El círculo íntimo de Sven-Göran Eriksson reveló detalles de su grave problema de salud: “Es una enfermedad terrible y tuvo que aceptarlo”

Sven-Göran Eriksson dejó su trabajo como Director Deportivo en el Karlstad de Suecia en febrero de 2023 (REUTERS/Suhaib Salem)

“En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”. La confesión de Sven-Göran Eriksson realizada en charla con Radio de Suecia conmocionó al mundo del fútbol. La grave enfermedad descubierta a comienzos de 2023 lo obligó a alejarse del cargo de Director Deportivo en el Karlstad sueco.

Una de las primeras voces que se había alzado en señal de apoyo fue la de Juan Sebastián Verón, y el paso de las horas ofreció mayores detalles del detrás de escena de una frase que sorprendió hasta al propio presentador de la entrevista. El diario inglés Daily Mirror profundizó en la información de sus pares suecos, Aftonbladet, en que el cáncer de páncreas diagnosticado en medio de unos estudios médicos que detectaron un derrame cerebral, tuvieron lugar después de haberse desplomado en su casa haciendo footing.

Además, el tabloide sueco Expressen brindó los testimonios de dos personas muy cercanas al entorno del histórico entrenador de 75 años (el 5 de febrero cumplirá 76 abriles). Su amigo Anders Runebjer manifestó que Eriksson ocultó su cuadro a la prensa durante casi un año: “No sé si fue algo que decidió justo antes o durante la entrevista. Ha sido algo muy difícil para Sven y creo que se ha planteado durante mucho tiempo cuándo y cómo contarlo públicamente”.

“Ha sido duro para él. En primer lugar, Sven tuvo que aceptar él mismo que estaba enfermo antes de poder hablar de ello. Pero ahora ha madurado y ha sentido que quería compartirlo. Ha sido difícil para todos. Sobre todo para Sven, por supuesto, pero también para sus allegados. Hemos intentado estar ahí y apoyarle lo mejor que hemos podido”, manifestó Runebjer. Y reflejó cómo fueron los minutos previos en el viaje hacia la radio local: “No dijo nada al respecto cuando íbamos en el coche de camino a la emisora de radio de Karlstad. No estoy seguro de que se hubiera decidido (a contarlo) entonces”.

Juan Sebastián Verón y Eriksson compartieron estadía en la Lazio, de la Serie A de Italia (ig/juansebastian.veron)

Por otro lado, Tord Grip, mano derecha del DT como su asistente en Manchester City y Lazio sumado a los pasos por las selecciones de Inglaterra, México y Costa de Marfil, entre otros lugares, declaró que su vínculo cambió desde el conocimiento de su situación médica: “Al principio todavía parecía bastante bien, pensábamos, pero luego te das cuenta de que es malo. Ha sido difícil para Sven, por supuesto. Es una enfermedad terrible”.

“Nos escuchamos todas las semanas, tenemos un momento especial cuando nos llamamos, y hemos seguido haciéndolo ahora también. No hemos hablado tanto de fútbol como de costumbre. Obviamente, las conversaciones han versado también sobre la salud de Sven, y sobre la vida”, expresó. Y concluyó: “La vida es algo difícil a veces. Pero estoy muy agradecido por la maravillosa relación que tengo con Sven, significa mucho para mí. Es un buen amigo”.

La declaración de Sven-Göran Eriksson sucedió en medio de una pregunta del conductor, Martin Wicklin, quien no imaginó nunca lo que saldría de la boca de su entrevistado. “Por lo demás, ¿cómo le va ahora mismo?”. Tras el revuelo generalizado por la nota, Wicklin se sinceró: “Me quedé estupefacto”. Esa interrogación cambió por completo el eje de la noticia: “Cuando comienza la entrevista generalmente hablamos de la situación y luego él opta por contarlo todo de una vez. El plan inicial que teníamos para la entrevista era simplemente descartarlo. Todo acabó desde una perspectiva diferente”.

Ante la consulta sobre por qué cree que lo contó, señaló: “No lo sé. Quizá sintió confianza en ese momento. Le pregunté por qué había decidido contármelo y me dijo que mucha gente se preguntaba de qué se trataba. Pero no estaba acordado que habláramos de ello”. Por último, valoró la mirada adoptada por Svennis: “Siempre ha sido una persona optimista, incluso en su carrera de entrenador. No se deja llevar por emociones fuertes ni grita en el banquillo. Esta adversidad, que es la mayor, la más difícil que puede tener una persona, la maneja con calma y con una buena perspectiva de la vida”.

Las palabras de aliento de la Bruja Verón estuvieron acompañadas de distintas glorias del fútbol mundial, como Wayne Rooney, quien tuvo su bautismo en Inglaterra de la mano del conductor sueco: “Tristes noticias esta mañana. Nuestros pensamientos están con Sven Goran-Eriksson y su familia. Un entrenador brillante y una persona especial. Querido y respetado por todos. Todos estamos contigo Sven, sigue luchando”. En esta sintonía, otros dos emblemas de Los Leones, Steven Gerrard y John Terry, se sumaron a la ola de mensajes de apoyo.