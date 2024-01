Valentín Barco, con los tapones de punta tras su salida de Boca: “Desagradecido sería irse libre y le estoy dejando plata al club”

Valentín Barco habló por primera vez desde que se confirmó su transferencia al Brighton de Inglaterra y contó su versión sobre cómo se definió su salida de Boca Juniors. Aseguró que hubo un intento de negociación para renovar su contrato, pero el Consejo de Fútbol (CDF) le pidió una propuesta y que no le atendieron sus llamadas. Además, le respondió a Raúl Cascini, quien lo acusó de ser un desagradecido y esgrimió que en otras ocasiones quiso quedarse en el club, que su intención siempre fue dejar un porcentaje.

Te puede interesar: El detrás de escena de la salida de Barco al Brighton: la relación del Consejo con su agente y por qué Boca optó por negociarlo por la cláusula

“Siempre desde un principio le dije a mi representante que no quería ejecutar la cláusula, que quería dejar un porcentaje a Boca, fue el club que me dio todo de un comienzo, soy muy agradecido. Al no llegar a un acuerdo y de mi parte pensar que lo mejor es emigrar para seguir creciendo, decidimos eso”, contó el juvenil de 19 años en una entrevista con ESPN.

“La decisión que tomé no tiene nada que ver, lo tomo pensando en lo mejor para mi carrera, mi familia y mi futuro. Mi relación con ellos (el CDF) era normal, no tomé la decisión pensando en la relación que teníamos”, añadió el jugador que se encuentra concentrado en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi, ya que jugará con la Selección Sub 23 en el Preolímpico que comenzará este fin de semana en Venezuela.

La respuesta de Valentín Barco a Raúl Cascini: “Desagradecido sería irse libre y le estoy dejando plata al club”

El sábado antes del triunfo 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el estreno de Diego Martínez como entrenador de Boca Juniors, Cascini, integrante del CDF se refirió a Barco y lanzó: “Quisimos renovarle de vuelta por cuatro años más, queríamos que Valentín siguiera creciendo en nuestro club, que siguiera aprendiendo, pero bueno... A veces, hay que ser agradecido en la vida. Las cosas pasaron como pasaron”.

Te puede interesar: Inesperado furor por Valentín Barco: el videojuego que lo hizo famoso en Inglaterra antes de firmar con Brighton

Barco le respondió: “No lo había escuchado, me habían sorprendido en la puerta del predio (de la AFA), después lo busqué y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido sería irse libre, tuve esa posibilidad, ahora me estoy yendo dejando plata al club. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno”.

“A mí no me presionaron de ningún lado. Sabíamos que para seguir creciendo en este momento pensamos que es lo mejor (ir a Europa), pero capaz si (Boca) me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”, subrayó.

Valentín Barco reveló que le pidieron una propuesta: "Capaz que si me contestaban el teléfono, yo seguía en Boca"

En tanto que contó cómo fue la gestión para intentar continuar en el club. “La renovación de ahora se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal, pensé que la iban a presentar en esa reunión y dijeron que la tenía que presentar yo, algo que no se vio nunca”, afirmó.

Te puede interesar: El show de Emiliano Martínez en el empate del Aston Villa ante Everton: la impresionante doble atajada para lograr la valla invicta

“Dijimos que íbamos a contestar, llamamos por tres días seguidos y no contestaron el teléfono, estaba sorprendido, ya que si tenés interés, el teléfono al menos lo contestás. Después la oferta fue de club a club, el Brighton la presentó, no mi representante. Capaz que si me contestaban el teléfono, hoy seguía en Boca”, disparó.

Además, recordó: “La gente por ahí no lo sabe, pero cuando renuevo, ni siquiera jugaba en Reserva, me bajaron a cuarta. Jugaba de lateral también. Hicimos poner esa cláusula porque en esa posición donde yo estaba era muchísima plata. Nadie se imaginó que iba a tener el boom que tuve, pero yo jugaba igual ahí como ahora, no es que de un día para el otro cambié. Por ese motivo tengo cláusula baja que en ese momento era altísima. Después que empecé a jugar (en Primera), capaz que piensan distinto, pero yo renové cuando no jugaba ni en Reserva”.

También esgrimió las veces que quiso quedarse en el club pese al interés de equipos europeos. “Como ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, me podría haber ido libre y decidí quedarme y renovar, tenía el sueño de jugar en la Primera de Boca, me quedé nuevamente en la mitad de la Libertadores, querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no. Ahora vinieron de vuelta y pienso que lo mejor para seguir creciendo, el sueño de todos es jugar en Europa, quería dejar un porcentaje a Boca, negociamos en todo momento, como no hubo acuerdo, decidimos ejecutar la cláusula”, aseveró.

Barco es una de las apariciones más fuertes del fútbol argentino. Puede jugar de lateral o carrilero por la izquierda, posición en la que lo puso Jorge Almirón, el entrenador que le dio más minutos en Primera. Se destaca por sus proyecciones por esa banda, buen trato con la pelota, excelsa pegada y fuerte personalidad pese a su corta edad. El Brighton terminó ejecutando la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

MÁS FRASES DEL COLO BARCO:

Posición preferida. “Puedo jugar en cualquiera de las dos posiciones. No tuve la oportunidad de hablar con el técnico (del Brighton), sí con Facu (Buonanotte) que está ahí. Puedo jugar donde sea y puedo jugar en el lugar que me necesite el equipo”.

Perder la final de la Copa Libertadores. “Fue un golpe duro para el grupo y en lo personal porque se venían dando los buenos resultados”.

Concentración en la Sub 23 y venta al Brighton. “Me llevo bien con todos los compañeros. Ahora hablamos con los chicos que estamos en la Sub 23. Estábamos en medio de la Copa y no quería hablar del tema”.

Los hinchas de Boca. “Puede ser que el final no fue como a mí me hubiese gustado. Estoy muy agradecido con el hincha que me ovacionó desde el primer momento. Quizá no están conformes o sí, pero yo dentro de la cancha di todo. Boca es lo más lindo que hay. La Bombonera es hermosa, siempre me ovacionaron y les estoy muy agradecido”.

Fútbol inglés. “La Premier es un fútbol totalmente distinto al de acá y me tendré que adaptar lo más rápido posible”.

Jorge Almirón. “Le estoy muy agradecido. Si no era por él, no estaría acá y no hubiera jugado. Cuando estaban Seba (Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo no jugaba de la misma manera. ¿Por qué no jugaba en Primera antes? No lo sé. Almirón me fue a ver un partido, me subió y me dio confianza, llegó él y me puso”.