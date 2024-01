River Plate anunció que fue el club más convocante del 2023 en el mundo: así quedó el top ten

Una toma aérea del estadio Monumental

La decisión de aumentar el aforo del estadio Monumental, sumado al importante y constante apoyo de los simpatizantes, hizo que River Plate marcara un nuevo récord. Todo esto le permitió al conjunto millonario convertirse en “el club más convocante del 2023″.

Según informó la entidad de Núñez mediante un comunicado, utilizaron como referencia el informe sobre los equipos con mayor asistencia promedio a sus estadios del sitio especializado Transfermarkt, que no abarcó al fútbol argentino por no contar con información oficial de todas las instituciones del país, para posicionarse en lo más alto del ranking. “Más allá de que el informe no incluyó al fútbol argentino por no contar con información oficial acerca de todos los equipos de nuestro país, de los números se desprende que el Millonario y el Mâs Monumental quedaron por encima de instituciones como el Barcelona (que registró una asistencia media de 83.273 espectadores en el Camp Nou), Borussia Dortmund (81.312 en el Signal Iduna Park) y Bayern Munich (75.003 en el Allianz Arena)”, adviertieron.

En la institución sostienen que esto “ayuda a entender la dimensión de un fenómeno popular único en el mundo que incluye una capacidad de más de 84 mil espectadores en cada partido, más de 350 mil socios activos y un Estadio a la altura de esa enorme convocatoria”.

Además, remarcaron que se consiguió “gracias a una obra histórica que hoy está a punto de finalizar, el Mâs Monumental no solo sumó nueva tecnología y mayores comodidades para los espectadores sino que además incrementó notablemente su capacidad hasta transformarse en el estadio más grande del continente. Para eso se construyeron cuatro tribunas completamente nuevas y se realizaron diferentes remodelaciones en cada sector”.

El Millonario también remarcó que acumulan 48 partidos consecutivos con localidades agotadas entre 2022 y 2023 (la capacidad actual del estadio es de 84.567 espectadores). El apoyo contribuyó para que el conjunto de Núñez lograra batir una importante marca dentro del fútbol argentino al conseguir 20 triunfos de manera consecutiva como local.

“River cerró el 2023 como el Club más convocante de todos y sigue rompiendo récords gracias a una hinchada que, como lo indican las cifras y como lo marca la historia, no tiene comparación en el mundo”, cerró el comunicado.

Los estadios de fútbol con mayor asistencia media en el mundo en 2023:

1- River Plate/Estadio Monumental: 84.567 espectadores

2- Barcelona/Camp Nou: 83.273 espectadores

3- Borussia Dortmund/Signal Iduna Park: 81.312 espectadores

4- Bayern Munich/Allianz Arena: 75.003 espectadores

5- Manchester United/Old Trafford: 73.586 espectadores

6- Inter/Giuseppe Meazza: 72.960 espectadores

7- Milan/San Siro: 71.449 espectadores

8-West Ham/London Stadium: 62.470 espectadores

9- Roma/Olímpico de Roma: 62.133 espectadores

10- Tottenham/Tottenham Hotspur Stadium: 61.566 espectadores