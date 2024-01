Las declaraciones que complican Rohan Dennis, el famoso ciclista acusado de matar a su esposa en un incidente de tránsito

Rohan Dennis (33) junto a su esposa Melissa Hoskins (32)

El ciclista profesional Rohan Dennis, conocido en el mundo del deporte por su habilidad en las contrarreloj individuales (fue campeón del mundo en 2018 y 2019), se encuentra ahora en el centro de una investigación policial. Se le imputan cargos de “homicidio por conducción imprudente y poner en peligro la vida de otras personas”, después de que su mujer falleciera en el hospital como resultado de las heridas sufridas en un incidente de tráfico.

La muerte de Melissa Hoskins, también ciclista, ha provocado que las autoridades intensifiquen las indagaciones para determinar la intencionalidad del hecho. Mientras tanto, Dennis fue detenido y luego liberado bajo fianza a la espera de una vista judicial del 13 de marzo.

En medio de este entorno caótico, las declaraciones de Brent Copeland, ex directivo del equipo Bahrein-Mérida, han captado una atención significativa. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Copeland reveló detalles de su experiencia anterior con Dennis, especialmente recordando una situación durante la contrarreloj individual del 19 de julio de 2019. En ese entonces, Dennis, favorito para la competición, se detuvo abruptamente a 93 km de la salida, abandonó su bicicleta en una estación de servicio y se retiró misteriosamente del evento sin previa explicación.

“Nunca fue fácil entender con qué Rohan Dennis estaba hablando. Como si en él convivieran dos personas diferentes”, expresó Copeland, hoy parte del equipo Jayco-AlUla. El dirigente sudafricano aportó más detalles sobre el año 2019, calificado por él mismo como complejo en cuanto a la gestión emocional de Dennis. “Tenía su psicólogo”, comentó Copeland, resaltando el esfuerzo conjunto del equipo para comprender y abordar las problemáticas mentales que el ciclista parecía enfrentar.

Dennis se consagró campeón de la cotrarreloj en 2018 y 2019 (Reuters)

A pesar de las visitas frecuentes que Copeland realizó a Dennis y su familia (contrajo matrimonio en 2018 y tenía dos hijos), incluyendo una a Andorra donde residían, el ex director del equipo confesó haber sentido que las situaciones mejoraban, algo que desestimó cuando vio posteriores y sorprendentes retiros del ciclista en diversos torneos, como el acontecido en la Vuelta al País Vasco.

El comportamiento impredecible de Dennis ha llevado a Copeland a especular sobre un presunto trastorno de bipolaridad, aunque esto no ha sido corroborado oficialmente. El entorno del ciclismo ha estado consternado por estos sucesos, incluyendo un episodio particularmente grave ocurrido el 21 de octubre de 2021. Ese día, la policía de Andorra comunicó el rescate de una mujer australiana, víctima de violencia y amenazas por parte de su esposo, también australiano. Aunque inicialmente no se brindaron mayores detalles, surgieron teorías que apuntaban a Dennis como el posible agresor. No obstante, las confirmaciones oficiales no se hicieron públicas hasta ahora, complicando el panorama legal y personal del ciclista en el inicio del 2024.

La comunidad del ciclismo, así como el público en general, sigue con gran expectación el desenlace de estos trágicos eventos, que han transformado la imagen pública de un deportista en la de un individuo asociado a actos de extrema gravedad. Se especula que el material de cámaras de seguridad privada podría ser clave para esclarecer los acontecimientos que aún están rodeados de incertidumbre.

De acuerdo con información revelada recientemente por The Advertiser, una fuente de noticias de Adelaida, las fuerzas de seguridad han verificado ciertos detalles del incidente. Según el reporte policial, Melissa fue arrastrada varios metros después de haberse aferrado a la manija de la puerta del coche. La policía confirmó que previamente había estado encima del capó del vehículo antes de agarrarse a la manija y ser desplazada por el automóvil, un evento que culminó cuando finalmente se soltó.