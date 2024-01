Boca Juniors acordó con Unión el fichaje de Kevin Zenón: los dos jugadores que entrarán en la negociación

Kevin Zenón se convertirá en refuerzo de Boca en las próximas horas

Boca Juniors ya tiene todo acordado para sumar a su segundo refuerzo en la gestión de Diego Martínez: acordó con Unión de Santa Fe los términos para fichar a Kevin Zenón y en las próximas horas se firmarán los papeles si no hay un cambio de último momento.

Te puede interesar: El presidente de Unión le contestó a Kevin Zenón y reveló qué le pidió a Boca Juniors por el pase: “Se soluciona en dos minutos”

El presidente del Tatengue, Luis Spahn, confirmó el acuerdo: “Nunca se puede decir la última palabra hasta que no esté todo firmado, pero se ha llegado a un acuerdo importante, global, bastantes claras las condiciones como para que no haya inconvenientes en este momento que van a trabajar los abogados en generar la papelería. Estimo que sí. Los pases se terminan cuando se firman y en algunos casos cuando se paga, pero bueno en el caso de Boca cuenta con nuestra absoluta confianza, así que esto se termina con la firma”, expresó en diálogo con DSports Radio.

El mandatario de elenco de Santa Fe adelantó que más allá del monto que desembolsará Boca por el pase (serían 3 millones y medio de dólares por el 80% del pase), también el Xeneize dará el 25% del pase de Mauro Luna Diale que todavía tenía en su poder y el préstamo de Simón Rivero.

Te puede interesar: Kevin Zenón se metió en la interna de su pase a Boca Juniors y lanzó una contundente frase: “Está poniendo trabas”

“Es así, esa es la idea principal (del porcentaje) y también el préstamo sin cargo de Simón Rivero”, detalló Spahn, que sumará al plantel del Kily González al mediocampista de 20 años que sumó apenas dos apariciones como profesional en Boca.

Unión conseguirá el 25% del pase que le falta de Mauro Luna Diale (Foto: Reuters/Sergio Moraes)

Sin embargo, Unión no pudo cumplir su meta de incluir también al volante Aaron Molinas: “No tuvimos la suerte de poder contarlo porque nos encontramos con la negativa de Boca de que sea una alternativa de canje en esta operación”. El dirigente aclaró que, según el agente del futbolista, espera una oferta de afuera: “Lo que nos manifestó el representante, con quien tenemos muy buen vínculo, es que está ilusionando con ir al exterior. No fue una cuestión de un no a Unión porque sí, sino de las alternativas que se plantean todos los jugadores de ir al exterior. Algún sondeo de Brasil y de otro país”.

Te puede interesar: Se entrenó en un club, pero firmó en otro: el giro más inesperado del mercado de pases en Argentina

Unión tiene en su plantel a Luna Diale desde inicios del 2020, aunque a mediados del 2021 se oficializó la compra de un porcentaje de su ficha junto con otro ex Boca Ezequiel Cañete, quien finalmente emigró a Banfield. Actualmente, el elenco de Santa Fe tiene a otros ex jugadores del Xeneize en el equipo además de Luna Diale: Enzo Roldán, Nicolás Orsini y Gonzalo Morales.

En esa línea de apuestas llegará Rivero: “Hemos traído jugadores y repetimos la historia porque ni Morales, ni Luna Diale, ni Cañete, ni Roldán llegaron con mucho rodaje en la institución. Unión les abrió las puertas, les dio la posibilidad y han tenido un rendimiento más que satisfactorio para nuestro club”, explicó Spahn.

Al mismo tiempo, elogió a Zenón y le adelantó a Boca la clase de futbolista que es el mediocampista de 22 años: “Cumple los requisitos que uno sueña... Primero que sea una muy buena persona y un muy buen profesional. Estas dos bases, las condiciones técnica son fáciles de desarrollar, y sabemos que va a ser más continuo en el campo de juego porque es un buen profesional que lo acompaña la conducta de descanso, alimentación y el cuidado que es muy importante. Es un chico que está en absoluto crecimiento porque tiene la visión que esto es una construcción continua para mejorar y evolucionar. Es un jugador de área a área, con muy buena pegada de pelota parada. Ha hecho goles de tiro libre y no abundan esa clase de jugadores hoy”.

Tras el arribo de Cristian Lema, el jugador con más de 100 partidos en la primera de Unión será la segunda cara nueva para Martínez. Hay que tener en cuenta que el Xeneize dejó ir a más de 25 futbolistas, con la venta de Valentín Barco como el caso más resonante, y ahora le sumará a esa lista el nombre de Rivero.