Desde el córner y a lo Roberto Carlos: el golazo en España que competirá con Garnacho por el próximo premio Puskas

El jugador Jesús Areso protagonizó un momento estelar en La Liga al anotar un gol crucial que otorgó la victoria a Osasuna frente a Getafe en un emocionante encuentro que se disputó en el estadio El Sadar. El tanto llegó en el minuto 80 y estableció el marcador final de 3-2 en favor del equipo local, después de un tenso empate que duró apenas cinco minutos. El lateral ejecutó un sorprendente disparo desde un ángulo casi imposible, que dejó en el suelo al portero David Soria y sin palabras al público presente.

El insólito tanto de revivió memorias del legendario gol de Roberto Carlos para el Real Madrid contra Tenerife en la temporada 1997/98. Tras un partido equilibrado, Osasuna se alzó con la victoria gracias a esta jugada donde Areso, presionado por la defensa en la línea de fondo y cerca del banderín de córner, lanzó un centro que se fue cerrando sobre el arco y terminó impactando en el palo para luego ingresar. El gol levantó la discusión sobre si fue intencionado o producto de la fortuna, sin embargo, su efectividad es indiscutible y fue catalogado como el mejor de la temporada en La Liga por el comentarista.

La destreza de Jesús al conseguir esta anotación desató la euforia en las gradas de El Sadar, con aficionados mostrando gestos de incredulidad ante el espectacular momento. Las manos en la cabeza de los fanáticos se convirtió en moneda común y fue el cierre soñado para cualquier persona presente en el estadio al momento del impresionante remate.

El gol Jesus Areso es comparado con el de Roberto Carlos al Tenerife (Foto: EFE)

Con este resultado el Osasuna escaló a la 11° posición y sueña con pelear los puestos de competencias europeas, que tiene al Valencia como el último en ingresar actualmente a siete unidades de distancia. Por el lado del Getafe, perdió una gran chance de acomodarse en la zona alta de la tabla de posiciones y también arrimarse al puesto de Conference League.

El gol de Areso de planta como uno de los principales competidores para quedarse con el premio Puskas en la gala de The Best 2025, que por ahora tiene a Alejandro Garnacho como el candidato. Vale recordar que el extremo argentino ensayó una espectacular chilena con el Manchester United frente al Everton en la Premier League que dejó boquiabierto a todo el Goodison Park. Por pocas semanas el futbolista de los Red Devils no compitió en el galardón que se entregó en Londres pero está en carrera para la próxima edición.

EL RESUMEN DE OSASUNA 3-2 GETAFE POR LA LIGA