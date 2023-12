En Inglaterra aseguran que Manchester City alcanzó un acuerdo con River Plate por el Diablito Echeverri

El Diablito Echeverri viene de brillar en el Mundial Sub 17 (Foto: Joaquín Camiletti/Getty Images)

La novela de este mercado de pases pareciera estar próxima a cerrarse. Según informó el diario inglés The Guardian, uno de los más prestigiosos de Europa, el Manchester City llegó a un entendimiento de palabra con River Plate para cerrar el desembarco de Claudio Diablito Echeverri a la Premier League.

“El Manchester City ha llegado a un acuerdo con River Plate para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje”, manifestó el rotativo. Desde Núñez, por el momento, negaron a Infobae que las negociaciones estén cerradas.

El club ciudadano decidió pisar a fondo luego de que el joven de 17 años manifestara públicamente que no extendería su vínculo en Núñez durante los festejo por la consagración del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero. “Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa”, expresó en plena celebración generando una conmoción en el Mundo River, ya que fue el primer encuentro de Echeverri como titular.

El informe que realizó el diario inglés The Guardian

Una de las claves de esta negociación es que el chaqueño seguirá bajo el mando de Martín Demichelis por un año más en calidad de cedido como parte de este acuerdo. De esta manera se descarta por completo la posibilidad que el conjunto de Manchester ceda al jóven a alguno de sus clubes satélites (tienen al Troyes de Francia, Lommel SK de Bélgica, New York City de Estados Unidos y Girona de España, entre otros).

Vale recordar que el contrato de Echeverri era hasta fines del 2024 con una cláusula de salida de 25 millones de euros, la cual ascendió a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. “Permanecerá cedido en el club argentino un año más como parte del acuerdo después de que el City mantuviera conversaciones productivas”, sentenció el periodista Ed Aarons en el artículo que lleva su firma.

“Después de haber fichado a Julián Álvarez de River Plate en enero de 2022 en un acuerdo similar que vio al delantero permanecer en Argentina antes de trasladarse a Inglaterra el verano siguiente, se entiende que el City ha convencido a Echeverri y a su club para llegar a un acuerdo. Se espera que Echeverri firme un contrato de larga duración y complete su fichaje cuando se abra la ventana de traspasos de enero la semana que viene, en un mes que, por lo demás, se prevé tranquilo para el equipo de Pep Guardiola”, concluyó el mencionado medio, alimentando los rumores de que el Diablito firmaría un vínculo por seis temporadas en Manchester.

Lo que restaría saber es otro de los puntos clave en esta negociación, que era la intención del Millonario de quedarse con una plusvalía, conscientes del gran potencial que tiene el Diablito y así poder conseguir algún rédito a futuro como pasó con Enzo Fernández.

De esta manera, el talentoso atacante viajará rumbo a Estados Unidos junto al plantel para realizar la pretemporada en el impactante complejo del IMG Academy, establecimiento que se encuentra a escasos metros de la laguna de Sarasota Bay. Vale destacar que River Plate actualmente posee el 85 por ciento de la ficha de Claudio Echeverri, ya que el 15 por ciento restante es Deportivo Luján de Resistencia, Chaco.

Claudio debutó de manera oficial con la banda roja cruzada en el pecho a finales de junio de este año en la victoria por 3-1 ante Instituto de Córdoba por la Liga Profesional. Luego sumó minutos contra Colón, Rosario Central y Racing. Debido a su presencia con la Sub 17 se perdió buena parte de la Copa de la Liga (recién reapareció en semifinales ante Rosario Central). En su sexto juego fue titular por primera vez. Micho le dio la responsabilidad de ser de la partida en la final del Trofeo de Campeones contra el Canalla.