El guiño de Lucas Blondel durante una entrevista ante las versiones de un romance con la periodista Morena Beltrán

La singular respuesta de Lucas Blondel en medio de los rumores de romance con Morena Beltrán

La pretemporada de Boca Juniors dio comienzo el pasado 2 de enero en el predio de Ezeiza a la espera de conocer cuáles serán las altas y bajas definitivas del plantel liderado por Diego Martínez. Uno de los futbolistas que espera tener mayor continuidad de la mano de un viejo conocido es Lucas Blondel (coincidieron en Tigre), y el lateral derecho viene de cerrar un 2023 muy particular en su vida porque su nombre estuvo envuelto en las revistas del corazón por los rumores de un supuesto romance con la periodista Morena Beltrán.

Un usuario en redes sociales había viralizado una imagen que la mostraría a ella con el jugador en su llegada a una playa de Punta del Este con el mar de fondo. Además, una musculosa utilizada por el hombre de 27 años coincidiría con una mostrada en su perfil oficial, y fue la usada por diferentes personas para realizar sus elucubraciones. Los protagonistas de la noticia habían elegido el silencio hasta el momento, pero en los últimos días Blondel brindó una descontracturada charla con el canal de YouTube, Estudio B, donde dejó un pícaro guiño ante estas versiones.

“Me gusta irme de vacaciones. ¿A quién no? Elijo la playa...”, manifestó con una sonrisa, al mismo tiempo que uno de los conductores del ciclo, Lautaro Pelletán, le tiró el anzuelo con una pregunta: “¿Las Toninas?”. Esta referencia está emparentada a que el defensor había subido una historia a Instagram e identificó el sitio con la ciudad del Partido de la Costa, a pesar de que, en esas horas, se habían tomado las imágenes que lo mostrarían con Beltrán en Uruguay.

Esos movimientos en redes de la periodista de ESPN (se “ubicó” en Ibiza) y el lateral del Xeneize fueron rápidamente identificados como métodos de contrarrestar la información con cierta ironía, más allá que ninguno salió a negar o confirmar los trascendidos. Incluse días más tarde se difundieron nuevas imágenes.

Tras el planteo sobre Las Toninas que le hicieron en la nota, el entrevistado ensayó una rápida respuesta entre risas: “Sí... ¿Conoces?”. “Nunca fui, lindas playas”, remató el presentador. “Está bueno, sí...”, cerró el deportista.

La foto que disparó los rumores de romance entre Blondel y Beltrán

En esta misma entrevista, Blondel fue consultado por los tatuajes que tiene y contó cómo eligió los diseños: “Son todas cosas que tengo recuerdo de chico. Miraba muchos dibujitos, pasaba horas delante de la TV. Siempre quise que mis tatuajes sean que los vea alguien y les cause gracia, me parecía divertido. Fui eligiendo... El Rey León porque me marcó de chiquito. ¿Cuántos tengo? No lo sé exactamente, pero tendré entre 23 o 25”. Uno de los conductores le indicó que debía hacerse uno más para que el número sea par, aunque el protagonista hizo alusión a una histórica tradición: “Pero hay que tener impar los tatuajes”.

Por otro lado, se refirió a los característicos asados en la concentración de Boca Juniors: “Al mediodía, comemos siempre en el club después de los entrenamientos. Siempre hay el día que nos vamos a concentrar, pero no hay un asado organizado. Si quiere, cada uno puede comer. Nada raro para imaginarse”. En este sentido, fue consultado sobre si Román se ha llegado a calzarse el traje de asador. “No, no, Román no es el asador”, contó mientras se reía. Y concluyó: “Son ricos, pero es algo para juntarnos todos a comer, nada más que eso”.

La publicación de Lucas Blondel etiquetando a Las Toninas (lucasblondel17)

También expresó cómo es su relación con el flamante presidente del club: “He cruzado palabras con él, pero no mucho. Está siempre en el predio, pero no te lo cruzas siempre”. En este sentido, declaró no haber padecido su adaptación al Mundo Boca: “Todavía no lo he sufrido. No me costó la adaptación, quizás también por el hecho de no participar tanto. Las veces que me tocó estar me fue bien y, en ese sentido, no lo sufrí”.

Al mismo tiempo, comentó cuál es su método para seguir la dieta propuesta por la nutricionista del Xeneize: “Me encantan los dulces, los postres... ¿Cómo me controlo? No hay que tener, cuando tenés en la heladera te levantas a buscarlo”.