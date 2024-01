Una estrella del Manchester City reveló que su familia sufrió un millonario robo en su mansión: “No puedo explicar lo devastado que estoy”

El futbolista se pronunció sobre el caso en sus redes sociales (Reuters)

El futbolista inglés Jack Grealish, quien actualmente desempeña un rol clave en el Manchester City, ha sido víctima de un asalto en su hogar mientras competía en un partido contra el Everton la noche del miércoles. Durante el incidente, los criminales se apropiaron de bienes valorados en un millón de libras (aproximadamente 1,3 millones de euros), incluyendo relojes y joyas de valor.

El ataque se llevó a cabo en la propiedad de Grealish estimada en 5,5 millones de libras, lugar donde en ese momento se encontraban varios familiares del jugador reunidos para seguir el partido. El robo fue advertido debido a la conducta inusual de los perros del futbolista, tras lo cual los presentes intentaron contactar a las autoridades. A su llegada, la policía no logró encontrar a los responsables del robo.

Sin embargo, a pesar del elevado costo de los bienes sustraídos, no se reportaron heridos entre los presentes en la residencia durante el incidente.

El suceso llevó al jugador de 28 años a compartir un emotivo mensaje en Instagram, plataforma en la que acumula más de 9.1 millones de seguidores. “No tengo palabras para explicar lo destrozado que estoy por el robo que tuvo lugar en mi casa hace unos días,” comentó. Evidenciando un profundo dolor y preocupación por el bienestar de su familia, enfatizó en la prioridad que representa la seguridad de sus seres queridos sobre cualquier pérdida material. Refiriéndose al evento como “una experiencia traumática”, agradeció la ausencia de lesiones físicas y extendió su gratitud por el apoyo recibido.

“No es algo que pueda celebrar”, admitió Grealish, aludiendo a los logros deportivos del último año contrastados con este lamentable suceso, y expresó su deseo de justicia hacia quienes cometieron el crimen. “Espero que los encuentren y los lleven ante la justicia para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo que nosotros”. Por último, el deportista no desaprovechó la oportunidad para agradecer a su club, compañeros de equipo y seguidores, deseando un feliz año 2024 a todos.

Este robo se suma a otro incidente similar ocurrido en el mismo mes, en el cual Kurt Zouma, jugador del West Ham, también fue víctima de un asalto en su domicilio. Como respuesta, su club ofreció una recompensa de 25.000 libras para quien pudiera aportar información relevante sobre el crimen.

Grealish se había mudado a su mansión actual, que cuenta con amenidades de lujo como pistas de tenis, un campo de fútbol y un lago, antes de las últimas navidades con su pareja, la modelo Sasha Attwood. La policía de Cheshire confirmó haber recibido el aviso del robo y aseguró estar investigando el hecho. Hasta el momento, no se han realizado detenciones vinculadas con el asalto a la vivienda del futbolista.

El descargo de Grealish completo

No puedo empezar a explicar lo devastado que estoy por el robo que tuvo lugar en mi casa hace unos días.

Mi familia significa mucho para mí y nada es más importante que garantizar su seguridad. Esta ha sido una experiencia traumática para todos nosotros, estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido.

He tenido tantas experiencias y logros increíbles en los últimos 12 meses, pero para ser honesto, ahora es el mejor año de mi vida en el fútbol. No parece algo que pueda celebrar. Las personas que cometen estos terribles crímenes no tienen idea del daño que causan a la vida de las personas. Espero que sean encontrados y llevados ante la justicia para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos.

Agradezco los mensajes de todos y el apoyo de mis amigos, compañeros y del club. En una nota más positiva, me gustaría agradecer a todos por su apoyo durante este último año, les deseo a usted y a su familia un feliz 2024