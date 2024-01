Novak Djokovic habló a corazón abierto sobre su posible retiro del tenis y encendió las alarmas: “Siempre me pregunto cuánto más debería jugar”

Antes de su participación en el Abierto de Australia, el tenista número uno del mundo se expresó sobre la chance de abandonar la actividad profesional

El próximo 14 de enero comenzará la primera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que se disputará en el Melbourne Park y en donde estará el campeón vigente y máximo ganador del certamen, Novak Djokovic. El serbio, número uno del ranking mundial ATP, brindó una entrevista previo al arranque del torneo y no esquivó a una de las preguntas más dolorosas para contestar: ¿Se piensa en el retiro?

Te puede interesar: Los planes de Alcaraz en Australia: partidos de exhibición, entrenamientos y opciones de superar a Djokovic

Con 36 años, el nacido en Belgrado mantiene su vigencia en el tenis mundial, aunque las alarmas se encendieron el pasado 3 de enero durante el partido ante el australiano Alex de Miñaur por la United Cup, cuando Nole debió ser atendido por los médicos por fuertes dolores en su muñeca derecha. “Cuanto más juego, más me duele”, alcanzó a decir en uno de los cambios de lados del encuentro en el que perdió un invicto de 43 partidos.

Djokovic se abrió al expresar sus sentimientos sobre su larga trayectoria en el circuito y eventual final de carrera, algo que puede considerarse normal debido a la edad del tenista, y realizó declaraciones que no pasaron inadvertidas entre los fanáticos del deporte. “Para ser sincero, estoy un poco dividido, porque siempre está la parte de mí que es ese joven jugador que adora el tenis, sólo le importa el tenis y le dedica completamente su vida al tenis. Y ese chico aún quiere seguir jugando”, arrancó en una nota brindada al medio Sport Klub.

Te puede interesar: Alerta por la lesión de Djokovic que le cortó un invicto de 43 partidos y podría sacarlo del Australian Open: “El cambio de pelotas llegó a la muñeca de Novak”

“Por otro lado, soy padre de dos niños, estoy lejos de mi familia y cada vez que viajo se extiende por largos períodos de tiempo y se me parte el corazón. Así que siempre estoy pensando y me pregunto: ¿Cuánto más debería jugar? ¿Cuántos torneos debería disputar? ¿Merecen la pena? Comencé este año, tal y como hago siempre, vengo temprano al Abierto de Australia. Me encanta jugar aquí. He tenido los mayores éxitos de mi carrera a nivel Grand Slam en tierra australiana”, continuó el serbio, ganador de 24 Grand Slams, 10 en Oceanía.

La emoción de Novak Djokovic en el discurso al recordar a su familia (Glyn KIRK / AFP)

Luego, el balcánico abrió el interrogante sobre la planificación del 2024 y qué torneos jugará, dado a que este año están los Juegos Olímpicos de París, una cita en la que Djokovic quiere estar. “Tras eso, realmente no lo sé, normalmente lo tengo claro, dónde quiero ir, lo que quiero, las metas, los objetivos que me propongo que son siempre los Grand Slams y los Juegos Olímpicos, pero aparte de eso no tengo ni idea de los torneos o competiciones que disputaré en el año”, amplió.

Te puede interesar: Desopilante momento de Novak Djokovic: sorprendió al hablar en chino mandarín en una rueda de prensa y el video se volvió viral

Por último, Djoko reconoció que el plano familiar será importante para tomar una decisión: “Sigo teniendo hambre, sigo queriendo competir, sigo pudiendo aguantar cuatro horas corriendo, por suerte, pero es más un aspecto emocional ¿Cuáles son mis prioridades? El tenis lo ha sido por los últimos 20 o 30 años y no me quiero perder todos esos momentos con mis hijos”.