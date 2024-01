Una ex estrella de la Premier League pasó un día con Marcelo Bielsa y contó su experiencia: “Fue una masterclass”

Les Ferdinand Habló De Marcelo Bielsa

El apellido Ferdinand es sinónimo de fútbol en el Reino Unido. Leslie, primo del ex defensor Río y de Anton, dejó su huella en el Queens Park Rangers y el Brentford durante sus primeros pasos en el profesionalismo a fines de la década del ochenta. Su mejor versión la tuvo en el Beşiktas de Turquía, donde marcó 14 goles en 24 partidos, lo que le permitió llegar a la selección de Inglaterra,

En el combinado británico debutó contra San Marino en un compromiso que finalizó 6 a 0 a favor del conjunto que logró la Copa del Mundo de 1966. Tras marcar 90 goles en 183 compromisos en el fútbol turco, su carrera continuó por el Newcastle, donde también dejó un gran recuerdo. Sus pasos por el Tottenham, West Ham, Leicester y Bolton no fueron los mejores a lo largo de su trayectoria, pero su capacidad goleadora fue indiscutida. A pesar de no tener el reconocimiento de sus familiares, el ex delantero es considerado una estrella en su país. Y en el último tiempo su figura acaparó la atención de los argentinos por las palabras que le dedicó a Marcelo Bielsa en la televisión de su país.

“Hace poco tuve la experiencia de pasar un día con Marcelo Bielsa. Después de pasar el día con él, le dije: He tenido a muchísimos maestros en mi vida y siento que he conocido al mejor director técnico. Fue una masterclass”, recordó Les. Y continuó manifestando su admiración hacia el Loco: “Ha sido fascinante, absolutamente fascinante. Me dejó alucinado, fue absolutamente alucinante. Todos los términos futbolísticos. Todo lo que atribuye y habla al respecto, su conocimiento y experiencia son insuperables. Ahora entiendo por qué personas como Pep Guardiola y Pochettino hablan bien de él”.

En la actualidad, el estratega rosarino está focalizado en la selección juvenil de Uruguay, dado que trabaja con la mira puesta en el torneo Preolímpico que se disputará en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero, y clasificará a dos equipos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 5 de enero será el último día en el que se podrá presentar la lista de 23 convocados para el certamen internacional. La Celeste integrará el Grupo B junto a las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Perú. Los dirigidos por Bielsa debutarán el 24 de enero frente a la Albirroja. La última vez que el elenco charrúa disputó unos Juegos Olímpicos fue en la edición de Londres 2012, donde el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez y reforzado por Luis Suárez y Edinson Cavani no pasó la primera ronda tras caer ante Senegal e Inglaterra. El conjunto sudamericano conquistó el oro en dos oportunidades: París 1924 y Ámsterdam 1928. Y el Loco buscará la medalla dorada como lo logró con la Albiceleste en Atenas 2004.