Salieron a la luz detalles del acoso que ejercía Overmars en el Ajax: aseguran que enviaba fotos sin consentimiento

Marc Overmars renunció a su cargo de director deportivo del Ajax (Foto: REUTERS)

Después de estallar el escándalo del ex futbolista Marc Overmars, quien renunció a su cargo de director deportivo del Ajax tras conocerse que había enviado “una serie de mensajes inapropiados” a algunas empleadas del club, se publicaron más detalles de la relación de acoso que tenía el ex Barcelona con las trabajadoras de la entidad holandesa. La prensa local ha profundizado su investigación y descubrió el apodo que se ganó Overmars por su comportamiento.

Según informó el diario NRC Handelsblad, que ha logrado acceder a algunos mensajes que el ex jugador del FC Barcelona envió a sus empleadas, en varios departamentos del Ajax supieron sobre sus abusos durante varios años y algunos empleados incluso lo apodaban “primo cachondo”.

“Algunas estaban confundidas por su comportamiento, no tenían idea de cómo responder a los elogios sobre su apariencia o propuestas para tomar una copa juntos”, detalló el citado medio. Según se supo, Overmars quería saber constantemente qué estaban haciendo, con quién estaban y qué vestían.

Marc Overmars junto Edwin van der Sar durante un partido del Ajax en la Champions League (Foto: REUTERS)

Una de las víctimas que mantuvo diálogo anónimo con el diario NRC Handelsblad ha comentado sobre el ambiente que hay del Ajax: “No hay una atmósfera abierta para afrontar este abuso de poder. Los subordinados se mantienen callados. Los pocos que buscan respuesta no la encuentran. Hay rumores y no se hace nada. Se hacen bromas estereotipadas y las mujeres subordinadas son frecuentemente criticadas por su apariencia. Como mujer en el Ajax tienes que tener una doble capa de piel. Si no tienes eso o no lo aceptas, tienes los días contados”.

El periódico entrevistó a un total de once trabajadoras del club que prefirieron mantenerse en anonimato: “El sexismo está en la cultura del club”, analizó una de ellas, que conforman el 26% de los 408 empleados que tiene la entidad. Varias mujeres habían informado a este medio que, entre los numerosos mensajes inapropiados que recibieron de Marc Overmars, hubo una que incluso denunció una dick pic (fotografía de un pene) no solicitada. “A veces va más allá, como ahora. Overmars ha enviado una foto. Una foto de su pene. Y no es la primera en recibirlas. Tampoco la último”, advirtió el diario local.

Overmars, de 48 años, quien en 2012 fue nombrado director deportivo del Ajax, club con el que se consagró campeón de la UEFA Champions League en la temporada 1994/95, se disculpó y reconoció “haber superado los límites”, según un comunicado del club publicado el domingo. ”Estoy avergonzado. Durante la última semana me he enfrentado a informes sobre mi comportamiento y cómo lo han vivido otros”, aseguró.

En el Ajax ya buscan al reemplazante de una personalidad a la que se le atribuyen varios de los éxitos recientes del club. Overmars había extendido recientemente su contrato hasta 2026 pero su salida es irreversible. El club neerlandés, que está líder en la liga de Países Bajos y clasificado a octavos en la Champions League, vio caer el precio de sus acciones casi un 5% en el mercado financiero.

