Manuel Lanzini encendió las luces de alerta en el amistoso de River Plate tras las lesiones de Pity Martínez y Simón

La pretemporada de River Plate en Estados Unidos tendrá un apartado preparado para la mala fortuna vinculada a las lesiones que sufrieron piezas claves del plantel como lo son Gonzalo Martínez y Santiago Simón en los dos amistosos que había disputado el equipo hasta acá. Pero como si eso no fuese suficiente, en el último juego preparatorio, el Millonario sumó un dolor de cabeza más con la salida de Manuel Lanzini al finalizar el primer tiempo.

Te puede interesar: River Plate empata 0-0 contra Pachuca de México en su último amistoso

El futbolista de 30 años, que retornó al club tras casi una década en el West Ham de la Premier League de Inglaterra, se marchó al vestuario tomándose el posterior de la pierna derecha. Los 45 minutos iniciales del juego contra Pachuca de México en el FC Dallas Stadium habían finalizado recién y el mediocampista no escondió sus síntomas de dolor.

“Le dieron un golpe muy fuerte”, señaló el cronista de ESPN Javier Gil Navarro, quien aseguró que tuvo un contacto con Manu cuando abandonaba la cancha. “Fue un golpe y no un tema muscular”, insistió desde la transmisión oficial del encuentro.

Te puede interesar: River Plate renovó el contrato de dos figuras y el presidente Brito habló sobre los fichajes que buscarán

Lo cierto es que Lanzini no volvió a saltar a la cancha en el complemento, ya que le dejó su lugar durante el entretiempo a Rodrigo Aliendro. En ese entonces hubo otro cambio con el ingreso de Héctor David Martínez en lugar de Enzo Díaz.

La prematura salida del volante ofensivo encendió las alarmas después de lo sucedido con el Pity en el primer amistoso contra un combinado de la selección estadounidense. El ex hombre de Huracán volvió a sufrir otra grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estará, como mínimo, seis meses fuera de las canchas y se perderá el inicio de la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Te puede interesar: El primer gol de Salomón Rondón en México: el error de un ex defensor de Racing que le permitió convertir

El entrenador, Martín Demichelis, lamentó su baja con el foco puesto en la llegada de incorporaciones: “La lesión del Pity (Martínez) obviamente nos golpeó fuertísimo. No sólo por lo que representa deportivamente sino humanamente, para mí fue un baldazo de agua fría porque lo había visto muy bien. La pérdida del Pity me impide por ahí tener un jugador por allá afuera, porque podía hacerlo de extremo tanto por izquierda como por derecha, más que Pablo Solari no está en las primeras fechas. Estamos mirando un poco”.

Santiago Simón se sumó a la enfermería tras sufrir un golpe durante el duelo contra Rayados de Monterrey. Los estudios arrojaron una luxofractura del primer metacarpiano de su mano derecha. Permanecerá marginado de los terrenos de juego entre 30 a 40 días.

Frente a esto, el presidente del club, Jorge Brito, afirmó que River Plate busca refuerzos. El dirigente declaró que “podría haber una o dos incorporaciones en este mercado de pases” y precisó los puestos: “Claramente diría que el puesto del Pity, por el lado de extremo, y por el lado del lateral y también volante por derecha, que eran las funciones que más venía cumpliendo Santi Simón. Son las zonas que más debiéramos fortificar”.