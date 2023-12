Carlo Ancelotti reveló de qué club es hincha y causó una revolución: “Esa simpatía aún sobrevive”

El entrenador que hizo historia con Milan confesó de qué club es hincha

Carlo Ancelotti es una leyenda viviente del Milan. El histórico entrenador de 64 años se dio el lujo de ganar 2 Champions League en su etapa como futbolista, repitió este logro cuando le tocó asumir las riendas del equipo y le llegó a ganar una final a Boca Juniors en el Mundial de Clubes. Uno de los más ganadores en el Rossonero posee una estima absoluta por parte de los hinchas, pero en este final de año se viralizó una llamativa declaración que causó mucho revuelo en Italia.

Te puede interesar: La Brasil que se podría encontrar Ancelotti: eliminada de la Copa América si no acata la advertencia de la FIFA

El actual líder del Real Madrid dijo presente en el programa Universo Valdano conducido por el ex futbolista Jorge Valdano para dialogar sobre cada paso de su trayectoria y, en un momento de la charla, reveló que es hincha del clásico contrincante del Milan: “Yo de pequeño era aficionado del Inter. Y, habiendo estado en el Milan, que es el rival, esa simpatía aún sobrevive”.

A pesar de ese cariño por el Neroazzurro, el conductor nunca tuvo el privilegio de lucir esa camiseta, pero esas palabras alcanzaron para provocar una revolución en redes sociales. “El Inter cierra el 2023 ganando el ‘Trofeo Ancelotti’. Y lo celebran bastante. Felicidades a los primos”, escribió uno de los usuarios. Otra persona añadió: “Ancelotti, Sacchi, Pioli, aficionados del Inter. Todos los entrenadores más exitosos y competentes de la historia del Milan son seguidores del Inter”. “Carlo Ancelotti, supuesto ídolo del Milan, que bien le queda la Neroazzurra”, sentenció un fanático.

Te puede interesar: Contundente frase del Diablito Echeverri tras su debut como titular en River Plate: “No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar”

Como jugador, Carlo Ancelotti vistió las camisetas del Parma y la Roma hasta llegar al Milan en 1987 para encarar los últimos años de su carrera hasta el retiro anunciado en 1992. En esos cinco años, levantó seis campeonatos internacionales (2 Copas de Campeones de Europa, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas Intercontinental) y tres trofeos nacionales (2 Serie A y 1 Supercopa de Italia).

Carlo Ancelotti lidera su segunda etapa como entrenador en Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Cuando colgó los botines, debió recorrer los vestuarios del Reggiana, Parma y Juventus antes de volver a la institución donde hizo historia. En 2001, firmó con el Milan hasta su marcha a mitad de 2009. En ese tramo, ganó ocho títulos: 2 Liga de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Serie A, 1 Copa Italia y 1 Supercopa de Italia. Está igualado con Arrigo Sacchi como el tercer técnico más ganador del Milan, por detrás de Nereo Rocco (9) y Fabio Capello (10).

Te puede interesar: La monstruosa volcada de un ex NBA en Italia que se volvió viral en las redes sociales: “Una verdadera locura”

Más allá de la cercanía de Carleto con Inter, el conductor posee un registro positivo frente a la institución por la cual hincha. Entre sus etapas como jugador y DT, registró 27 victorias, 9 empates y 15 derrotas en 51 duelos disputados.

Por otro lado, Carlo Ancelotti detalló otras cuestiones ligadas a las charlas que mantenía con Silvio Berlusconi como presidente del Milan en su rol como director técnico: “Tuve una muy buena relación. Me ha dado palos. Me preguntaba por qué tomaba las decisiones. Le gustaba hablar de fútbol. Como entrenador, me daba muchos palos siempre cuando las cosas estaban bien, nunca cuando las cosas estaban mal. Él sabía elegir muy bien cuándo te decía: ‘No, tu tienes que jugar con tres delanteros’. Yo le decía que acá es un delantero y me decía: ‘No, no es un delantero, ja’. Si ponía a Andriy Shevchenko y Kaka, él me decía: ’No, tienes que poner a Andriy Shevchenko, Inzaghi y Kaka’. Hay una leyenda sobre que Berlusconi me hacía la alineación. No he tenido un presidente que me ponga a un jugador”.

Más adelante, regresó en el tiempo para recordar su estadía convulsionada en la Juventus, donde le costó entrar en el corazón del Bianconero por su pasado en Roma y el Rossonero: “Me odiaban en la Juventus. A veces, tenía que salir del entrenamiento con la Policía. Demasiado desagradable”.

En último lugar, enalteció la final ganada con el Real Madrid al Atlético Madrid de Diego Cholo Simeone por la Champions League 2013/14 con un gol a los 93 minutos que extendió al tiempo suplementario la definición ganada por el Merengue: “Si estoy aquí hoy es porque Sergio Ramos marcó ese gol. Estoy lleno de orgullo por entrenar al Real Madrid. Es algo especial, como lo era entrenar con el Milan”.