Pirueta en el aire y festejo a lo Cristiano Ronaldo: el impresionante gol de chilena de Garnacho para el Manchester United ante Everton

La Premier League cada vez toma más temperatura y uno de los casos más llamativos de la temporada tiene al Everton como protagonista. El cuadro azul venía teniendo un campeonato irregular que era suficiente para estar fuera de la zona de descenso. Sin embargo la Football Asociation falló en contra de los Toffees, le descontaron 10 puntos y cayó al último lugar de la tabla de posiciones. En su primer encuentro luego del castigo recibió al Manchester United y de entrada sufrió un impresionante gol de Alejandro Garnacho.

Sobre el segundo minuto de juego, Marcus Rashford recibió sobre la banda derecha y esperó el desborde de Diogo Dalot. El portugués llegó a la línea de fondo y centró la pelota en busca de la cabeza de un compañero. El centro salió largo y con mucha potencia, al nivel que los espectadores esperaron a que simplemente cruce el área. De la nada misma el Bichito ensayó una acrobacia espectacular, impactó el balón con una chilena y la cruzó al palo izquierdo del arco defendido por Jordan Pickford.

Automáticamente el español nacionalizado argentino corrió hacia uno de los banderines del córner en el Goodison Park y emuló el festejo de Cristiano Ronaldo a la espera de que lleguen sus compañeros para celebrar. Una vez que terminaron los abrazos, miró a la hinchada local y comenzó a mover su mano para resaltar el golazo que metió. Rápidamente los hinchas de los Red Devils lo compararon con el histórico tanto de Wayne Rooney al Manchester City en 2011.

Los fanáticos ingleses recordaron la acrobacia de Wayne Rooney contra el Manchester City en 2011 (Foto: Reuters)

En las distintas repeticiones se puede apreciar los gestos de asombro de los compañeros de Garnacho cuando la pelota fue contenida por la red. El que tuvo la mayor explosión de felicidad fue Diogo Dalot, quien asistió a Alejandro, que giró con los brazos abiertos de cara a los fanáticos del Everton y arrancó el pique hacia el autor del tanto. Bruno Fernandes también lo celebró con efusividad y Harry Maguire felicitó una y otra vez al joven de 19 por la acrobacia que realizó en un importante duelo para el United.

“WOW. No puedo creer eso. Alejandro Garnacho: eso es sencillamente sublime. Sin palabras”, redactó el perfil oficial en las redes sociales para describir la chilena. En el momento que la pelota cruzó la línea del arco, el gol se posicionó como un firme candidato al Premio Puskas que la FIFA entrega en cada gala del The Best a inicios de año pero no para la gala de 2024, sino que aplica recién para el de 2025. Los 11 tantos que siguen en carrera para el galardón ya fueron anunciados en septiembre, así que el nacido en Madrid deberá esperar para ver si esta obra de arte es merecedora del reconocimiento.

LA SECUENCIA DEL ESPECTACULAR GOL DE GARNACHO

Foto: Reuters

