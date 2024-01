Lionel Messi fue incluido en el 11 de la FIFA en los premios The Best y logró una inédita marca en la historia del fútbol

Aunque no está presente en Londres, Messi fue reconocido por la FIFA en los premios The Best (Foto: Reuters)

Uno de los momentos más esperados en la entrega de los Premio The Best FIFA fue el anuncio del once ideal masculino, que estuvo conformado por estrellas rutilantes que le dieron forma a un equipo soñado de lujo con, por ejemplo, cuatro delanteros. Entre los elegidos estuvo Lionel Messi y le tocó compartir el frente de ataque con grandes figuras de la actualidad como Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Por el lado de Emiliano Martínez, estaba nominado pero esta vez cayó ante el belga Thibaut Courtois.

Se trató de la decimoséptima oportunidad consecutiva en la que La Pulga aparece en la formación, un dato inédito que marca la impresionante vigencia del rosarino en el mundo del fútbol incluso cuando tomó la decisión de irse del continente europeo a mediados de 2023 para arrancar un nuevo camino en el Inter Miami. Vale recordar que este galardón se entrega desde 2016 y anteriormente se tomaba las selecciones de la revista France Football para la gala del Balón de Oro como las oficiales de la FIFA.

En la defensa aparecen tres integrantes del Manchester City con Kyle Walker, John Stones y Rúben Dias mientras que la mitad de la cancha figuran Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin De Bruyne, tendencia que marca lo importante que fue ganar la Champions League para el cuadro inglés por primera vez en su historia bajo las órdenes de Josep Guardiola.

El polémico 3-3-4 que eligió la FIFA con los mejores futbolistas del año (Foto: FIFPRO)

Noticia en desarrollo...