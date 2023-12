Con un imponente elogio, River Plate despidió a Jonatan Maidana

"Disfruté al máximo del tiempo en el que me tocó estar acá y voy a apoyar desde donde me toque", dijo

El cierre del año está teñido de despedidas en River Plate porque el elenco dirigido por Martín Demichelis dejó de contar con Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz, aunque la lista de ausencias sumó un nuevo casillero este miércoles con el adiós oficial del club a Jonatan Maidana de cara a 2024.

Te puede interesar: El récord histórico que logró Maidana en su último partido en River Plate y la imponente vitrina de títulos de Armani

El defensor de 38 años no renovará su contrato con el Millonario y se irá con el pase en su poder después de haber alcanzado a Leonardo Ponzio como el futbolista más ganador de la historia con esta camiseta. El dueño de 17 títulos con la Banda dejó un enorme legado y, acorde a su importancia dentro del plantel, las redes sociales de la entidad le regalaron un calificativo a la altura de las circunstancias a un jugador que vivió las dos caras de la moneda en Núñez: “¡Gracias por todo, Leyenda!”.

El caudillo levantó 11 títulos locales (un Primera Nacional, tres torneos de Primera División, una Copa Campeonato, dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina y dos Trofeo de Campeones) y 6 internacionales con River Plate (una Copa Sudamericana, dos Copa Libertadores, dos Recopa Sudamericana y una Suruga Bank).

Te puede interesar: Impactante: Julián Álvarez sumó el 15° título de su carrera a los 23 años y pelea por ser uno de los argentinos más ganadores de la historia

“Me llevo el respeto mutuo de la gente y mis compañeros. Voy a extrañar todo esto. El tiempo pasa volando, por eso quiero aconsejarles a los más chicos que sigan aprendiendo y creciendo. Disfruté al máximo del tiempo en el que me tocó estar acá y voy a apoyar desde donde me toque”, manifestó después de levantar el Trofeo de Campeones en declaraciones vertidas por el sitio oficial. Y agregó: “A partir de ahora siempre va a haber un hincha más en donde me toque estar. Un hincha que siempre va a alentar por River, por este grupo”.

La publicación de River Plate dedicada a Jonatan Maidana

Tiempo atrás, explicó los motivos del alejamiento: “Lo venía analizando, veía algunas señales de que el ciclo de uno ya estaba cumplido”. En charla con ESPN, no descartó seguir en el país: “Obviamente sería difícil no estar acá en River y acá en el fútbol argentino, pero todo puede pasar”.

Te puede interesar: Pratto reveló cuál es el gran secreto en el éxito de Julián Álvarez: “Eso lo pueden hacer los distintos y son contados con los dedos de la mano”

El ex hombre de Los Andes, Metalist (Ucrania), Banfield y Toluca (México) tuvo un pasado por Boca Juniors entre 2005 y 2008, pero la entrega demostrada en River Plate dejó atrás su paso por el clásico rival hasta el punto de ser coreado por los fanáticos, sumado a que mantienen una gran estima por alguien que mostró su mejor versión durante la etapa de Marcelo Gallardo en el banco, siendo uno de los jugadores más utilizados por el Muñeco.

Así se cerró su segunda etapa en el cuadro riverplatense, ya que en 2019 había emigrado a México por dos temporadas. En su regreso, su rol tuvo más vinculación con el apoyo permanente a sus compañeros, ya que poseía un lugar más secundario dentro de la cancha. El referente del equipo disputó un total de nueve partidos en 2023 sin goles ni asistencias, no tuvo participación en la Copa Libertadores y jugó un total de 477 minutos.