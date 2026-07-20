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El técnico de España Luis De la Fuente confesó qué le dijo a Scaloni tras ganarle la final del Mundial

El entrenador de la Roja ponderó el trabajo realizado por el estratega argentino en la Albiceleste

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Luis de la Fuente, seleccionador de España, dedicó un emotivo reconocimiento público a Lionel Scaloni tras la victoria por 1-0 en la final del Mundial 2026 ante Argentina en Nueva York. El entrenador español abordó su vínculo personal y profesional con el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al partido, donde Scaloni se mostró visiblemente emocionado. El gesto de De la Fuente ofreció una imagen de respeto mutuo que marcó el cierre de uno de los duelos más esperados del fútbol internacional.

El enfrentamiento entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 no solo definió el campeón, sino que también expuso la relación de admiración y aprendizaje entre los entrenadores de ambos equipos. Al ser consultado por el oriundo de Pujato, el técnico de la Roja expresó: “Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, por las conversaciones que hemos tenido de fútbol. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre; y a mí me ha servido de mucho”.

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La relación entre De la Fuente y Scaloni no se forjó únicamente por el cruce en la final. El director técnico de España fue el profesor del argentino durante su formación como entrenador en el país europeo y, desde el 2017, mantienen una gran cercanía. El estratega de la Roja relató en conferencia: “Yo soy una persona que escucho mucho y aprendo siempre o trato de aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho”.

La admiración de De la Fuente hacia el trabajo de su colega argentino quedó en evidencia durante la rueda de prensa, en la que Scaloni se quebró emocionalmente tras la derrota. El seleccionador español, lejos de limitarse a las formalidades, insistió en resaltar la trayectoria de Scaloni al frente de la selección argentina: “Lamento su estado, lo entiendo, pero tiene que estar muy feliz, muy contento de la trayectoria que lleva en la selección Argentina. Ha batido todos los récords, tiene todavía un grandísimo recorrido, es joven, eso le he dicho”, manifestó.

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Al finalizar el encuentro, y ante la pregunta sobre su vínculo con el técnico argentino, De la Fuente develó lo que le dijo a Scaloni: “Le he dicho: ‘Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti, así que hoy, hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros’”.

Vale destacar que los caminos de De la Fuente y Scaloni se cruzaron en distintos seminarios y partidos de selecciones juveniles. Allí, ambos intercambiaron métodos de trabajo y análisis sobre la presión que implica dirigir en el máximo nivel. De la Fuente reconoció públicamente que esas conversaciones privadas fueron determinantes para su crecimiento profesional y que muchas de las ideas intercambiadas con Scaloni influyeron en la preparación de la selección española.

Durante la final, la relación de respeto se trasladó al campo de juego y al desenlace del torneo. España, dirigida por De la Fuente, se impuso 1-0 a Argentina en tiempo suplementario gracias a un gol de Ferran Torres, resultado que le permitió conquistar su segundo título mundial.

Producto de este marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni y comandados por Lionel Messi dentro de la cancha vieron truncado su sueño de proclamarse bicampeones del mundo. Bajo el mando del estratega de Pujato, la Albiceleste ganó dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima ante Italia y el Mundial 2022 de Qatar. Además, clasificó a esta edición de la Copa del Mundo como líder de las Eliminatorias Sudamericanas.

El camino de Argentina para arribar a la final fue irregular, pese a su inicio perfecto en la fase de grupos, al quedarse con su zona tras golear 3-0 a Argelia, vencer 2-0 a Austria y superar 3-1 a Jordania. Luego se impuso por 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde, se impuso de manera agónica por 3-2 ante Egipto en octavos de final, en cuartos de final vencieron 2-1 a Suiza en tiempo suplementario y en semifinales eliminaron a Inglaterra por 2-1.

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