El macabro descubrimiento del fiscal que investiga el asesinato de un jugador de rugby: la trama detrás del caso que conmociona a Francia

Benjamin Arnauné murió el 30 de diciembre

La muerte del rugbier Benjamin Arnauné bajo extrañas circunstancias en medio de un incendio en su hogar ubicado en Lesponne (Altos Pirineos) conmociona a Francia. El hallazgo de su cuerpo carbonizado hace una semana parecía indicar una tragedia provocada por un accidente, pero todo cambió con la detención de su ex pareja y el paso de las horas confirmó escalofriantes detalles dentro de una investigación que ya tiene una confesión.

Te puede interesar: Horror en Francia: encontraron el cuerpo carbonizado de un jugador de rugby y detuvieron a su pareja

El diario francés, Le Parisien, se hizo eco de un comunicado de prensa divulgado por el fiscal de la ciudad de Pau, Rodolphe Jarry, donde afirma que Tatiana B. (su apellido se mantiene reservado), única detenida por el violento episodio, afirmó ser la asesina: “Admitió que agarró un rifle y disparó contra Benjamin, accidentalmente en su opinión, en una ocasión”. La joven de 35 años fue acusada de este delito en la audiencia bajo custodia policial llevada a cabo este viernes por la tarde ante un juez de instrucción. Este jueves fue hospitalizada por un corto lapso a causa de desmayos repetidos a pocas horas de ser privada de su libertad.

El periódico se apoyó en sus fuentes para aportar que la mujer disparó en dirección a la víctima, con quien había estado en pareja por casi 17 años. Según su versión, ese accionar se produjo de manera accidental como consecuencia de una “tensión nerviosa extrema” frente a una inminente separación porque se había acordado que abandonaría la casa del siniestro el sábado 30 de diciembre.

Te puede interesar: El grupo inversor del Manchester City se lleva a otra promesa del fútbol argentino

El paso a paso de los acontecimientos reveló las circunstancias de este deceso, siempre basándose en el testimonio de la detenida, quien recordó un “altercado verbal” con él durante la noche del 29 al 30 del último mes de 2023. Allí, el hombre de 33 años “la instó a mudarse” y, a continuación, Le Parisien concluye el relato: “Tatiana B. puso el cañón de su escopeta en la cabeza de Benjamin cuando éste estaba tumbado en la oscuridad. Acababa de comprar el arma con la intención de suicidarse, y no dominaba su manejo. Por ello, el disparo fue involuntario”. La hora exacta del crimen aún es materia de investigación por la Unidad de Investigación de Toulouse.

Allí, el fiscal de Pau se paró en las afirmaciones de la confesa autora material para afirmar que “presa del pánico, decidió prender fuego a la casa con una botella de gasolina, pensó en suicidarse, antes de cambiar de opinión y abandonar finalmente el lugar”. El cuerpo carbonizado fue hallado por los bomberos entre los escombros del incendio. La acusada expresó sentirse “agotada” tras huir por cinco días escondiéndose en el campo o hasta durmiendo a la intemperie. Luego de ser llevada a la cárcel, manifestó estar “llena de arrepentimiento” por su fatal acto.

La idea de suicidarse mencionada como motivo en la compra de la escopeta permanece ligada a su declaración. Ella puntualizó en que la relación se había vuelto “tóxica”. Sin entrar en detalles, contó que Benjamín nunca fue violento físicamente, pero en los últimos meses registró una serie de comentarios y actitudes vejatorias y humillantes que la llevaron a contemplar el escenario de quitarse la vida en numerosas ocasiones.

Te puede interesar: Las explosivas frases de una ex figura del fútbol francés a Kylian Mbappé: “Espero que se vaya del PSG, de todo corazón”

Aquí, la historia toma otro camino. El portal galo La Nouvelle République des Pyrénées dialogó con uno de los mejores amigos de Benjamin Arnauné, quien contó que Tatiana ya había tenido un intento de piromanía hace un mes y medio en el hogar de la nueva pareja de su ex novio: “Benji me lo contó esa misma mañana. Apareció con una sudadera con capucha y se escondió en la ducha a las 2.30 de la madrugada”. Había llevado un martillo, cerillas y una sustancia inflamable, según la narración de esa persona. No se presentó ninguna denuncia gracias a que Arnauné convenció a su flamante compañera de no hacerla por pedido expreso de Tatiana.

Este informante contó que Benjamin se había separado de ella hacía un año, aunque la sospechosa no la podía aceptar: “Sabíamos que ya no estaban juntos. Pero en las comidas que teníamos con amigos, en las que ella se imponía, le pasaba la mano por el pelo como si no hubiera pasado nada. Parecía avergonzado”.

Dos meses antes a su muerte, le pidió que abandonara la casa en medio de los inicios de su nueva relación: “Después de eso, Benjamin encontró un localizador GPS en su bolso”. Y añadió: “Por la noche, dormía en la nueva casa que se había hecho construir. Por la mañana, volvía a la casa donde se alojaba Tatiana para ducharse y recoger su ropa limpia, nada más. Siempre tuvo miedo de que se suicidara. Hasta el final, quiso hacer lo correcto para protegerla”.

El fiscal de Pau, Rodolphe Jarry, afirmó: “En esta fase, las investigaciones continúan sobre la base de una comisión rogatoria”. El abogado de Tatiana B., Stéphane Jaffrain, esbozó que le había pedido a su cliente que “guardara silencio en vista de su estado de debilidad” y que no tenía “nada que informar por el momento”.

Arnauné se desempeñaba como jugador de rugby y era conocido en la zona por haber jugado durante muchos años en el equipo de la ciudad. Los bomberos habían acudido al lugar por un llamado a emergencias y, después de controlar la situación, hallaron un arma de fuego. Más tarde, la Policía encontró rastros de sangre y, a falta de los resultados arrojados por la autopsia, se cree que el deportista fue herido de bala antes de que su cuerpo sea consumido por las llamas.