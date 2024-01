Papu Gómez rompió el silencio y contó anécdotas inéditas del Mundial: del insulto de Scaloni a la cábala en el banco

El Papu Gómez reapareció en público y contó anécdotas desconocidas del Mundial de Qatar 2022

Alejandro Papu Gómez, que actualmente se encuentra sin equipo y fuera de los campos de juego producto de una suspensión de dos años tras dar positivo en un control antidoping, rompió el silencio durante una entrevista con el programa italiano Cronache Di Spogliatoio (Crónicas de vestuario), donde rememoró lo sucedido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, develando algunas anécdotas inéditas, como la fuerte reacción del director técnico Lionel Scaloni al entrar al vestuario y ver cómo sus dirigidos celebraban la eliminación de Brasil a manos de Croacia en la previa al compromiso de los cuartos de final ante Países Bajos.

“Era nuestro partido contra Holanda y se jugaba el Brasil-Croacia. Íbamos en autobús al estadio, gol de Brasil. OK, Brasil gana fácil; ahora tenemos que ganar nosotros. Sabíamos que contra Brasil era el único partido que podíamos perder, que era el partido. Con los demás teníamos confianza para ganar; pero Brasil, obviamente, es Brasil”, comenzó su relato el ex Sevilla de España y Atalanta de Italia. Y luego, añadió: “Llegamos al estadio, gol de Croacia. Festejamos. Ya estábamos todos cambiados para el calentamiento, y los penales. Celebramos la tanda de penales que ganó Croacia como si fuera un partido que ganamos nosotros”.

Este accionar no fue bien visto por el estratega nacional, quien optó por insultar a sus dirigidos para bajarlos de ese estado de celebración y que se concentren en el enfrentamiento que estaban por disputar: “Scaloni vino y nos insultó. Dijo ‘¿Qué m… están haciendo? Vamos concentrados p…, tenemos que ir a jugar’. Y estábamos todos abrazados, porque teníamos tanta confianza porque sabíamos que contra Holanda era imposible perder”. “Sabíamos que fuera de Brasil íbamos más o menos camino a la final”, remató.

El Papu Gómez rememoró lo sucedido en Qatar 2022 (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Otro punto en el que se hizo foco durante la nota fue la importante intervención de Emiliano Martínez ante un mano a mano de Randal Kolo Muani. “¿La atajada del Dibu? Fue una completa locura. Cuando vi la pelota pasar por delante de Otamendi pensé: ‘Se acabó’. El banco de Francia también estaba dispuesto a celebrar. Pero después hizo esa atajada... Sensacional”.

Vale destacar que el ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo en Argentina contó cuál era la cábala que reinaba dentro del banco de suplentes ante cada definición por penales. “Les gritábamos a todos ‘Kiricocho’, porque es el grito con el que intentamos traer mala suerte al rival”. La Albiceleste, que se adueñó del primer puesto del Grupo C (compartió zona con Polonia, México y Arabia Saudita), superó dos tandas de penales durante la competencia: a Países Bajos en los cuartos de final y ante Francia en la definición del torneo.

“Después de la final del Mundial de Qatar, fue pura locura. Todos estábamos llorando. Hay una anécdota que me hizo reír mucho: estábamos en el campo y allí estaba Salt Bae, el chef que es famoso por cómo echa la sal. Estaba en el terreno de juego y se había llevado la copa. Y nosotros con nuestra familia estábamos esperando para tomar fotos. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Todavía no lo sé”, soltó entre risas el mediocampista de 35 años. “Después nos subimos al avión: 25 horas de viaje. Llegamos a Buenos Aires y nos esperaban 50 mil personas. Al día siguiente, sin embargo, eran 5 millones. Al final de la fiesta, tomé un taxi a casa con mi familia. Después de tanto tiempo en el vagón abierto, estaba completamente quemado, no podía ni sentarme”, remató.

Otras frases del Papu Gómez:

- “Gasperini cambió mi mentalidad en los entrenamientos. Antes de él yo era muy vago. Cuando vi los resultados, supe que tenía razón. Cambió mi forma de entrenar. Sobre el terreno de juego, cómo prepara los partidos, cómo los entiende tácticamente: enseña el fútbol”.

- “¿El mejor Papu de todos? En San Siro contra el Dinamo Zagreb, probablemente. Cuando hice caños y goles. La final de la Copa de Italia en Roma fue ciertamente inolvidable, con 25.000 personas de Bérgamo a cuestas”.

- “Casi firmé con el Inter cuando estaba Stramaccioni, luego lo despidieron. Cuando estaba en Atalanta, durante 3 ventanas de transferencias algunos equipos me contactaron, especialmente Lazio”.

- “Galliani es sensacional. Todavía juega fuera de casa, está en el campo todos los días. Todo empezó cuando Monza estaba en la Serie C, me dijo: ‘Cuando dejes Atalanta, vendrás aquí a Monza’” .

- “Después de mi falta a Valverde tuve que cambiar mi número de móvil. Estábamos perdiendo 3 a 1 contra el Real Madrid y cometí una falta estúpida. Al intentar interceptar un pase le pegué en la rodilla y le pisé el tobillo a Valverde. Pobrecito, lo lastimé. Faltaba un mes para el Mundial, ¡se armó un escándalo!. Argentina… Uruguay… ¡Dijeron que quería dejarlo afuera del Mundial! Tanto la afición del Real Madrid como la uruguaya me atacaron. Publicaron mi número de celular en Internet. Llamadas, mensajes… Tuve que cambiarlo. Por supuesto que llamé a Valverde para disculparme, le expliqué que era sólo un contacto de juego”.