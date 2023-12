El mercado de pases de River Plate: los ex que están en la mira y cómo avanza el “plan reducción”

Martín Demichelis piensa en el armado del plantel de River Plate para el 2024 (EFE/Paolo Aguilar)

Luego de un año con algunas turbulencias, River Plate cerró la temporada levantando la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Tras un breve descanso hasta inicios de enero el equipo conducido por Martín Demichelis viajará rumbo a Estados Unidos para realizar la parte fuerte de la pretemporada en el impactante complejo del IMG Academy. Mientras tanto, tanto la dirigencia como la secretaría técnica (encabezada por Enzo Francescoli y secundado por Leo Ponzio), se mueven con sigilo en esta ventana de transferencias para concretar el nuevo plan reducción que propone el entrenador y dar un salto de calidad de cara al 2024 para ir en búsqueda de la ansiada Copa Libertadores.

Como adelantó Infobae en la anterior ventana de transferencias, el ex estratega del Bayern Munich pretende bajar nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel, ya que su ideal sería reducirlo a un total de 26.

En contrapartida, en Núñez también trabajan en búsqueda de refuerzos además del volante uruguayo Nicolás Fonseca, a quien adquirieron el semestre pasado, pero lo dejaron seis meses más en Montevideo Wanderers. River Plate compró el 60 por ciento de su ficha a cambio de US$ 2.257.000 a pagar en cuatro cuotas. Firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas es el de Hernán López Muñoz, quien surgió de la cantera millonaria y actualmente se desempeña en Godoy Cruz de Mendoza, donde es una de las principales figuras del equipo. Tras destacarse esta temporada, el Tomba no dudó en hacer uso de la opción de compra de la mitad de su pase (1 millón de dólares) para quedarse con el sobrino nieto de Maradona.

No obstante, desde el entorno del futbolista le explicaron a Infobae que su vuelta no sería sencilla, ya que Godoy Cruz no tiene intenciones de desprenderse de él (jugará la Copa Libertadores) y que en caso de venderlo sería ante una oferta importante de Europa.

River Plate sondeó la posibilidad de repatriar a Hernán López Muñoz (NA)

Otro sector del campo en el que River Plate busca reforzarse es en el puesto de centrodelantero luego de la salida del venezolano Salomón Rondón, que decidió rescindir su contrato ya que no se adaptó a la vida en Argentina, y los rumores de un posible interés desde Arabia Saudita por el colombiano Miguel Borja. Aunque una idea es la de tratar de moldear a Facundo Colidio como un nuevo Lucas Beltrán, no se descarta que la institución vuelva a ir a la carga por Lucas Alario, quien en el último tiempo estuvo perseguido por una lesión en la rodilla. El goleador vería con buenos ojos alejarse del Eintracht Frankfurt de Alemania, donde no es titular. Sin embargo, su vuelta al fútbol argentino no sería sencilla.

Otro nombre que aparece en la carpeta es el de Matías Arezo, delantero de 21 años que ya estuvo en la mira en anteriores mercado de pases. Viene de un préstamo en Peñarol y debe regresar al Granada de España, club dueño de su pase. El atacante tuvo una buena temporada a nivel individual después de haber disputado 40 partidos con 22 goles y 4 asistencias. Para lograr su desembarco en Núñez deberían desembolsar una importante suma de dinero, ya que la idea de los españoles sería venderlo (en enero de 2022 abonaron seis millones de euros por el 50% de su pase a River Plate de Uruguay).

Tampoco se descarta que el flamante campeón del Trofeo de Campeones realice algún movimiento por un marcador de punta derecho. Con Leo Godoy (Estudiantes de La Plata) cerca de recalar en el fútbol brasileño, otro nombre que gusta en el Monumental es el del uruguayo Agustín Sant’Anna, de Defensa y Justicia. Para sumar en la zona media el nombre con más consenso es el de Federico Redondo, hijo de Fernando e incipiente figura de Argentinos Juniors y la selección argentina Sub 23. El Bicho preferiría venderlo al exterior y solicitaría un monto cercano a los 10 millones de dólares por su pase.

En el rubro salidas hay que resaltar las otras bajas confirmadas, como las de Enzo Pérez (decidió no renovar su vínculo y buscar un nuevo destino), Jonatan Maidana (no se le ofreció renovar y aún no definió si seguirá jugando de manera profesional) y Nicolás De La Cruz (Flamengo de Brasil pagó su cláusula de rescisión). A esta nómina se le podrían agregar en los próximos días los de Emanuel Mammana y Bruno Zuculini, a quienes se les finaliza el vínculo a fin de año. Durante los primeros días de enero, tras cumplir 18 años, también se oficializará la venta del Diablito Echeverri al Manchester City en un monto cercano a los 25 millones de euros, pero seguirá a préstamo en el club por una temporada.

En contrapartida, el delantero Matías Suárez está cerca de renovar su vínculo y se hizo uso de la opción de compra de Leandro González Pirez (200 mil dólares), pese a que el Inter Miami expresó públicamente su deseo de repatriar al marcador central para elevar el nivel defensivo del equipo comandado por Lionel Messi.

Dos que no son prioridad para el entrenador y buscan un nuevo destino son Andrés Herrera y Agustín Palavecino, quien está en carpeta de San Lorenzo y del Olympiacos de Grecia. River Plate también podría hacer caja con alguno de sus futbolistas que se encontraban cedidos en otras instituciones. Augusto Batalla, luego de destacarse en San Lorenzo, iría a préstamo al Granada de España hasta junio del 2024 y con una obligación de compra en caso de mantenerse en Primera División. Alex Vigo, tras su paso por Estrella Roja de Belgrado, podría ser comprado por Talleres de Córdoba.