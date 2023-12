Las nuevas fotos en la playa de Morena Beltrán y el futbolista de Boca Juniors Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel estarían iniciando una relación amorosa

Cada día que pasa, el romance entre Lucas Blondel y Morena Beltrán toma forma. Si bien ambos protagonistas no lo anunciaron, el futbolista de Boca Juniors de 27 años y la periodista deportiva estrella de la cadena ESPN de 24 estarían iniciando una relación amorosa. Por lo menos así lo confirman las nuevas fotos de ambos en una playa, que sería de Punta del Este.

Te puede interesar: ¿Romance en puerta? Se conoció la primera foto de More Beltrán junto a un jugador de Boca Juniors

Días atrás, las versiones iban en aumento en redes sociales luego de que circularan diversas publicaciones de sus Instagram donde ambos se regalaron likes. Sin embargo, hubo una foto en particular que se viralizó e hizo explotar definitivamente los rumores de un vínculo.

Lucas Blondel y Morena Beltrán juntos en la playa

Tras ello, y al tanto de tamaña repercusión que habían provocado sin querer, los jóvenes decidieron lanzar sendos posteos en sus cuentas oficiales que parecerían tener el objetivo de contrarrestar las informaciones con cierta ironía. Eso sí: ninguno desmintió hasta ahora lo que se instaló con fuerza en los principales portales sobre una incipiente relación.

Te puede interesar: Los llamativos posteos de la periodista Morena Beltrán y el futbolista de Boca Lucas Blondel tras los rumores de romance

El lateral del Xeneize subió una Storie donde no daba demasiadas pistas del lugar en el que se encontraba, más allá de ser notoriamente una playa. Él, en su publicación, identificó el sitio como “Las Toninas”. La periodista de la cadena ESPN, imitó el hecho una hora más tarde: subió una Storie a su perfil de Instagram etiquetando la ubicación “Ibiza”. La foto, tomada en lo que parecería ser un baño, tuvo otra escena ya sin la etiqueta de la ubicación.

El "me gusta" de Morena Beltrán a Lucas Blondel en Instagram

El usuario de X (antes Twitter) @joaccolyon fue el primero en difundir una foto de ellos juntos. “Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”, aseguró. El detalle de la comparativa entre imágenes ya se había generado tiempo atrás cuando los seguidores percibieron que los fondos de las distintas fotos de Beltrán y Blondel en una pileta parecían ser similares.

Te puede interesar: Así son las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors y River Plate: del “romántico” viaje de Valentín Barco con su novia al particular look de Borja

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN. Pero por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantía que militaba en Flandria de la Primera Nacional y del que se separó meses atrás.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, con posteos separados, en una misma pileta (Instagram)

Otro de los posteos clave en que los usuarios hicieron foco fue el del 7 de diciembre, cuando la joven tituló “cositas q me hacen feliz”, junto a un emoji de un corazón. Entre las 10 fotos que compartió había una de un plato de comida, un mate y una leyenda “Mucha Sonrisa”. Un dato no menor es que el apodo de Blondel es, justamente, Sonrisa. Esto sin contar al “me gusta” que le dio More y el like como respuesta del futbolista en varias oportunidades. Tampoco pasó inadvertido el detalle que entre los casi 5 mil seguidores que ostenta en Instagram la hermana del deportista, Cloé, aparece Morena Beltrán.

La historia de Lucas es especialmente singular: su padre es el ex tenista suizo Jean-yves Blondel, que en los 80 llegó a estar rankeado entre los mejores 500 tenistas del circuito ATP tanto en singles como en dobles. En sus redes se identifica como entrenador de tenis, más allá de parecer compartir con su hija la pasión por distintas ramas del arte.

La primera foto que se viralizó de Lucas Blondel y Morena Bletrán juntos en la playa

Lucas se inició como futbolista profesional en el 2017 con la camiseta de Atlético Rafaela y emigró a Tigre luego de cinco temporadas en La Crema. Tras destacarse tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional con el Matador, dio el salto consagratorio en su trayectoria este año al firmar con Boca Juniors. El Xeneize pagó casi 2 millones de dólares por su ficha y, hasta el momento, sumó 10 presencias (9 como titular) y colaboró con 2 goles en este semestre que lleva como deportista del club presidido actualmente por Juan Román Riquelme.

Morena Beltrán es una de las periodistas más destacadas de su generación. Nacida en 1999, se destacó rápidamente en redes sociales por su puntilloso análisis del fútbol y a partir del 2019 se convirtió en una de las figuras de la cadena ESPN que la tiene como referente en distintas producciones.

Mientras las versiones sobre el vínculo entre Blondel y Beltrán crecen, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram, se aguarda por lo que sería la inminente confirmación del noviazgo.

LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE MORENA BELTRÁN Y LUCAS BLONDEL

morenabeltran10

lucasblondel17

morenabeltran10

(Instagram)

(Instagram)

(Instagram)