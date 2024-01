La tajante sentencia de Max Verstappen sobre Checo Pérez que generó impacto en la Fórmula 1

Max Verstappen disparó contra su compañero de equipo, Sergio Pérez, desmereciendo una virtual paridad entre ambos tras las cuatro primeras fechas del campeonato pasado (REUTERS/Issei Kato)

El hambre de gloria de Max Verstappen parece no tener fin. Pese a su tricampeonato en la Fórmula 1 conseguido la pasada temporada y al haber ganado 19 de los 22 Grandes Premios, el neerlandés de 26 años quiso dejar en claro su superioridad respecto de su compañero de equipo en Red Bull, Sergio “Checo” Pérez. En una reciente entrevista, echó por tierra la paridad que hubo entre ambos en las primeras cuatro fechas.

Exprimiendo de entrada al Red Bull RB 19, Verstappen se impuso en la apertura del campeonato corrida en Bahréin y el azteca fue segundo. Pero en la segunda fecha Checo fue el ganador y Max, que largó 15º por una falla en el eje de transmisión durante la clasificación, culminó detrás del nacido en Guadalajara.

En la continuidad del certamen, Verstappen se impuso en Australia. En tanto que Pérez sufrió el sábado ya que se despistó en la Q1 (primer corte de la clasificación) y partió último el domingo, en el que pudo terminar quinto. En el cuarto evento de la temporada, Checo se tomó revancha y venció en Azerbaiyán, donde también ganó la carrera sprint, y Verstappen fue su escolta.

A esta altura creció la expectativa en Latinoamérica por una eventual pelea por el título del mexicano contra el neerlandés, pero luego el europeo tuvo un rendimiento aplastante y ganó 17 de las 18 carreras siguientes. Se consagró de forma anticipada en Qatar, a falta de cinco fechas para concluir el calendario.

Max Verstappen comenzó el año ganando en Bahréin (AP Foto/Frank Augstein)

Pese a esa igualdad en el amanecer del campeonato, Verstappen expresó que para él no hubo tal paridad. “Tienes que pintar el cuadro completo”, disparó el tricampeón mundial en una entrevista con Auto Motor und Sport. “En Arabia Saudita tuve que salir desde la 15º posición. El coche de seguridad me penalizó ligeramente en Bakú. Así que, desde mi punto de vista, no es del todo justo hablar de que estuvo igualado. Porque no fue así desde mi punto de vista”, agregó.

“Estuvo más cerca, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que lo provocaron. Eso distorsionó la impresión hasta cierto punto”, sentenció sobre la competencia directa con Pérez. Luego reparó sobre la puesta a punto de cada uno y planteó que no tuvo ninguna ventaja. “Yo pongo a punto el coche como a mí me gusta. Y el otro piloto lo hace a su gusto. Los ingenieros desarrollan el coche para hacerlo más rápido. Y no como a mí me gustaría que fuera”, esgrimió.

Sergio "Checo" Pérez logró una gran victoria en Arabia Saudita y celebra tras terminar primero en el circuito callejero de Yeda (REUTERS/Luca Bruno)

“Lo mismo ocurre con el estilo de conducción. ¿Cuál es tu estilo de conducción? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para hacerlo lo más rápido posible. Esa es la clave para ser un buen piloto de Fórmula 1. Adaptarse a lo que te da el equipo”, subrayó Max.

Por otro lado, criticó al actual formato de los eventos que tienen las carreras Sprint sabatina, que es un tercio de las competencias dominicales. Este año también se modificaron las reglas del parque cerrado en el que los autos no pueden tocarse entre las dos carreras. El parque cerrado es un lugar en el que los autos quedan guardados tras la primera competencia y ningún integrante de las escuderías puede tocarlos.

Verstappen apuntó a que debería flexibilizarse con dos parques cerrados, uno para el sábado y otro el domingo. “El parque cerrado de las carreras Sprint apesta. Si te equivocas con los reglajes, quedarás atrapado ahí durante el resto del fin de semana. Yo habilitaría un parque cerrado para para el sábado y otro el domingo”, explicó.

Largada en Interlagos, Brasil, una fechas fechas con carreras Sprint, cuyo formato cuestionó Max Verstappen, quien, no obstante, lidera el pelotón en la foto y ganó el domingo (REUTERS/Carla Carniel)

En tanto que tampoco comparte los compuestos de gomas disponibles y también pidió que se pueda ampliar el margen. “No me gusta el formato actual del uso de los compuestos con medio-medio-blando. Ya no sabes qué hacer. ¿Solo una vuelta rápida? ¿O rápido, lento, rápido? ¿Por qué necesitamos todas estas cosas raras? Incluso yo me pregunto cuáles son las reglas ahora. Me siento perdido. Es como un circo”.

Max no comparte este tipo de regulaciones y con un tinte de nostalgia de cuando veía las carreras de chico, sostuvo que las carreras deberían volver a lo que eran hace un par de años atrás y que mantengan la expectativa entre el público. “Siempre he dicho que entiendo el lado comercial. Pero lo veo como un corredor puro. Le quita algo de magia. Cuando era niño, cuando encendía la televisión, me preguntaba con entusiasmo qué pasaría en la carrera”, recordó.

“Como fanático, no tienes toda la información privilegiada sobre la degradación de los neumáticos ni nada por el estilo. Ves un Red Bull, un Mercedes y un Ferrari en la grilla y te preguntas cómo terminará todo. Una carrera de velocidad te permite saber más o menos lo que sucederá al día siguiente. A menos que surjan circunstancias locas. Por ejemplo, debido a un cambio de tiempo. Por lo general, puedes estimar el ritmo de carrera después de un Sprint. Creo que eso quita la tensión”, concluyó.