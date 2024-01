Histórica sanción para una ex figura del Barcelona y la selección de Países Bajos que acosaba a sus compañeras de trabajo

Marc Overmars cuando ejercía el cargo de director deportivo del Ajax en una imagen de 2021 (ANP Sport via Getty Images)

Marc Overmars, ex futbolista de la selección neerlandesa y actual director deportivo del Royal Antwerp de Bélgica, ha sido suspendido de manera oficial y no podrá ejercer ningún cargo vinculado con el fútbol profesional a nivel internacional debido al caso de acoso a empleadas del Ajax, en 2022, cuando ocupó un cargo en la gerencia deportiva del club de Amsterdam, al cual dimitió tras destaparse el escándalo.

Este miércoles, la Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) ratificó la sanción de primera instancia que había impuesto en noviembre de 2023 el ISR (Instituto de Jurisprudencia Deportiva) de dos años de suspensión y se le negó trabajar en el territorio nacional. Sin embargo, Overmars continuó ejerciendo su labor en Bélgica hasta el día de la fecha, que la KNVB ratificó la pena ante el Comité Disciplinario de la FIFA, por lo que el castigo traspasa fronteras.

Según informó el medio De Telegraaf de los Países Bajos, “Overmars no podrá ejercer su cargo como director del Royal Antwerp FC” aunque el club con sede en Amberes no se ha pronunciado al respecto. El ex jugador de la selección naranja apelará la sentencia, comunicó su vocero, Frank Neervoort. El técnico de 50 años deberá afrontar la pena que será de 10 meses.

El caso causó un verdadero escándalo cuando se descubrieron los mensajes inapropiados que le enviaba Overmars, que ocupaba un cargo jerárquico en Ajax, a empleadas de la institución. Acorde a la publicación del diario NRC Handelsblad en febrero de 2022, que ha logrado acceder a algunos de los comentarios que el ex jugador del FC Barcelona envió a sus compañeras. En varios departamentos del club supieron sobre sus abusos durante varios años y algunos empleados incluso lo apodaban el “primo cachondo”.

Marc Overmars (izquierda de la pantalla) junto al checo Pavel Nedved durante el sorteo de la Champions League (REUTERS/Denis Balibouse)

“Algunas estaban confundidas por su comportamiento, no tenían idea de cómo responder a los elogios sobre su apariencia o propuestas para tomar una copa juntos”, detalló el citado medio. Según se supo, Overmars quería saber constantemente qué estaban haciendo, con quién estaban y qué vestían.

Una de las víctimas que mantuvo diálogo anónimo con el diario NRC Handelsblad ha comentado sobre el ambiente que hay del Ajax: “No hay una atmósfera abierta para afrontar este abuso de poder. Los subordinados se mantienen callados. Los pocos que buscan respuesta no la encuentran. Hay rumores y no se hace nada. Se hacen bromas estereotipadas y las mujeres subordinadas son frecuentemente criticadas por su apariencia. Como mujer en el Ajax tienes que tener una doble capa de piel. Si no tienes eso o no lo aceptas, tienes los días contados”.

Por otra parte, Overmars padeció en diciembre de 2022 un derrame cerebral que le dejó secuelas a nivel físico. “Tengo que recuperar el aliento cuando hablo mucho, y se necesita energía para mantener la concentración”, afirmó el ex mediocampista en diálogo con Het LaatsteNieuws y agregó: “Mi corazón está muerto al 45%. Pero no deben sentir pena por mí. Soy un hombre feliz solo que tengo que distribuir mis energía lo mejor que puedo”.

Apodado el Correcaminos, por su velocidad dentro del campo de juego, Overmars debutó como profesional en 1991 en el Willem II de Holanda, que compró su pase en una suma cercana al millón de euros, una cifra récord para el club. El extremo fue traspasado al Ajax, donde logró 10 títulos (3 internacionales) entre 1992 y 1996, además de haber marcado 45 goles en 192 partidos.

Marc Overmars con la camiseta del Arsenal defiende a Paul Gascoigne, del Middlesbrough

El salto de calidad fue al Arsenal, donde ayudó al equipo de Londres a salir campeón de la Premier League en 1998 y luego pasó al Barcelona hasta la temporada 2004, cuando anunció su retiro del fútbol profesional con 505 partidos jugados y 106 goles convertidos. También jugó en la selección de Países Bajos, donde cumplió destacados rendimientos en los Mundiales de 1994 y 1998.