Un jugador recibió una brutal patada voladora en la cara en la Copa de Asia y el árbitro tomó una insólita medida con el infractor

Khalil Khamis, defensor de Líbano, le cometió una dura infracción a Weijun Dai, de la selección de China

En la segunda fecha de la fase inicial de la Copa de Asia, las selecciones de Líbano y China empataron 0-0 en el Grupo A, que lidera el local Qatar, con puntaje ideal tras su nueva victoria este miércoles ante Tayikistán por 1-0. En el estadio Al Thumama, no hubo goles, pero una violenta acción de juego se llevó todas las miradas y generó revuelo.

Se jugaban 13 minutos del primer tiempo cuando se produjo una jugada que trajo mucha polémica en el cotejo. Tras un pelotazo largo hacia el campo del Líbano, el defensor Khalil Khamis rechazó con fuerzas el balón cuando su rival Weijun Dai Tsun iba en busca de la disputa del balón. El libanés extendió su pierna izquierda y el botín impactó de lleno en el rostro del mediocampista chino, quien quedó dolorido en el césped, tomándose el rostro.

De inmediato, Khamis fue a disculparse tras la brutal patada que lastimó a Dai y el árbitro coreano, Hyung-Jin Ko, hizo sonar su silbato. Sin embargo, la máxima autoridad de la cancha tomó una decisión polémica y decidió no sancionar al infractor ni siquiera con tarjeta amarilla. También llamó la atención la inacción del VAR, que tras revisar la jugada, optó por no citar al juez principal para repasar su decisión. El referí terminó sancionando tiro libre indirecto para Líbano por una posición adelantada previa del delantero chino Zhang Yuning.

Pese al reclamo de los futbolistas del Gigante Asiático, que reclamaban la tarjeta roja al jugador libanés por “juego brusco grave”, el árbitro consideró que la patada no implicó un riesgo para el adversario, por lo que el juego siguió con su normal desarrollo, once contra once. El que se llevó la peor parte fue Dai Tsun, quien terminó con el rostro herido con la marca de los tapones del botín de su rival.

* El resumen del empate entre Líbano y China en la Copa Asia

En cuanto al encuentro, China y Líbano no pudieron obtener su primer triunfo en el grupo y siguen sin ganar. El Gigante Asiático suma dos unidades tras dos empates sin goles y cerrará la fase ante Qatar el lunes 22 de enero. Por su parte, Líbano tiene un punto y buscará una victoria ante Tayikistán que le permita soñar con la clasificación a octavos de final.

Mañana continuará la actividad del Grupo B con los duelos: Siria (1) vs. Australia (3) y Uzbekistán (1) vs India (0). En tanto que por el Grupo C se medirán Palestina (0) y Emiratos Árabes Unidos (3).