natural- sino como mediocampista ofensivo/extremo. En 2023, explotó en el partido clave ante Deportivo Pereira de Colombia por la fase de grupos de la Copa Libertadores y se ganó el reconocimiento de los hinchas y la consideración del cuerpo técnico. Desde allí, pasó a formar parte del once titular estable mientras también vistió la camiseta del Sub 20 de la selección argentina.

Valentín Barco, al Preolímpico con el Sub 23 y luego vestirá la camiseta del Brighton inglés (JUAN MABROMATA / AFP)

A mediados del año pasado, varios clubes europeos posaron sus ojos sobre él. El Colo optó por permanecer en la Ribera teniendo en cuenta que el equipo iba a afrontar los octavos de final de la Libertadores y postergó lo que pudo haber sido una venta inmediata en julio. Si bien se concentró en lo deportivo en los meses siguientes, tenía decidido que a fin de año, luego de que se definiera la suerte de Boca en la competición internacional, armaría las valijas para probar suerte en el exterior.

El oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo tenía contrato con el Xeneize hasta fines de 2024. Se presentó al primer día de pretemporada junto a sus otros compañeros de equipo y Selección Sub 23 (Leandro Brey, Nicolás Valentini, Equi Fernández y Cristian Medina), pero inmediatamente quedó afectado a los entrenamientos bajo la tutela de Javier Mascherano, que lo cuenta como pieza clave para afrontar el Preolímpico de Venezuela camino a los Juegos de París en el que Argentina debutará el próximo domingo 21 de enero frente a Paraguay.

Inmediatamente después de su participación con la Albiceleste, Barco viajará a Inglaterra para instalarse definitivamente y enfocarse en lo que será su presentación en la Premier League, donde compartirá plantilla con otro compañero de las Juveniles como Facundo Buonanotte. Brighton es dirigido actualmente por el italiano Roberto De Zerbi, uno de los entrenadores más ponderados del Viejo Continente en la actualidad. Las Gaviotas marchan en el séptimo lugar de la Premier League y aspiran a clasificarse a alguna copa internacional además de batallar también en la FA Cup (se clasificó a la cuarta ronda tras derrotar a Stoke City, mientras que fue eliminado por Chelsea en la Copa de la Liga inglesa).

Los números del Colo en Boca marcan que desde 2021 (fecha de su debut profesional) hasta fines de 2023 disputó apenas 35 partidos, convirtió un tanto y aportó 4 asistencias. Formó parte del plantel campeón de la Copa Argentina 2019/2020 y del campeonato obtenido en 2022. Es uno de los juveniles con proyección internacional monitoreados por la Selección Mayor y apostará a mantenerse en la senda albiceleste con vistas al Mundial 2026 y el futuro a mediano y largo plazo.