El informe de Forbes sobre cómo el Monumental se convirtió en “el estadio más grande de Sudamérica”: “River dejó rezagados a muchos de sus rivales”

Foto de archivo de aficionados del club River Plate. Estadio Antonio V. Liberti, Buenos Aires, Argentina. 2 de octubre de 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Uno de los medios más prestigiosos del mundo elevó un informe en el que afirmó que el estadio de River Plate “es el más grande de Sudamérica”. En un artículo elaborado por el periodista Joseph O’Sullivan, la revista Forbes indicó que el Monumental “es uno de sus activos más lucrativos” y que la entidad de Núñez está capitalizando su escenario como una antes desde su fundación.

Te puede interesar: 11 frases de Martín Demichelis: qué planifica para el Diablito Echeverri, radiografía de Fonseca y el mercado de pases de River

Las obras realizadas que ampliaron la capacidad de las localidades fue un factor determinante, según el especialista. “Y se estima que se realizará una expansión adicional que permitirá albergar a 84.567 espectadores”. El informe aclaró que en la actualidad hay 83.196 localidades disponibles, un número que se ha alcanzado a través de varios trabajos realizados en los últimos años y le han dado una transformación casi completa”. Entre las obras más destacadas, la crónica recuerda que “se ha eliminado la pista de atletismo y se ha agregado una nueva platea premium”. “Después de su renovación para la Copa del Mundo de 1978, el estadio albergó entre 74.000 y 76.000 simpatizantes durante el partido inaugural y la final frente a Países Bajos, que concluyó con victoria albiceleste por 3 a 1”.

El periodista remarcó que “los estadios son una gran fuente de ingresos para los clubes”. “Si bien la industria del fútbol puede ser lucrativa, mantener los ingresos por encima de los costos no es fácil para ningún club. Las ventas de jugadores, los patrocinios, los contratos de televisión y las ventas de mercancía son otras fuentes de ingresos clave”, subrayó. En la misma sintonía, “los contratos de televisión y los acuerdos de sponsors en Argentina no se pueden comparar con los de Europa. Incluso para equipos como River Plate y Boca Juniors, porque no tienen la misma convocatoria que los partidos de la Premier League o la Champions League a nivel internacional, por lo que los ingresos son muy limitados”.

Te puede interesar: Jorge Almirón aceptó que trabajó con un astrólogo cuando estuvo en Boca: “No tengo nada que ocultar, me lo sugirió un directivo”

Joseph O’Sullivan advirtió que la economía del país cuenta con “una inflación del 140% en los últimos meses” y que “la clase media, que ya es pequeña, ha visto cómo sus cuentas bancarias pierden valor a diario”. Por lo tanto, “la venta de productos oficiales no son una fuente sustancial de ingresos para los clubes”. “No pueden cobrar los mismos precios que en Europa o Estados Unidos y, en general, el público no tiene los mismos ingresos para adquirir los productos. Por esta razón, en los partidos de Sudamérica, se puede observar a mucha gente usando camisetas falsas”.

El analista reflexionó y enfatizó en que “las ganancias del estadio y las ventas de jugadores son las dos corrientes de ingresos vitales para River”. Desde la transferencia de Julián Álvarez por $23 millones al Manchester City hasta jugadores como Lucas Beltrán y su reciente operación por $13 millones a la Fiorentina; La Banda se garantiza una economía estable con la salida de una figura al año. Y el Diablito Echeverri podría ser el próximo en partir.

Te puede interesar: La agenda de los amistosos de pretemporada: River comenzará el año ante Monterrey de México y Boca viajará a Córdoba

En este contexto, el Millonario “está aprovechando al máximo su estadio: el Mas Monumental”. El nombre que tuvo una leve modificación como parte de un acuerdo de derechos de denominación que verá al club recibir $20 millones por un contrato de siete años.

Además, la institución porteña ha llegado a un acuerdo con la AFA para albergar los partidos de la Selección con más regularidad, y artistas como The Weeknd, Taylor Swift y Red Hot Chilli Peppers tienen varias fechas de conciertos reservadas en el mítico escenario del Millonario. Eventos que representan ingresos adicionales para el club que ningún otro equipo en Argentina tiene. “Un nuevo restaurante en el estadio, palcos y espacio de hospitalidad, significa que River Plate ha dejado rezagados a muchos de sus rivales al llevar su estadio al Siglo XXI, al igual que algunos de los mejores escenarios de Europa y América del Norte”, concluyó.